Estados Unidos

Productores de frutas y flores del noreste estadounidense se enfrentan a un clima muy cambiante y adoptan nuevas técnicas

Las explotaciones generan prácticas innovadoras, como el uso de tecnologías de monitoreo y estrategias de conservación, para adaptarse a la volatilidad térmica y evitar daños mayores en sus cultivos ante fenómenos meteorológicos

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Hombre con gorra y sudadera, arrodillado en un invernadero, cosecha tulipanes rosados y rojos. Se ve una pala y filas de tulipanes en brote
Los agricultores modifican sus rutinas y adelantan cosechas para protegerse de fenómenos climáticos extremos en la región (AP Photo/Amanda Swinhart)

Un cambio brusco de temperaturas, con una inusual alternancia entre calor y frío, puso en jaque a agricultores de flores y frutas en el noreste de Estados Unidos. Obligados a adelantar las cosechas o temiendo perder parte de su producción, estos productores debieron modificar de forma drástica sus rutinas para proteger sus cultivos ante el incremento de fenómenos climáticos extremos.

El fenómeno ilustra cómo la inestabilidad atmosférica genera incertidumbre en el calendario agrícola y exige nuevas estrategias para salvaguardar cosechas vitales, según informó Associated Press.

La rápida sucesión de calor y frío resultó especialmente preocupante para productores como Anne Joudrey, propietaria de Apple Hill Orchards en Ohio. Su predio de más de 190 hectáreas comenzó la temporada con temperaturas suficientemente altas como para inducir la floración anticipada de melocotoneros y manzanos.

Sin embargo, durante un brusco descenso la temperatura cayó hasta -5°C, provocando la pérdida de una de las variedades de melocotón que cultivaban, detalló Joudrey. Las manzanas lograron resistir el descenso, en parte porque los árboles se plantan en tierras elevadas que facilitan la evacuación del aire frío.

Campo verde con pasto corto, un árbol grande y sin hojas en el centro, y varios postes de madera en línea recta en primer plano. Fondo de árboles secos
El noreste de Estados Unidos enfrenta alternancia inédita de calor y frío que afecta cultivos de flores y frutas (AP Photo/Amanda Swinhart)

La relación entre temperaturas extremas y la seguridad de las cosechas resulta cada vez más compleja en este contexto de alteración climática.

De acuerdo con el Northeast Regional Climate Center de la Universidad de Cornell, aunque las heladas tardías son habituales entre mediados de abril y principios de junio, la primera quincena de abril de 2026 registró temperaturas inusualmente altas en el noreste.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, ciudades como Boston superaron los 26°C y otras como Nueva York, Filadelfia y Washington D. C. rondaron los 32°C. El fin de semana siguiente, la zona experimentó un descenso abrupto con máximas de apenas 10 °C y nevadas aisladas en Nueva Inglaterra.

En Vermont, Gregory Witscher, responsable de Understory Farm, se vio obligado a cosechar toda su producción de tulipanes, que estaba prevista para el Día de la Madre (mediados de mayo), varias semanas antes de lo habitual.

“Solo significa que debemos recolectarlos a la vez y almacenarlos con bulbo en cámaras refrigeradas durante más tiempo”, explicó Witscher a Associated Press. La explotación, dedicada mayoritariamente a flores de corte, comercializa cerca de 50 variedades y debió adaptarse con cobertores, calefactores y soluciones de almacenamiento acelerado para responder a la volatilidad térmica.

Witscher subrayó la dificultad de anticipar cambios tan bruscos: “El clima cálido seguido de frío es intenso y plantea desafíos. Cuanto más tiempo llevo en esto, más me esfuerzo en contar con opciones y recursos para ser lo más flexible posible”.

La experiencia de Understory Farm se repite en numerosos establecimientos pequeños del noreste, para quienes el uso de mantas, sombreadores y soluciones tecnológicas se ha vuelto indispensable ante temporadas cada vez menos predecibles.

Primer plano de un tulipán rosado intenso completamente abierto en el centro, rodeado de muchos otros tulipanes rosados en capullo y hojas verdes
Productores de Ohio y Vermont informan pérdidas en variedades de melocotón y floraciones anticipadas debido a descensos bruscos de temperatura (AP Photo/Amanda Swinhart)

Tecnología y diversificación como barreras frente a la inestabilidad climática

La perspectiva nacional confirma que la adaptación va más allá de lo inmediato. El medio especializado AG Daily reportó que agricultores en distintas regiones de Estados Unidos recurren a herramientas tecnológicas y estrategias de diversificación para enfrentar un contexto donde los patrones climáticos tradicionales resultan obsoletos.

El uso de maquinaria agrícola guiada por GPS, sensores en campo que evalúan humedad y nutrientes, y plataformas de datos meteorológicos permiten programar siembras y cosechas en ventanas cada vez más estrechas, reduciendo los riesgos derivados de lluvias torrenciales, sequías o heladas tardías.

Paradójicamente, la propia incertidumbre obliga a priorizar la flexibilidad operativa sobre la rigidez de los calendarios, sostienen los productores consultados por AG Daily.

Las explotaciones adoptan, además, medidas de conservación ambiental: prácticas como el cultivo de coberturas vivas, barreras de árboles nativos contra el viento, sistemas de riego subterráneo y rotaciones de cultivos robustecen la resiliencia ecológica ante lluvias intempestivas o períodos prolongados de sequía.

Entre las prácticas emergentes, la aplicación variable de insumos según el potencial de cada zona del terreno y la vigilancia en tiempo real de parámetros como salinidad y humedad permiten reducir pérdidas en insumos y mejorar el manejo del riesgo financiero.

Sumado a esto, el portal AG Daily señaló además que las aseguradoras agrícolas, los préstamos de emergencia y los subsidios gubernamentales se han convertido en herramientas clave para la supervivencia de los pequeños productores, incapaces de soportar por sí solos el peso económico de desastres climáticos reiterados.

Tres personas trabajan en un invernadero con techo translúcido, rodeadas de hileras de tulipanes. Una persona recoge flores, otra usa una pala entre las plantas
El uso de tecnología agrícola como sensores, maquinaria guiada por GPS y plataformas meteorológicas permite reducir riesgos ante clima impredecible (AP Photo/Amanda Swinhart)

Agricultura de Estados Unidos ante el desafío de la volatilidad

A medida que la producción de flores, frutas y hortalizas en el noreste se ve jaqueada por el clima errático, los expertos y agricultores coinciden en que solo una combinación de innovación tecnológica, gestión adaptativa y políticas de apoyo puede permitir la viabilidad del sector.

“Nunca sabes qué esperar, pero con un buen florecimiento anticipábamos una cosecha importante”, reconoció Anne Joudrey a Associated Press, aludiendo a la incertidumbre estructural que enfrentan quienes dependen de la tierra para subsistir.

El desarrollo de sistemas de predicción, la diversificación de cultivos y una mayor integración de tecnología avanzada constituyen el núcleo de la nueva estrategia nacional para mantener estable el suministro alimentario ante los vaivenes meteorológicos.

Una mujer con gorro naranja y chaqueta oscura se arrodilla en un invernadero, sosteniendo raíces de plantas junto a cultivos de tulipanes y cajas negras
Prácticas de conservación ambiental y diversificación robustecen la resiliencia de las explotaciones ante lluvias intensas o períodos de sequía (AP Photo/Amanda Swinhart)

La experiencia de esta temporada en el noreste, marcada por la pérdida de cultivos, florecimientos anticipados y la aceleración forzosa de las cosechas, prefigura un modelo en el que la flexibilidad y la vigilancia tecnológica se consolidan como garantías indispensables para la continuidad productiva en la agricultura estadounidense.

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