Estados Unidos

Así consumen noticias los estadounidenses: entre la búsqueda activa y el hallazgo accidental

Un estudio del Pew Research Center revela que una parte considerable de los adultos accede a la información principalmente cuando se encuentra con contenidos noticiosos, especialmente aquellos de tono humorístico o de opinión, en lugar de buscarlos de manera proactiva

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Vista lateral de un hombre caucásico joven sentado en un sofá gris, usando un teléfono inteligente. Hay libros y una taza en una mesa de café.
El informe de Pew Research Center revela que el 49% de los adultos estadounidenses consume noticias accidentalmente.

Una nueva investigación del Pew Research Center revela que casi la mitad (49%) de los adultos estadounidenses obtiene noticias principalmente de manera casual, es decir, sin buscarlas intencionalmente.

La encuesta, realizada en diciembre de 2025 a 3.560 adultos, muestra un incremento respecto a 2019, cuando ese porcentaje era del 39%. De acuerdo con el centro, este cambio refleja una transformación en los hábitos de consumo informativo en Estados Unidos.

Predominio del contenido humorístico y de opinión en el consumo accidental

El reporte detalla que los tipos de contenidos que los estadounidenses suelen encontrar por azar son, en su mayoría, reacciones a la actualidad, como el humor y las opiniones. El 66% de los adultos asegura que ve publicaciones humorísticas sobre noticias porque simplemente se encuentra con ellas y el 64% indica lo mismo respecto a las opiniones. Solo el 21% y el 14% busca activamente contenidos humorísticos o de opiniones, respectivamente.

Pew Research Center precisa que el 31% de los adultos afirma que obtiene información detallada o análisis en profundidad sobre noticias porque se los encuentra por casualidad, mientras que el 38% indica que suele acceder a la información más actualizada sobre temas o eventos de la misma forma.

Mujer con cabello oscuro y suéter gris, sentada en un sillón con una manta, sosteniendo un smartphone blanco y riendo a carcajadas. Una lámpara en el fondo.
Solo el 21% de los adultos en Estados Unidos busca activamente publicaciones humorísticas sobre noticias; la mayoría las encuentra accidentalmente.

Diferencias generacionales en la búsqueda de noticias

El informe también identifica diferencias marcadas por edad. Los adultos jóvenes, especialmente aquellos entre 18 y 29 años, muestran mayor tendencia a informarse por azar que los adultos mayores. El 52% de los menores de 30 años afirma que recibe información actualizada de manera casual, frente al 28% de quienes superan los 65 años.

A su vez, los adultos jóvenes son más propensos que los mayores a obtener información detallada sobre noticias de forma casual. No obstante, al menos la mitad de los adultos de cada grupo etario señala que, cuando accede a contenido informativo en profundidad, lo hace principalmente porque lo busca deliberadamente y no por hallarlo de manera accidental.

Esto se complementa con otro informe del Pew Research Center que analiza los métodos de búsqueda de noticias. El 59% de los estadounidenses de 65 años o más elige en primer lugar su organización periodística preferida ante noticias de último momento, cifra que desciende a 14% entre los adultos de 18 a 29 años.

En contraste, los menores de 30 años recurren prioritariamente a redes sociales o motores de búsqueda para conocer detalles de hechos recientes. El 31% de este grupo consulta primero redes sociales, mientras que solo el 6% de los mayores de 65 años opta por esa vía.

Composición dividida: a la izquierda, personas mayores leen periódicos y ven noticias en TV; a la derecha, jóvenes usan smartphones y laptops.
Los adultos jóvenes estadounidenses recurren con mayor frecuencia a redes sociales y motores de búsqueda para informarse sobre noticias de último momento.

Influencia del nivel educativo en los hábitos de consumo de noticias

Según el Pew Research Center, el nivel educativo influye en los hábitos informativos: el 70% de los graduados universitarios afirma que busca deliberadamente reportajes en profundidad, mientras que solo el 52% de quienes no tienen título universitario realiza esa búsqueda intencional.

Esta diferencia se repite en la consulta de información actualizada, ya que el 65% de los titulados busca activamente noticias recientes, frente a un 51% entre quienes no poseen estudios universitarios.

Asimismo, tanto graduados universitarios como personas sin título universitario muestran una probabilidad similar de señalar que acceden a publicaciones u opiniones de tono humorístico sobre noticias como resultado de una búsqueda deliberada.

Comportamiento según filiación política

El análisis también considera las diferencias dentro de los partidos políticos. Aunque demócratas y republicanos presentan patrones generales similares en la búsqueda activa de información, surgen diferencias entre sus sectores ideológicos más definidos.

El 65% de los republicanos conservadores y el 69% de los demócratas liberales declaran buscar de forma activa reportajes en profundidad e información detallada. En cambio, en los sectores moderados se exhiben porcentajes menores: 54% entre los republicanos liberales y 51% entre los demócratas conservadores.

Mujer sentada en un sillón verde con adornos, usando un teléfono móvil. Viste un suéter claro y jeans. Hay una ventana y una estantería en el fondo.
Demócratas liberales y republicanos conservadores muestran mayor tendencia a buscar información detallada activamente que los sectores moderados de ambos partidos.

Comprensión de las noticias al consumirlas por azar

Respecto a la comprensión de las noticias, la mayoría de los estadounidenses encuestados considera que entender la información no representa una dificultad, aunque el nivel de comprensión es menor entre quienes acceden a los contenidos de manera casual que entre quienes los buscan activamente.

Por consiguiente, el 70% de quienes encuentran información en profundidad o actualizada de forma aleatoria indica comprenderla, frente a un 81% entre quienes buscan deliberadamente ese tipo de contenido.

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