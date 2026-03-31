Estados Unidos

Un estudio revela cómo se informan los estadounidenses sobre noticias de último momento

Un reciente análisis de Pew Research Center indica que la búsqueda de información ante hechos de actualidad varía de forma significativa según la edad, con un descenso sostenido en la utilización de medios tradicionales y un auge de opciones digitales entre los jóvenes

Guardar
Composición dividida: a la izquierda, personas mayores leen periódicos y ven noticias en TV; a la derecha, jóvenes usan smartphones y laptops.
El informe detecta un aumento en el uso de buscadores y redes sociales como fuentes principales de noticias en los estadounidenses entre 18 y 29 años.

Cuando un hecho de último momento irrumpe en la agenda de Estados Unidos, el 36% de los adultos consulta primero su medio informativo preferido para obtener datos adicionales; sin embargo, las alternativas digitales ganan terreno, especialmente entre los jóvenes, donde el comportamiento difiere de manera notable. De acuerdo con el informe más reciente del Pew Research Center, en 2025 la audiencia estadounidense se distribuye entre organizaciones periodísticas, motores de búsqueda y redes sociales, lo que marca un contraste con la supremacía de los medios tradicionales registrada años atrás.

El estudio revela que, en comparación con 2018, la preferencia por acudir primero a la organización de noticias favorita descendió del 54% al 36%. En paralelo, la consulta inicial a buscadores como Google o Bing aumentó hasta el 28% en 2025, mientras que el uso de redes sociales como fuente primaria se duplicó, pasando del 9% al 19% en el mismo período. Apenas el 5% de los encuestados recurre primero a familiares, amigos o conocidos, una cifra que se mantiene estable respecto a años anteriores.

El Pew Research Center fundamenta estos resultados en una encuesta realizada a 3.560 adultos estadounidenses entre el 8 y el 14 de diciembre de 2025. El trabajo fue realizado en el marco de la Pew-Knight Initiative, con financiamiento de The Pew Charitable Trusts y la John S. and James L. Knight Foundation.

Los motores de búsqueda y redes sociales desplazan a los medios tradicionales entre los jóvenes

Las diferencias generacionales en el acceso a la información son notorias: los estadounidenses de 65 años o más son cerca de cuatro veces más propensos que los adultos jóvenes de 18 a 29 años a elegir su organización periodística preferida como primera fuente ante noticias de último momento (59% frente a 14%).

Por el contrario, entre los menores de 30 años predomina la consulta inmediata de redes sociales o motores de búsqueda para conocer detalles sobre un evento reciente. En este grupo, el 31% recurre primero a las redes sociales, mientras que solo el 6% de los mayores de 65 años opta por esta vía, según datos del Pew Research Center.

Cuatro personas mayores, tres hombres y una mujer, sentadas en un sofá y sillón en una sala, mirando un presentador de noticias en un televisor.
Los adultos jóvenes de 18 a 29 años recurren a redes sociales o motores de búsqueda ante noticias urgentes, a diferencia del 59% de los mayores de 65 años que prefiere medios tradicionales.

Esta tendencia es consistente con investigaciones previas del centro, que indican que el 76% de los adultos de 18 a 29 años obtiene información de redes sociales al menos ocasionalmente, mientras que solo el 28% de las personas mayores de 65 años comparte este hábito.

Respecto a la confianza en las fuentes informativas, la brecha etaria se reduce: los adultos menores de 30 años confían casi en igual medida en la información proveniente de medios nacionales (51%) que en la que obtienen de redes sociales (50%). En cambio, los grupos de mayor edad muestran una preferencia marcada por los medios nacionales frente a las redes sociales, según otro informe de Pew Research Center.

Los chatbots de inteligencia artificial, aún un recurso marginal para los estadounidenses

Esta edición, el estudio incorporó por primera vez opciones como los chatbots de inteligencia artificial ChatGPT o Gemini; sin embargo, solo el 1% de los encuestados eligió estos sistemas como primer recurso para profundizar en una noticia urgente. Otros dos grupos minoritarios son quienes consultan fuentes alternativas o quienes no buscan información adicional, ambos con un 5% de las preferencias.

El bajo porcentaje de usuarios que recurren a herramientas de inteligencia artificial evidencia que su adopción para el consumo de noticias sigue siendo limitada, a pesar de su creciente presencia en la vida cotidiana. No obstante, incluso quienes optan por motores de búsqueda pueden acceder indirectamente a resúmenes generados por estos sistemas, aunque la consulta inicial no se realice de forma directa a través de chatbots.

Temas Relacionados

Pew Research CenterConsumo de NoticiasRedes SocialesEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Una mujer terminó seis meses en la cárcel por una falla de reconocimiento facial con inteligencia artificial

El uso policial de tecnologías automatizadas en procesos judiciales desató polémica y abrió un debate sobre los riesgos de confiar decisiones penales a sistemas algorítmicos sin verificación adicional

Una mujer terminó seis meses en la cárcel por una falla de reconocimiento facial con inteligencia artificial

Así se reinventan empleadores y repartidores para enfrentar el nuevo precio del combustible

Ante el reto de llenar el tanque, empresas y trabajadores exploran compensaciones y reducen trayectos con estrategias inesperadas

Así se reinventan empleadores y repartidores para enfrentar el nuevo precio del combustible

Trump descartó destruir las reservas de uranio enriquecido de Irán: “Están enterradas”

El mandatario republicano hizo referencia a la complejidad de alcanzar esos depósitos aun después de los bombardeos realizados el año pasado. “Ya tomaremos una decisión”, dijo

Trump descartó destruir las reservas de uranio enriquecido de Irán: “Están enterradas”

El cometa C/2026 A1 (MAPS) podrá verse a simple vista en Nueva York durante abril

Un fenómeno astronómico de tipo rasante cruzará el cielo al atardecer entre los días 5 y 8 de abril, dependiendo de las condiciones ambientales y la ausencia de fuentes de luz artificial desfavorables

El cometa C/2026 A1 (MAPS) podrá verse a simple vista en Nueva York durante abril

Las deudas por peajes no pagados superan los USD 350 millones en Nueva York

Un informe difundido por la agencia de transporte revela que la recaudación pendiente duplica la cifra registrada hace tres años y compromete la financiación de los servicios de infraestructura en la red metropolitana de movilidad

Las deudas por peajes no pagados superan los USD 350 millones en Nueva York

TECNO

Cómo activar WhatsApp modo Saja Boys de Las guerreras K-pop

Cómo activar WhatsApp modo Saja Boys de Las guerreras K-pop

Enviar correos al destinatario equivocado: el fallo humano que aprovechan los ciberdelincuentes

Desde Santa Marta hasta Bogotá, los destinos más buscados en Airbnb en Colombia para Semana Santa

Cómo liberar espacio en Google Drive y aprovechar al máximo los 15 GB de almacenamiento gratuito

Nintendo Switch: lista completa de todos los juegos que llegan en abril 2026

ENTRETENIMIENTO

Nuevo tráiler de “Masters of the Universe” da un aterrador vistazo de Jared Leto como Skeletor

Nuevo tráiler de “Masters of the Universe” da un aterrador vistazo de Jared Leto como Skeletor

Vanessa Hudgens lidia con la caída de cabello tras su segundo parto

Robot de Olaf en Disney sufrió su primera falla técnica en público

‘Supergirl’ presenta su primer tráiler y muestra a Jason Momoa como Lobo

“Barbie Dream Fest” termina en pesadilla: reembolsos y críticas tras evento que no cumplió lo prometido

MUNDO

Zelensky pidió a la Unión Europea destrabar un crédito de 90.000 millones de euros bloqueado por Hungría

Zelensky pidió a la Unión Europea destrabar un crédito de 90.000 millones de euros bloqueado por Hungría

La vida de la Nobel de paz Narges Mohammadi corre peligro en una prisión iraní

Una periodista de estadounidense fue secuestrada en pleno centro de Bagdad: hay un sospechoso detenido

Estados Unidos reactiva los legendarios A-10: el avión de la Guerra Fría enfrenta drones iraníes en el estrecho de Ormuz

El presidente de Irán aseguró que el régimen busca terminar la guerra pero reclamó “garantías”