Alerta máxima por tornados y lluvias en el centro de Estados Unidos: las zonas bajo mayor riesgo

Más de 50 millones de personas permanecen bajo alerta de tormenta severa desde Texas hasta Michigan por clima extremo en Estados Unidos.

Una tercera parte de la población entre Texas y Michigan enfrenta condiciones meteorológicas extremas, con más de 50 millones de personas en riesgo debido a tormentas capaces de generar tornados, vientos muy fuertes, granizo de gran tamaño e inundaciones repentinas. La advertencia se mantiene activa durante toda la jornada en un corredor que abarca ciudades como Chicago, Detroit y Oklahoma City, según información de ABC News.

Los riesgos principales se concentran en el Medio Oeste y las Grandes Llanuras después de los eventos de clima severo registrados. Entre los datos más relevantes, el lunes se confirmaron al menos 14 tornados en Kansas, Minnesota, Iowa y Wisconsin, incluida una tromba de categoría EF2 con vientos de 201 km/h (125 mph) que recorrió más de once kilómetros en Ottawa, Kansas. El fenómeno provocó daños estructurales y dejó a tres personas con heridas leves.

Al menos 14 tornados confirmados, incluyendo una tromba EF2 en Ottawa, Kansas, provocan daños estructurales y heridos leves durante el temporal. (NWS)

El National Weather Service (el servicio meteorológico nacional de Estados Unidos) informó, además, que el desborde de ríos como el Manistee en Michigan generó inundaciones históricas, superando la marca de 5,5 metros, y desplazó a familias enteras, mientras persiste la presión sobre dos represas con riesgo de colapso en ese estado.

Tornados y granizo en el centro de Estados Unidos

El lunes, un sistema de bajas presiones desató al menos 14 tornados en varios estados y destacó el fenómeno en Ottawa, Kansas. El National Weather Service confirmó que uno de estos tornados, clasificado como EF2 en la Escala Mejorada de Fujita, cruzó la ciudad con vientos de 201 km/h (125 mph), abriendo una senda destructiva de 11,3 km (7 millas). Las autoridades del condado de Franklin reportaron tres heridos leves en Ottawa.

Otro tornado, calificado como EF0 y vientos de 104 km/h (65 mph), tocó tierra en Quenemo, condado de Osage, según el National Weather Service. En el área de Hillsdale, Miami County, equipos del servicio meteorológico investigaban daños tras otro posible tornado que habría impactado más de 50 hogares. La organización humanitaria estadounidense Red Cross brindó asistencia y refugio a las familias desplazadas.

Equipos de emergencia y Cruz Roja brindan asistencia y refugio a centenares de desplazados tras la destrucción de viviendas e infraestructuras. (AP)

El impacto material abarca techos arrancados en moteles, derrumbes en viviendas particulares y cierres de rutas por escombros. La evaluación de daños continúa mientras persisten amenazas meteorológicas en la región.

Alerta máxima en el Medio Oeste y presión sobre represas en Michigan

El frente de tormenta avanza hacia el sur y el este, con advertencias de tormenta severa desde el norte de Texas hasta el sur de Michigan. El National Weather Service mantiene una alerta de tornado hasta al menos las 22:00 h CT para partes de Iowa, Minnesota, Wisconsin e Illinois, previendo ráfagas peligrosas, granizo de gran tamaño y vientos capaces de dañar estructuras.

En Michigan, la situación es grave debido a intensas lluvias y el rápido derretimiento de nieve. El lunes se confirmaron desbordes en ríos como el Manistee, que en las cercanías de Sherman superó los 5,5 metros (18 pies), rompiendo el anterior récord de 5,15 metros (16,9 pies) registrado en abril de 2014, según autoridades estatales citadas por ABC News. El avance de las aguas destruyó caminos, puentes, inundó viviendas y obligó nuevas evacuaciones.

La ola de clima severo continuará el miércoles, con nuevas tormentas y lluvias amenazando infraestructuras, represas y zonas habitadas del Medio Oeste y las Grandes Llanuras.

La base de la represa Bellaire, en el condado de Antrim, presentó filtraciones que motivaron la recomendación de evacuar a la población aguas abajo. La represa Cheboygan, próxima al lago Huron, también fue señalada como vulnerable al colapso.

Alerta en sur y noreste de EE.UU.

El ABC News reportó que zonas de Oklahoma están bajo un “riesgo mejorado” de nivel 3 de 5, referencia que corresponde a una escala donde el nivel 5 indica amenaza máxima de clima severo, con potencial de tornados fuertes, vientos intensos y granizo de gran tamaño, especialmente en Oklahoma City. Advertencias similares se extienden desde la frontera con México hasta Canadá a lo largo de Texas y Michigan.

En el noreste, desde el norte de Pensilvania hasta el sur de Vermont, las alertas de tormenta severa continúan vigentes hasta al menos las 22:00 h ET, con previsión de tormentas súbitas desde las 15:00 h ET que podrían extenderse hasta la noche.

Perspectivas para el miércoles: se mantiene el riesgo

El National Weather Service advierte que este miércoles el peligro de tormentas severas persiste. La zona de riesgo abarca desde Oklahoma —incluyendo Oklahoma City y Tulsa— hasta el sur de Wisconsin. Las áreas bajo observación incluyen también Kansas, Iowa, Pensilvania y Ohio, con ciudades como Pittsburgh y Cleveland en estado de alerta.

Los pronósticos señalan que la lluvia disminuirá en la Península Superior de Michigan pero una nueva serie de tormentas traerá más precipitaciones entre la noche y la mañana del miércoles, lo que puede aumentar el riesgo de inundaciones instantáneas y agravar la presión sobre las represas Bellaire y Cheboygan.