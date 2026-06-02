Estados Unidos

Las marcas de lujo van por los superricos de Estados Unidos gracias a la inteligencia artificial

La suba bursátil y el boom tecnológico agrandan fortunas y sostienen compras premium, mientras firmas europeas aceleran aperturas y eventos en Norteamérica para compensar la menor demanda en China y Europa

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La fachada de la tienda Saks Fifth Avenue en la ciudad, con su gran letrero dorado, entrada decorada con follaje y personas caminando por la acera
Las marcas de lujo europeas intensifican su presencia en el mercado estadounidense con nuevas tiendas y desfiles exclusivos (Reuters)

El auge de la inteligencia artificial y el crecimiento de los mercados bursátiles impulsan el gasto en artículos de lujo entre los estadounidenses con mayor poder adquisitivo. Las marcas de lujo europeas refuerzan su apuesta por el mercado estadounidense; abren nuevas tiendas y organizan desfiles exclusivos para captar a una clientela enriquecida por la tecnología y las inversiones.

China dejó de ser el principal motor de crecimiento del sector del lujo debido a su desaceleración económica, mientras que en Europa la demanda también se debilita.

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Mujer con vestido de leopardo examinando un bolso amarillo con lunares en una tienda de lujo. Otros bolsos y clientes se ven de forma borrosa al fondo
El sector de lujo apuesta por Estados Unidos a corto plazo ante la desaceleración en China y Europa y la llegada de nuevos consumidores jóvenes (Reuters)

En este contexto, las marcas internacionales dirigen su atención hacia Estados Unidos, donde, según Marcus Morris-Eyton de Alliance Bernstein en diálogo con Reuters, el consumidor con alto poder adquisitivo demuestra “mucha más resistencia que en otros lugares”.

Qué impulsa el gasto en lujo en Estados Unidos

La fortaleza del mercado bursátil y los avances en tecnología han multiplicado el patrimonio de los más ricos en Estados Unidos, lo que se traduce en una mayor demanda de ropa, accesorios y experiencias exclusivas.

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El auge de la inteligencia artificial, en particular, generó nuevas fortunas al impulsar el valor de empresas tecnológicas y elevar el poder adquisitivo de un sector de la población. Las marcas de lujo buscan captar a esos nuevos consumidores enriquecidos por la revolución tecnológica, según reportó la agencia Reuters.

Ilustración de figuras caminando hacia un chip dorado central con circuitos. Relojes, maletines y patrones de IA flotan en un fondo azul petróleo, con toques lila y cian.
El auge de la inteligencia artificial y las inversiones bursátiles impulsa el gasto en artículos de lujo en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el informe global sobre comercio minorista de lujo de la consultora inmobiliaria Savills, Norteamérica lideró las aperturas de tiendas en 2025: representa el 27% del total mundial. Este fenómeno se produce en contraste con una caída general de inauguraciones a nivel global, que alcanzó su nivel más bajo desde 2020.

Cómo reaccionan las marcas ante el mercado estadounidense

Las casas de moda han llevado sus colecciones a Estados Unidos: Dior presentó su línea crucero en territorio estadounidense el mes pasado, mientras que Zegna eligió Los Ángeles para su próxima colección de verano.

Las principales marcas del sector, como LVMH, Moncler y Gucci, impulsan la expansión con una apertura acelerada de tiendas y la organización de eventos en ciudades clave como Nueva York y Los Ángeles.

Una persona con bolsas de compra Louis Vuitton y Gucci, y otra cargando bolsas, caminando en una acera. Bolsas naranjas de Louis Vuitton y una verde de Gucci en primer plano
La fortaleza de los consumidores estadounidenses mantiene la demanda de moda y accesorios de alta gama pese a desafíos internacionales (Reuters)

El grupo italiano Moncler anunció que la mayor parte de sus nuevas tiendas se ubicará en Estados Unidos este año. Entre sus proyectos destaca la apertura de una sucursal en la exclusiva estación de esquí de Aspen y la próxima inauguración de su tienda insignia más grande en la Quinta Avenida de Nueva York. La estrategia busca cautivar tanto a compradores tradicionales como a nuevos clientes jóvenes con alto poder adquisitivo.

Dónde se focalizan las inversiones en tiendas

Las inversiones no se limitan a los grandes centros urbanos de la costa este y oeste. Según Todd Siegel, presidente de la división de comercio minorista estadounidense de Savills, muchas marcas desarrollan locales en ciudades y estados que han atraído a personas ricas por sus ventajas fiscales frente a California o Nueva York.

Así, firmas internacionales como Hermès han abierto tiendas en lugares como Nashville o Scottsdale, y preparan nuevas aperturas en otros puntos.

Vista interior de un centro comercial moderno con una escalera mecánica de color naranja brillante. Se ven personas subiendo y bajando, y tiendas de lujo
Empresas como Moncler y Hermès expanden sus tiendas de lujo en ciudades emergentes de Estados Unidos con atractivo fiscal (Reuters)

El estudio de Savills revela que Estados Unidos aún posee menos tiendas de lujo en relación con su número de consumidores superricos, comparado con China, por lo que el potencial de crecimiento sigue siendo alto.

Quiénes lideran el crecimiento y cuáles son los desafíos

La compañía suiza de lujo Richemont, propietario de Cartier, informó un crecimiento del 18% en ventas en América entre enero y marzo de este año, lo que representa el noveno trimestre consecutivo de incremento de dos dígitos.

Grupos estadounidenses como Ralph Lauren y Tapestry también han visto cómo sus ventas superan a las de sus rivales internacionales.

Una mujer con trenzas, gafas y abrigo negro mira su teléfono cerca de una ventana. Al fondo, otras dos mujeres junto a una entrada adornada con plantas
Norteamérica lidera las aperturas de tiendas de lujo en 2025, representando el 27% del total global según Savills (Reuters)

La directora de producto y comercialización de Ralph Lauren, Halide Alagoz, sostuvo a Reuters: “Hasta el momento, observamos que sus comportamientos no están cambiando. Al contrario, en estos tiempos turbulentos, los consumidores buscan marcas en las que puedan confiar”.

El mercado estadounidense también se distingue por la llegada de nuevos consumidores más jóvenes, según Joanne Crevoiserat, directora ejecutiva de Tapestry. “Estamos creando conexiones emocionales e introduciendo nuevos consumidores más jóvenes en el mercado de Norteamérica y otros lugares”, declaró a la agencia de noticias.

Por qué Estados Unidos es clave para el lujo

Estados Unidos representa entre 20% y el 22% del gasto mundial en artículos de lujo, según el analista de Morgan Stanley, Edouard Aubin. El país se consolida como un mercado para el sector, en un momento en el que otras regiones enfrentan obstáculos como la guerra en Irán y la crisis inmobiliaria en China.

La consultora Bain define el escenario como un “mundo a dos velocidades”. Estados Unidos y partes de Asia avanzan, mientras que Europa y Oriente Medio sufren por la reducción del turismo y el consumo. A pesar del crecimiento, los especialistas advierten que la recuperación global del lujo depende también de una mejora en el mercado chino.

Cuándo y qué esperar a corto plazo

El dinamismo del mercado estadounidense se refleja en la agenda de las marcas, que planean más aperturas y eventos en los próximos meses.

Moncler abrirá su tienda más grande en Nueva York en la segunda mitad del año y Hermès sumará nuevas sucursales en Wilmette, Illinois, y en Brooklyn, Nueva York, hacia septiembre.

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