Los paisajes visitables de película en Los Ángeles: entre la memoria cultural y el atractivo global

Venice Beach y su paseo costero destacan por su vida urbana, espectáculos callejeros y la popularidad televisiva, especialmente en producciones ambientadas en California. (REUTERS/Daniel Cole)

Si hay algo por lo que se caracteriza Los Ángeles es por sus escenarios emblemáticos del cine, muchos de los cuales son accesibles y han formado parte de películas reconocidas. Esta ciudad ofrece múltiples atracciones vinculadas al séptimo arte, ideales para los aficionados.

Desde el famoso cartel de Hollywood hasta los muelles de Santa Mónica Pier, Los ángeles reúne lugares fácilmente identificables por su aparición en la gran pantalla. Recorrerlos es una manera de experimentar cómo el cine ha dado relevancia a cada rincón de la ciudad, que hoy son puntos turísticos tanto para fanáticos como para curiosos.

Entre sus sitios más fotografiados destacan Beverly Hills, Venice Beach y Malibú, así como el histórico Paseo de la Fama. Estas áreas y monumentos han consolidado su atractivo gracias a su fuerte presencia cinematográfica.

Principales atracciones cinematográficas de Los ángeles

La ciudad cuenta con diversas zonas que permiten al visitante descubrir la huella del cine en su urbanismo, cultura y espacios al aire libre. A continuación, un repaso por los focos más concurridos por quienes buscan escenarios de película.

Hollywood: estudios, museos y Paseo de la Fama

Hollywood es uno de los distritos más reconocidos de Los ángeles porque concentra los principales estudios cinematográficos, como Universal Studios. Este último está abierto al público y ofrece distintas atracciones.

En Universal Studios es posible acceder a escenarios de películas como Psicosis, el bosque de Jurassic Park, el tiburón protagonista de la cinta homónima y varios de los edificios utilizados en Regreso al futuro. Además, en el Hollywood Boulevard se ubica el popular Paseo de la Fama, creado en 1958, donde las celebridades del cine y la música han quedado registradas con sus estrellas dispuestas a lo largo de la acera.

El cartel de Hollywood es uno de los escenarios cinematográficos más reconocibles de Los Ángeles y atrae cada año a miles de turistas y cinéfilos. (REUTERS/Arafat Barbakh)

Beverly Hills: mansiones, lujo y estudios históricos

Beverly Hills simboliza la riqueza californiana. En sus alrededores se encuentran residencias de numerosas celebridades y las sedes históricas de productoras, como Metro Goldwyn Mayer. Warner Brothers permite recorridos guiados por sus estudios, donde se filmaron numerosas series y películas, como informa el portal especializado Exoticca Blog.

La avenida principal, Rodeo Drive, destaca por la concentración de tiendas de lujo y por el Regent Beverly Wilshire Hotel, escenario utilizado en Pretty Woman, protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. Las calles y avenidas de Beverly Hills han aparecido repetidas veces en producciones, lo que ha llevado a que se reconozcan a nivel internacional por su papel en el cine.

Beverly Hills se ubica como distintivo de la riqueza y ostentación californiana. Foto: Pixabay

El corredor que conecta Beverly Hills y Hollywood es Sunset Strip, conocido como punto de encuentro de actores en las décadas de 1940 y 1950. En los años ochenta, el sector se transformó en epicentro musical, recibiendo a bandas hasta que el aumento de precios generó la mudanza de músicos hacia barrios más económicos, según Exoticca Blog. Entre las atracciones destaca Charlie Chaplin Studios, destino elegido por admiradores del cineasta.

Costas emblemáticas: Venice Beach, Santa Mónica Pier y Malibú

Venice Beach, Santa Mónica Pier y Malibú son las principales playas de Los ángeles. Las costas como Venice Beach han figurado en televisión y cine por su animada vida urbana. El paseo junto al mar congrega espectáculos callejeros y estudios de tatuaje que aparecen con frecuencia en producciones ambientadas en California. El auge de las patinadoras sobre ruedas también es habitual en representaciones audiovisuales.

El Santa Mónica Pier –con su noria reconocible– destaca especialmente en la memoria colectiva por protagonizar escenas de filmes como “El Golpe”, “Rocky III”, “Forrest Gump” e “Iron Man”. Foto: Pixabay

El Santa Mónica Pier, con su noria característica, destaca especialmente en la memoria colectiva por escenas de filmes como El Golpe, Rocky III, Forrest Gump e Iron Man. La fama internacional aumentó con la serie Los vigilantes de la playa, que puso a los salvavidas locales en el centro de atención pública incluso aunque no coincidieran completamente con sus retratos televisivos.

Malibú alberga uno de los paisajes costeros más cotizados de California, lo cual ha atraído a numerosas figuras del cine que han establecido sus residencias en la zona.

Desde los años 60, Malibú destaca además como punto de encuentro de surfistas, quienes valoran tanto el ambiente como la calidad de las olas, factores que, como sostiene Exoticca Blog, han situado a esta playa como símbolo del deporte y del estilo de vida estadounidense.