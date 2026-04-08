Estados Unidos

Un repartidor de FedEx se declara culpable por el asesinato de una niña de 7 años en Texas

Un abogado presentó argumentos ante el tribunal señalando problemas de salud mental y tipo neurológico en el acusado, mientras se analizaron pruebas forenses y testimonios sobre el asesinato perpetrado en diciembre de 2022

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Un exconductor de FedExTanner Horner se declaró culpable del homicidio de la niña Athena Strand, de 7 años, ocurrido en diciembre de 2022 en Paradise, una localidad rural del estado de Texas. Foto: AP
Un exconductor de FedExTanner Horner se declaró culpable del homicidio de la niña Athena Strand, de 7 años, ocurrido en diciembre de 2022 en Paradise, una localidad rural del estado de Texas. Foto: AP

Un exconductor de FedExTanner Horner se declaró culpable del homicidio de la niña Athena Strand, de 7 años, ocurrido en diciembre de 2022 en Paradise, una localidad rural del estado de Texas. El hecho sucedió después de que Horner entregara un regalo de Navidad en su domicilio.

Ahora, el jurado del distrito rural de Wise County deberá determinar si Horner recibirá cadena perpetua o pena de muerte, según informó el canal local neoyorquino ABC7NY.

Durante la primera jornada del juicio, el fiscal del distrito rural de Wise County, James Stainton, afirmó que la única declaración veraz hecha por Horner fue haber dado muerte a la niña. Stainton calificó el relato presentado por el imputado —quien alegó haber atropellado accidentalmente a Athena antes de matarla presa del pánico— como una sucesión de mentiras: “El patrón y la red de mentiras que tejió será difícil de rastrear. Es mentira tras mentira tras mentira”.

En la sala se proyectó una imagen tomada por la cámara del vehículo de reparto en la que la menor aparece con vida dentro de la furgoneta, minutos antes de su muerte. La prueba audiovisual, presentada durante el testimonio de la madrastra de la víctima, Ashley Strand, mostró a Athena arrodillada detrás del asiento del conductor.

La prueba audiovisual, presentada durante el testimonio de la madrastra de la víctima, Ashley Strand, mostró a Athena arrodillada detrás del asiento del conductor.
La prueba audiovisual, presentada durante el testimonio de la madrastra de la víctima, Ashley Strand, mostró a Athena arrodillada detrás del asiento del conductor.

Según la acusación detallada en tribunal, la primera interacción verbal que Horner mantuvo con la niña ocurrió al introducirla a la fuerza en la camioneta: “No grites o te haré daño. Lo repitió dos veces”, relató Stainton ante los miembros del jurado. Las pruebas forenses revelaron que Athena ofreció resistencia, evidenciado por el hallazgo de ADN de Horner bajo las uñas de la víctima.

Pruebas y testimonios en el tribunal

De acuerdo con ABC7NY, las circunstancias relatadas por Horner a las autoridades fueron refutadas por la fiscalía. Stainton aseguró que la menor no sufrió lesiones al momento del secuestro. La evidencia genética agravó la situación: las pericias hallaron ADN de Horner en lugares inadecuados de una niña de siete años.

El caso Strand adquirió notoriedad en Texas por la naturaleza de los hechos. La desaparición de Athena fue informada el 30 de noviembre de 2022; su cuerpo apareció dos días después en un paraje rural cercano a Fort Worth, tras una búsqueda coordinada por varias agencias policiales.

La versión de Horner, recogida en el acta de arresto y citada por ABC7NY, detalla que intentó fracturar el cuello de la menor y, al no conseguirlo, la estranguló con las manos en la parte trasera de la camioneta. Posteriormente, condujo a los investigadores hasta el sitio donde abandonó el cuerpo.

Argumentos de la defensa y detalles del entorno familiar

En su declaración inicial ante el tribunal, el abogado defensor Steven Goble reconoció la gravedad de las pruebas en contra de Horner. Solicitó al jurado que se imponga la pena de cadena perpetua, argumentando que Horner sufrió, desde su nacimiento, dificultades de salud mental relacionadas con exposición intrauterina al alcohol, autismo y otras enfermedades, además de daños neurológicos por intoxicación con plomo.

Durante el juicio, Ashley Strand declaró que el paquete entregado por Horner era un regalo de Navidad para Athena: una caja de Barbies You Can Be Anything. Narró que la menor, que creció en el campo tras el divorcio de su padre, disfrutaba explorar la naturaleza.

El proceso judicial fue trasladado desde el distrito rural de Wise County a Fort Worth, con el objetivo de asegurar un juicio imparcial tras la argumentación de la defensa sobre la imposibilidad de obtener justicia en la comunidad rural donde ocurrió el crimen.

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