La escasez de reumatólogos en Estados Unidos afecta a millones de pacientes

El déficit de reumatólogos amenaza la atención en enfermedades autoinmunes, con una demanda que superará a la oferta en un 102% en la próxima década (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escasez de reumatólogos en Estados Unidos se convirtió en una amenaza directa para la atención de pacientes con enfermedades autoinmunes, en un contexto donde la longevidad y prevalencia de estos trastornos aumentan cada año.

Organizaciones médicas señalaron que la insuficiencia de especialistas ya afecta a millones y, según el pronóstico más reciente de la Association of American Medical Colleges (AAMC) publicado en 2024, el país podría enfrentar una falta de hasta 86.000 médicos en total para el año 2036.

Un dato que evidencia la profundidad del problema: el 72% de los condados estadounidenses no cuenta con un solo reumatólogo activo, según lo informado por NBC News. Esta carencia golpea con mayor fuerza a áreas rurales, donde la falta de acceso se convierte en una barrera casi insalvable para quienes requieren atención especializada.

Cerca de 74 millones de personas en Estados Unidos viven en zonas con escasez de médicos de atención primaria, agravando la crisis de acceso a especialistas (REUTERS/Allison Joyce)

Aumento de enfermedades autoinmunes y saturación en reumatología

El crecimiento de la población y su envejecimiento, junto a un aumento anual estimado del 3 al 12% en casos de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, incrementan año tras año la demanda de reumatólogos.

Sin embargo, la especialidad de reumatología se percibe como menos rentable que otros campos médicos, como la cirugía, lo que desincentiva su elección entre los nuevos médicos. De acuerdo al estudio copresidido por Daniel Batafarano, la demanda de reumatólogos superará a la oferta en un 102% en la próxima década, cifra citada por NBC News.

Según el AAMC, el déficit de especialistas no es exclusivo de un futuro distante: existen 7.488 áreas consideradas de escasez de profesionales de atención primaria, donde residen cerca de 74 millones de personas en dificultades para recibir cuidados básicos. Si las poblaciones subatendidas pudieran acceder a servicios médicos en igualdad de condiciones que el resto del país, la nación requeriría hasta 202.800 médicos adicionales solo para solventar la demanda actual.

Aquellos que buscan un diagnóstico o seguimiento para condiciones reumáticas enfrentan largas demoras. De acuerdo con información recogida por NBC News, una paciente que se mudó de Atlanta a Nueva York tardó cinco meses en obtener una cita con un reumatólogo, aun requiriendo atención médica urgente por artritis reumatoide.

En respuesta a la pregunta sobre la magnitud de la falta de reumatólogos y su impacto en la salud de millones, el país atraviesa una crisis en la atención de enfermedades autoinmunes: la mayoría de las regiones carece de especialistas, las esperas para una primera consulta pueden superar los seis meses y el déficit se agrava por una demanda en continuo ascenso.

Las voces médicas y de pacientes coinciden en que la imposibilidad de acceder a un reumatólogo provoca temor e incertidumbre, ante el riesgo de complicaciones sin control profesional.

La espera para obtener una cita con reumatólogo puede superar los seis meses en Estados Unidos, afectando a pacientes con artritis reumatoide y otros trastornos autoinmunes (REUTERS/Allison Joyce)

Estrategias con limitaciones ante el déficit de médicos

Las principales asociaciones académicas y hospitales han desarrollado programas para atraer nuevos especialistas y aumentar la presencia de asistentes médicos y enfermeros especializados, aunque la respuesta resulta insuficiente.

La AAMC promueve una estrategia múltiple: mayor financiamiento federal para la formación de residentes, incorporación de tecnología en la práctica clínica y optimización del uso de todos los profesionales del equipo sanitario.

Esta asociación también lidera la Coalición de Defensa de la Educación Médica de Posgrado (GMEAC), que reúne a más de 100 organizaciones y aboga activamente ante el Congreso para ampliar la cantidad de residencias financiadas por Medicare.

El objetivo es incrementar estos cupos en 14.000 plazas durante siete años, mediante legislación bipartidista, lo que representaría un avance significativo ante el déficit proyectado.

Desde 2002, las escuelas de medicina en Estados Unidos han aumentado su matrícula en más del 35% y han surgido más de 30 nuevos centros formadores de médicos.

A pesar de estas iniciativas, los expertos del AAMC y los resultados presentados por el propio organismo subrayan la necesidad de mantener e incrementar las inversiones públicas para lograr que el personal disponible no solo cubra las demandas futuras, sino también las necesidades actuales, especialmente en comunidades rurales y zonas desfavorecidas.

Pacientes con enfermedades autoinmunes expresan temor e incertidumbre por la falta de acceso a reumatólogos, situación acentuada en comunidades desfavorecidas (REUTERS/Arin Yoon)

Escasez de reumatólogos agrava la inequidad sanitaria

La distribución desigual de los especialistas afecta principalmente a poblaciones históricamente desatendidas. Como lo enfatizó Daniel Batafarano en declaraciones a NBC News, los recursos disponibles en zonas rurales son insuficientes, por lo que el acceso oportuno y equitativo sigue siendo uno de los grandes desafíos del sistema de salud estadounidense.

Pacientes con enfermedades autoinmunes, como el caso de Alexandra DiGiacomo, transmiten la urgencia al compartir su experiencia en redes sociales: “No tener acceso a un reumatólogo es aterrador”. Para gran parte de quienes dependen de esta especialidad, la escasez no representa una estadística abstracta, sino la angustia cotidiana de enfrentar el dolor sin el acompañamiento médico adecuado.