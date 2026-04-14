Estados Unidos

Nueva York pierde 19.500 empleos privados y enfrenta desaceleración laboral

La ciudad vive una caída en la actividad privada y afronta mayores desafíos para la recuperación económica

Guardar
Peatones cruzan una calle en Nueva York con rascacielos distintivos como el Empire State y Chrysler Building, bajo un cielo grisáceo al anochecer o amanecer.
Nueva York pierde 19.500 empleos privados en 2025 y enfrenta el crecimiento más bajo desde 2003, excluyendo pandemias y crisis financieras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueva York registró una caída de 19.500 empleos privados en 2025 y enfrenta una desaceleración laboral en comparación con otros distritos del estado.

La administración del alcalde Zohran Mamdani impulsa estrategias centradas en la justicia económica y busca nuevos motores de crecimiento, como la reconversión de oficinas en viviendas y la proyección internacional de la próxima Copa Mundial de fútbol.

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, el sector privado en la ciudad experimentó una contracción, mientras que otras regiones mostraron expansión en el empleo.

El ritmo de creación de puestos cayó en agosto de 2025 a el nivel más bajo desde 2003, exceptuando los períodos de la pandemia y la crisis financiera global, según estadísticas recientes del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York —la agencia laboral estatal—. Estos datos, difundidos antes de la llegada de Mamdani a la alcaldía, configuran el escenario de sus primeros 100 días en el cargo.

La administración de Mamdani ha citado estudios que calculan que la ciudad perdió más de USD 20.000 millones en actividad económica en años recientes por la falta de servicios de guardería.

El gobierno municipal identifica procesos estructurales como causa de la desaceleración y propone medidas para revertir la tendencia, incluidas iniciativas para la conversión de oficinas y el impacto económico que busca lograr con la próxima Copa Mundial de fútbol.

Desafíos fiscales y tensiones con el sector privado

Vista aérea de un amplio espacio de oficinas con filas de cubículos vacíos equipados con monitores y sillas, con rascacielos al fondo.
Las tensiones entre el sector empresarial y la administración Mamdani dificultan la colaboración y la búsqueda de soluciones a la crisis laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inquietud empresarial se intensifica ante el escenario fiscal. Jamie Dimon director ejecutivo de JPMorgan Chase, advirtió que los impuestos en Nueva York “ya son opresivos” y reveló que la institución emplea a más trabajadores en Texas que en la ciudad.

Dimon señaló: “Ninguna ciudad, ni empresa, ni país tiene un derecho divino al éxito”. Así se distanció del enfoque de Mamdani, que se identifica con el socialismo democrático y ha optado por la asequibilidad y los derechos laborales sobre los incentivos fiscales.

La Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad (NYCEDC), organismo clave en la política de empleos, aún no cuenta con una designación oficial para su liderazgo bajo la nueva administración.

Como parte del rediseño institucional, la alcaldía creó la figura del zar de los pequeños negocios para reducir la carga burocrática de los microempresarios.

Además, Mamdani designó una vicealcaldesa para la justicia económica y promueve la expansión de la red de guarderías gratuitas, con el objetivo de incentivar la llegada de nuevas empresas a la ciudad.

Las propuestas del alcalde contemplan financiar estas iniciativas mediante un incremento en los impuestos a los contribuyentes de mayores ingresos. Sin embargo, ninguno de los proyectos de reactivación económica, como la ampliación de guarderías o la introducción de nuevos impuestos, ha logrado respaldo efectivo en la legislatura estatal.

La gobernadora Kathy Hochul y los representantes de Wall Street mantienen una postura reservada, especialmente en un clima preelectoral que dificulta la negociación de nuevas medidas fiscales.

Advertencias empresariales y perspectivas de crédito

Una fila de hombres y mujeres de diversas etnias, algunos con trajes y otros con ropa casual, esperan frente a una oficina de empleo en una calle de Nueva York.
La ciudad de Nueva York vio perder más de USD 20.000 millones en actividad económica por la falta de servicios de guardería, según estudios citados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debilitamiento del mercado laboral neoyorquino ha sido utilizado por opositores a Mamdani para cuestionar la viabilidad de su agenda fiscal. James Whelan, presidente de la Junta Inmobiliaria de Nueva York (REBNY) —la principal organización de desarrolladores y propietarios inmobiliarios de la ciudad—, manifestó que la distancia entre el alcalde y el sector empresarial ha dificultado la colaboración para enfrentar la crisis.

“Sería estupendo tener a alguien en el cargo a quien la comunidad empresarial pudiera recurrir”, afirmó Whelan en declaraciones a The New York Times.

Al mismo tiempo, las principales agencias de calificación crediticia como Moody’s y S&P han advertido sobre la posibilidad de una degradación en la solvencia municipal. Esta presión aumenta ante la ausencia de un plan formal de empleo y la vacancia en la dirección de la NYCEDC.

El contralor de la ciudad, Mark Levine, expresó su preocupación por un posible déficit de ingresos si la administración prioriza la redistribución sobre el crecimiento económico. “En parte, se trata simplemente de una cuestión de mensaje y retórica”, remarcó Levine en diálogo con The New York Times.

Reconversión inmobiliaria y eventos internacionales

Vista de una oficina moderna y vacía con filas de escritorios, monitores y sillas. Grandes ventanas muestran edificios altos bajo la luz del sol.
Más de 16.300 apartamentos podrían sumarse al mercado gracias a la reconversión de oficinas vacantes en Nueva York, señala un estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio citado por The New York Times estima que más de 16.300 apartamentos se sumarán al mercado inmobiliario local gracias a la reconversión de oficinas vacantes. Este proceso es impulsado por cambios legales, presiones financieras y factores demográficos.

El turismo internacional en la ciudad ha retrocedido, efecto que se atribuye en parte a la retórica antiinmigrante y a las barreras arancelarias instauradas durante la administración de Donald Trump. Además de estos factores, la fortaleza del dólar y las restricciones en visados han reducido la llegada de visitantes extranjeros.

La ciudad propone revertir esta tendencia a través de la Copa Mundial de fútbol 2026 y la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

A tres meses de asumir, Mamdani sostiene que existe “la mayor demanda de espacio de oficinas en Manhattan en más de una década”. Sin embargo, la tensión entre el desarrollo económico y la agenda política permanece.

Sam Levine, comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, defendió la estrategia oficial: “No lo veo como una disyuntiva. Quiero que aumente el empleo... Quiero que la industria prospere en Nueva York, pero todos deben respetar las reglas”.

Simultáneamente, el gobierno municipal busca evitar propuestas impopulares como el aumento de los impuestos a la propiedad, medida rechazada por líderes comunitarios del sur de Queens y propietarios urbanos.

Temas Relacionados

Nueva YorkMercado LaboralEstados Unidos NoticiasDesempleo

Últimas Noticias

Médico enfrenta cargos en Florida tras extirpar el órgano equivocado y provocar la muerte de un paciente

La investigación oficial identificó fallas graves en el procedimiento y contradicciones en la versión inicial del especialista

Médico enfrenta cargos en Florida tras extirpar el órgano equivocado y provocar la muerte de un paciente

Estas son las ciudades de EEUU donde los jóvenes graduados ganan más y la vivienda es más accesible

La reciente investigación de Redfin y Glassdoor analiza factores como el ingreso inicial, el acceso a la vivienda y la disponibilidad de trabajos para orientar a quienes concluyen sus estudios hacia entornos favorables para el inicio laboral

Estas son las ciudades de EEUU donde los jóvenes graduados ganan más y la vivienda es más accesible

Una mujer fue arrestada en Florida por presunto robo de beneficios SNAP a 200 personas

El caso involucra un esquema que permitió a la acusada sustraer datos de tarjetas EBT y revender productos comprados ilícitamente, causando pérdidas superiores a 120.000 dólares y afectando a cientos de beneficiarios

Una mujer fue arrestada en Florida por presunto robo de beneficios SNAP a 200 personas

Estas son las tarifas de visas de trabajo y residencia en EEUU en 2026 y cuánto cuesta cada trámite

El ajuste incorpora nuevos montos para solicitudes migratorias y redefine los gastos que deben asumir solicitantes y empleadores

Estas son las tarifas de visas de trabajo y residencia en EEUU en 2026 y cuánto cuesta cada trámite

La Iglesia donde Martin Luther King Jr. dio su último mensaje será renovada con una inversión federal de USD 1,2 millones

El emblemático edificio será objeto de obras de actualización e infraestructura, como parte de un proyecto nacional para preservar espacios históricos vinculados al movimiento por la igualdad y la justicia social en Estados Unidos

La Iglesia donde Martin Luther King Jr. dio su último mensaje será renovada con una inversión federal de USD 1,2 millones

TECNO

Datos financieros en riesgo: malware se infiltra en aplicaciones disponibles en App Store y Google Play

Datos financieros en riesgo: malware se infiltra en aplicaciones disponibles en App Store y Google Play

La IA no reemplazó al senior: borró al junior

¿El fin de la mano de obra humana? Fábricas en India graban cada movimiento de sus obreros para ‘enseñar’ a robots

Conocer la naturaleza del mundo, el cambio de la Generación Z a la hora de buscar viajes en internet

Cinco hobbies favoritos de personas con alto coeficiente intelectual, según la IA

ENTRETENIMIENTO

Alec Baldwin revela las secuelas físicas que le dejó la tragedia del caso ‘Rust’: “Me desmayé tres veces”

Alec Baldwin revela las secuelas físicas que le dejó la tragedia del caso ‘Rust’: “Me desmayé tres veces”

El regreso de la novia de Frankenstein: así Jessie Buckley transforma al icónico personaje en una heroína inesperada

Madonna borra su Instagram y deja pistas sobre “Confessions on a Dance Floor 2″

La verdadera razón de Barbie Ferreira para dejar ‘Euphoria’: “No quería ser una opción secundaria”

Arrestan a Brandon “Bug” Hall, actor de “Pequeños traviesos”, tras faltar a audiencia por caso de tránsito

MUNDO

Estados Unidos ofrece USD 10 millones por el líder del grupo terrorista iraquí Kataib Hezbollah

Estados Unidos ofrece USD 10 millones por el líder del grupo terrorista iraquí Kataib Hezbollah

Mark Carney anunció medidas económicas tras lograr la mayoría parlamentaria en Canadá

De Ámsterdam a Verona: 10 ciudades europeas ideales para disfrutar en familia

El Comando Central de EEUU desvió seis buques y dijo que ningún barco cruzó el bloqueo a los puertos de Irán

Los separatistas de Camerún anunciaron una pausa de tres días en los combates por la visita del papa León XIV