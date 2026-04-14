Nueva York pierde 19.500 empleos privados y enfrenta desaceleración laboral

Nueva York pierde 19.500 empleos privados en 2025 y enfrenta el crecimiento más bajo desde 2003, excluyendo pandemias y crisis financieras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueva York registró una caída de 19.500 empleos privados en 2025 y enfrenta una desaceleración laboral en comparación con otros distritos del estado.

La administración del alcalde Zohran Mamdani impulsa estrategias centradas en la justicia económica y busca nuevos motores de crecimiento, como la reconversión de oficinas en viviendas y la proyección internacional de la próxima Copa Mundial de fútbol.

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, el sector privado en la ciudad experimentó una contracción, mientras que otras regiones mostraron expansión en el empleo.

El ritmo de creación de puestos cayó en agosto de 2025 a el nivel más bajo desde 2003, exceptuando los períodos de la pandemia y la crisis financiera global, según estadísticas recientes del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York —la agencia laboral estatal—. Estos datos, difundidos antes de la llegada de Mamdani a la alcaldía, configuran el escenario de sus primeros 100 días en el cargo.

La administración de Mamdani ha citado estudios que calculan que la ciudad perdió más de USD 20.000 millones en actividad económica en años recientes por la falta de servicios de guardería.

El gobierno municipal identifica procesos estructurales como causa de la desaceleración y propone medidas para revertir la tendencia, incluidas iniciativas para la conversión de oficinas y el impacto económico que busca lograr con la próxima Copa Mundial de fútbol.

Desafíos fiscales y tensiones con el sector privado

Las tensiones entre el sector empresarial y la administración Mamdani dificultan la colaboración y la búsqueda de soluciones a la crisis laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inquietud empresarial se intensifica ante el escenario fiscal. Jamie Dimon director ejecutivo de JPMorgan Chase, advirtió que los impuestos en Nueva York “ya son opresivos” y reveló que la institución emplea a más trabajadores en Texas que en la ciudad.

Dimon señaló: “Ninguna ciudad, ni empresa, ni país tiene un derecho divino al éxito”. Así se distanció del enfoque de Mamdani, que se identifica con el socialismo democrático y ha optado por la asequibilidad y los derechos laborales sobre los incentivos fiscales.

La Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad (NYCEDC), organismo clave en la política de empleos, aún no cuenta con una designación oficial para su liderazgo bajo la nueva administración.

Como parte del rediseño institucional, la alcaldía creó la figura del zar de los pequeños negocios para reducir la carga burocrática de los microempresarios.

Además, Mamdani designó una vicealcaldesa para la justicia económica y promueve la expansión de la red de guarderías gratuitas, con el objetivo de incentivar la llegada de nuevas empresas a la ciudad.

Las propuestas del alcalde contemplan financiar estas iniciativas mediante un incremento en los impuestos a los contribuyentes de mayores ingresos. Sin embargo, ninguno de los proyectos de reactivación económica, como la ampliación de guarderías o la introducción de nuevos impuestos, ha logrado respaldo efectivo en la legislatura estatal.

La gobernadora Kathy Hochul y los representantes de Wall Street mantienen una postura reservada, especialmente en un clima preelectoral que dificulta la negociación de nuevas medidas fiscales.

Advertencias empresariales y perspectivas de crédito

La ciudad de Nueva York vio perder más de USD 20.000 millones en actividad económica por la falta de servicios de guardería, según estudios citados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debilitamiento del mercado laboral neoyorquino ha sido utilizado por opositores a Mamdani para cuestionar la viabilidad de su agenda fiscal. James Whelan, presidente de la Junta Inmobiliaria de Nueva York (REBNY) —la principal organización de desarrolladores y propietarios inmobiliarios de la ciudad—, manifestó que la distancia entre el alcalde y el sector empresarial ha dificultado la colaboración para enfrentar la crisis.

“Sería estupendo tener a alguien en el cargo a quien la comunidad empresarial pudiera recurrir”, afirmó Whelan en declaraciones a The New York Times.

Al mismo tiempo, las principales agencias de calificación crediticia como Moody’s y S&P han advertido sobre la posibilidad de una degradación en la solvencia municipal. Esta presión aumenta ante la ausencia de un plan formal de empleo y la vacancia en la dirección de la NYCEDC.

El contralor de la ciudad, Mark Levine, expresó su preocupación por un posible déficit de ingresos si la administración prioriza la redistribución sobre el crecimiento económico. “En parte, se trata simplemente de una cuestión de mensaje y retórica”, remarcó Levine en diálogo con The New York Times.

Reconversión inmobiliaria y eventos internacionales

Más de 16.300 apartamentos podrían sumarse al mercado gracias a la reconversión de oficinas vacantes en Nueva York, señala un estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio citado por The New York Times estima que más de 16.300 apartamentos se sumarán al mercado inmobiliario local gracias a la reconversión de oficinas vacantes. Este proceso es impulsado por cambios legales, presiones financieras y factores demográficos.

El turismo internacional en la ciudad ha retrocedido, efecto que se atribuye en parte a la retórica antiinmigrante y a las barreras arancelarias instauradas durante la administración de Donald Trump. Además de estos factores, la fortaleza del dólar y las restricciones en visados han reducido la llegada de visitantes extranjeros.

La ciudad propone revertir esta tendencia a través de la Copa Mundial de fútbol 2026 y la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

A tres meses de asumir, Mamdani sostiene que existe “la mayor demanda de espacio de oficinas en Manhattan en más de una década”. Sin embargo, la tensión entre el desarrollo económico y la agenda política permanece.

Sam Levine, comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, defendió la estrategia oficial: “No lo veo como una disyuntiva. Quiero que aumente el empleo... Quiero que la industria prospere en Nueva York, pero todos deben respetar las reglas”.

Simultáneamente, el gobierno municipal busca evitar propuestas impopulares como el aumento de los impuestos a la propiedad, medida rechazada por líderes comunitarios del sur de Queens y propietarios urbanos.