Trump anticipó una posible reanudación de las negociaciones con Irán en Pakistán: “Algo podría pasar en dos días” (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este martes que es “probable” que Washington retome pronto las negociaciones directas con Irán para buscar una salida al conflicto en Medio Oriente, y sugirió que Islamabad podría volver a ser la sede de la próxima ronda.

En diálogo con el New York Post, Trump recomendó a los periodistas permanecer en la capital paquistaní porque “algo podría pasar en los próximos dos días”.

El mandatario estadounidense destacó el rol del jefe del Estado Mayor paquistaní, Asim Munir, como facilitador clave en el proceso.

“El mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente. Es fantástico, y por eso es más probable que volvamos allí”, señaló Trump sobre Munir, aludiendo a sus antecedentes como mediador en la resolución del conflicto entre India y Pakistán el año pasado.

“¿Por qué ir a un país que no tiene nada que ver con esto?”, se preguntó, descartando la opción de Turquía y mencionando que Europa podría ser una alternativa, aunque menos probable.

Trump dejó claro que la administración estadounidense no está satisfecha con el ritmo de las conversaciones.

El mandatario estadounidense destacó el rol del jefe del Estado Mayor paquistaní, Asim Munir, como facilitador clave en el proceso (REUTERS)

“Las cosas están pasando, pero un poco lento”, admitió. El presidente también expresó su descontento sobre las informaciones que indican que Washington habría propuesto a Irán un congelamiento del programa de enriquecimiento de uranio por dos décadas como parte de las negociaciones.

“He dicho que no pueden tener armas nucleares, así que no me gusta lo de los 20 años”, advirtió.

Trump agregó que no quiere que Irán perciba ningún avance parcial como una victoria.

“No quiero que sientan que han ganado”, apuntó.

De acuerdo con el New York Post, el presidente estadounidense no precisó quién lideraría la delegación en caso de que se celebren nuevas negociaciones, pero confirmó que él no participaría directamente.

Trump insistió en que la discusión sobre el programa nuclear iraní sigue siendo el eje del desacuerdo y subrayó que cualquier pacto debe garantizar que Teherán no logre nunca la capacidad de fabricar armas atómicas.

Una valla en la capital pakistaní con el mensaje "Diálogos en Islamabad" (REUTERS/Waseem Khan/Archivo)

El mandatario republicano resaltó que Asim Munir “salvó a 30 millones de personas” al poner fin a la guerra con India, y opinó que su experiencia como negociador multiplica las posibilidades de éxito en el diálogo con Irán.

La falta de avances en la primera ronda de conversaciones ha generado inquietud sobre el futuro de la negociación. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó el lunes que la responsabilidad de un próximo paso recae ahora en Teherán.

Según Vance, la delegación iraní necesitó regresar a su país para consultar con el liderazgo sobre los términos planteados por Washington y, por eso, los representantes estadounidenses abandonaron Islamabad sin un acuerdo.

En el entorno de la negociación, algunas voces han reconocido que Irán ha mostrado cierta apertura en el tema nuclear, pero subrayan que cualquier concesión debe ser presentada como un logro nacional y no como una rendición.

El general paquistaní retirado Muhammad Saeed comentó que “Irán tiene que poder llevarse algo a su pueblo que no parezca una capitulación”. Sin embargo, miembros del equipo iraní, como Mohammad Marandi, han reiterado que un bloqueo económico no modificará la posición de Teherán y que “el fin del enriquecimiento no será aceptado”.

JD Vance, afirmó el lunes que la responsabilidad de un próximo paso recae ahora en Teherán (REUTERS)

Guterres prevé un reinicio del diálogo

El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó este martes que existen altas probabilidades de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se reanuden en breve.

“Todo apunta a que es muy probable que estas conversaciones se reanuden”, declaró Guterres ante los medios tras una reunión con el viceprimer ministro y canciller de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar.

El jefe de Naciones Unidas agradeció la labor de Islamabad al asumir el liderazgo en los esfuerzos para lograr la paz en la región y reiteró su llamado a retomar el diálogo tras el estancamiento de la primera ronda.

(Con información de EFE y AFP)