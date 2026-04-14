Comisión de Presupuesto de Florida debate fondos récord para la seguridad del Mundial 2026

La comisión legislativa de Florida analiza el mayor desembolso de fondos federales para eventos deportivos en la historia del estado (GMCVB)

La Comisión Conjunta de Presupuesto Legislativo de Florida se prepara para aprobar la distribución de más de USD 81 millones en fondos federales destinados a seguridad durante los siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA que se realizarán en Miami en 2026.

La asignación, que será votada el 17 de abril en Tallahassee, incluye partidas para vigilancia tecnológica, refuerzos policiales y operativos especiales, según Florida Politics.

Las autoridades estatales y locales despliegan nuevas tecnologías y refuerzan los controles para mitigar riesgos durante los partidos internacionales (Kirby Lee-Imagn Images/REUTERS)

Doble partida de USD 8,1 millones y estructura del financiamiento total

De acuerdo con la documentación oficial citada por Florida Politics, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) solicitó autorización para dos partidas de USD 8,1 millones cada una: una del Federal Grants Trust Fund y otra del Operating Trust Fund.

Esto eleva a USD 16,2 millones la autoridad presupuestaria solicitada por este organismo. Estos fondos estarán dirigidos principalmente a la detección y control de sistemas aéreos no tripulados en las inmediaciones de los estadios y zonas de concentración masiva.

Por otra parte, la División de Manejo de Emergencias de Florida recibió una subvención federal de casi USD 74 millones, otorgada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), según el archivo oficial publicado por el comité organizador local y el medio especializado GovMarketNews. Este monto, según la agenda parlamentaria revisada por Florida Politics, se distribuirá de la siguiente manera:

USD 63,6 millones para reembolsar horas extra a las fuerzas de seguridad locales

USD 3,5 millones para la adquisición de equipamiento específico

USD 4,9 millones para planificación y administración

USD 1,75 millones para programas de formación y ejercicios de simulacro

El regreso de la Copa Mundial a Estados Unidos representa un desafío logístico y una oportunidad histórica para el turismo y la economía regional (Kirby Lee-Imagn Images/REUTERS)

Refuerzo de seguridad tras incidentes recientes

El refuerzo extraordinario de seguridad responde a antecedentes recientes: en 2024, aficionados traspasaron los controles en el Hard Rock Stadium durante la final de la Copa América, lo que puso en evidencia la necesidad de elevar los estándares de protección para el Mundial, tal como informó CBS News Miami.

El torneo, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio, tendrá siete encuentros en el estadio de Miami Gardens, entre ellos cuatro de fase de grupos, un partido de octavos de final, un cuarto de final y el encuentro por el tercer puesto.

La documentación oficial del FIFA World Cup Grant Program, difundida por el comité organizador de Miami, detalla que parte de los fondos se destinarán a la instalación de barreras de seguridad, detectores de metales, sistemas de iluminación temporal, puntos de control y tecnología para la detección temprana de amenazas.

Además, se prevé equipamiento y logística para el Fan Fest de Bayfront Park, incluyendo vallados especiales, torres de iluminación, generadores y sistemas de comunicación para personal de seguridad.

Incidentes recientes aceleraron la toma de decisiones sobre inversiones en infraestructura y vigilancia de grandes eventos (Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports)

Supervisión federal y coordinación interagencial

El esfuerzo coordinado involucra a agencias estatales y federales. El Department of Homeland Security (DHS) y la FEMA supervisan la asignación y el uso de los fondos, que también incluyen partidas para cobertura de seguros, transporte de personal, refuerzo del sistema de credenciales y apoyo a la lucha contra la trata de personas, según consta en la carta de adjudicación oficial publicada por las autoridades.

Politico y GovMarketNews informaron que Miami recibió la mayor asignación individual entre las 11 ciudades estadounidenses anfitrionas, superando a Atlanta y otras sedes.

El enfoque integral incluye ejercicios de entrenamiento para incidentes de masas, amenazas cibernéticas y coordinación interagencial, con participación de fuerzas locales, estatales y federales.

La cooperación entre agencias federales y estatales busca garantizar respuestas rápidas ante posibles amenazas durante la competencia (REUTERS/Agustin Marcarian)

Además de los fondos para seguridad, la agenda de la Comisión Conjunta contempla la solicitud de USD 210 millones por parte de la Agencia para la Administración de la Atención Sanitaria de Florida, destinados a fortalecer la infraestructura de salud rural bajo el Florida Rural Health Transformation Program.

Esta medida apunta a mejorar el acceso a servicios médicos en áreas con menor cobertura, un aspecto destacado en el documento legislativo revisado por Florida Politics.

La comisión legislativa está presidida por Ed Hooper y cuenta con Lawrence McClure como vicepresidente. Entre los integrantes figuran también Jim Boyd, próximo presidente del Senado, la líder demócrata Lori Berman, Jason Brodeur y Kathleen Passidomo.