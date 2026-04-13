Estados Unidos

El ICE arrestó en Florida al ex jefe de inteligencia brasileño Alexandre Ramagem, condenado por la trama golpista de 2022

El ex jefe de inteligencia había huido de Brasil en septiembre, poco antes de que el Tribunal Supremo Federal dictara sentencia por su papel en la organización que intentó revertir la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva

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El ICE arrestó en Florida al ex jefe de inteligencia brasileño Alexandre Ramagem, condenado por la trama golpista de 2022
El ICE arrestó en Florida al ex jefe de inteligencia brasileño Alexandre Ramagem, condenado por la trama golpista de 2022

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron en Orlando, Florida, al ex diputado y ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) Alexandre Ramagem, quien se encontraba prófugo tras ser condenado a 16 años de prisión en Brasil por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022 encabezado por el ex presidente Jair Bolsonaro.

El ex jefe de inteligencia había huido de Brasil en septiembre, poco antes de que el Tribunal Supremo Federal dictara sentencia por su papel en la organización criminal que intentó revertir la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.

La policía federal brasileña informó que la detención fue posible gracias a la cooperación internacional, aunque en el expediente de ICE consta que la causa del arresto inicial está vinculada a su situación migratoria y no a la solicitud de extradición.

Ramagem, que dirigió la Abin durante la administración Bolsonaro entre 2019 y 2022, fue señalado por la Fiscalía como responsable de coordinar un aparato clandestino de espionaje para monitorear a opositores del entonces presidente y recopilar información destinada a desacreditar el sistema electoral brasileño.

El ex jefe de inteligencia había huido de Brasil en septiembre, poco antes de que el Tribunal Supremo Federal dictara sentencia por su papel en la organización que intentó revertir la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva
El ex jefe de inteligencia había huido de Brasil en septiembre, poco antes de que el Tribunal Supremo Federal dictara sentencia por su papel en la organización que intentó revertir la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva

Tras la sentencia, la Cámara de Diputados le retiró el mandato y su pasaporte diplomático fue anulado, lo que imposibilitó cualquier intento de viajar legalmente fuera del país.

La fuga de Ramagem se produjo a través de la frontera con Guyana, desde el estado de Roraima, y posteriormente viajó a Estados Unidos, donde se refugió en Florida. En declaraciones públicas poco después de su llegada, el ex diputado afirmó sentirse “seguro” en territorio estadounidense y aseguró que contaba con el “consentimiento” del presidente Donald Trump para permanecer allí.

Es lógico que no me haya quedado en Brasil, con mis hijas viéndome arrestado sin haber cometido ningún delito y sufriendo una dictadura”, sostuvo Ramagem entonces.

Brasil formalizó en diciembre la solicitud de extradición ante las autoridades estadounidenses, que aún deben resolver si el proceso avanza por la vía judicial o migratoria. Aliados del ex funcionario han manifestado su intención de solicitar asilo político en el país norteamericano.

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro a su llegada al Aeropuerto Internacional de Brasilia (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro a su llegada al Aeropuerto Internacional de Brasilia (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

La condena a Ramagem forma parte de la macrocausa contra los responsables del intento de golpe tras la derrota del ex presidente en los comicios de 2022. El Supremo Tribunal Federal lo consideró culpable de organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho democrático y conspiración contra la integridad electoral, al utilizar los recursos de la Abin para socavar la legitimidad institucional.

Este caso no es aislado entre los condenados por la intentona golpista. Recientemente, la ex diputada Carla Zambelli fue arrestada en Roma y espera la resolución de su extradición. Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, también es investigado por su rol en la campaña de presión sobre los magistrados del Supremo durante el juicio a su padre.

Además, el ex director de la Policía de Carreteras de Brasil, Silvinei Vasques, fue detenido en Paraguay cuando intentaba huir a El Salvador tras ser condenado a más de 24 años de prisión por su participación en la conspiración.

Paralelamente, unas cincuenta personas condenadas por el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023 han escapado a Argentina, donde al menos uno de ellos, Joel Borges Correa, obtuvo asilo tras ser sentenciado por los incidentes que el Supremo Tribunal Federal considera la culminación de la trama de Bolsonaro.

El arresto de Ramagem se inscribe en una serie de acciones coordinadas para capturar a los responsables del intento de golpe, mientras Brasil tramita la repatriación de fugitivos y busca cerrar el capítulo judicial de uno de los episodios más graves de su historia reciente.

(Con información de Reuters, EFE y Europa Press)

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