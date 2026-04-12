Trump advirtió que aplicará aranceles del 50% a China si provee ayuda militar al régimen de Irán (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles del 50% a China si se confirma que ese país suministra apoyo militar al régimen de Irán. En declaraciones a Fox News, Trump afirmó: “Si nos damos cuenta de que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%, que es asombroso, una cifra asombrosa”. El mandatario viajará a Beijing el próximo mes para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, después de haber aplazado una cumbre anterior debido a la guerra contra Irán.

Trump advirtió que cualquier país que proporcione material militar a Irán será objeto de un arancel del 50% sobre sus productos exportados a Estados Unidos. Citó expresamente a China como posible objetivo y mencionó: “He oído noticias, aunque no siempre me creo las noticias, que dicen que China da lanzamisiles antiaéreos de hombro. No sé si es exacto. Dudo que hicieran eso. Quizás lo hicieron al principio”.

El mandatario declaró que China podría enviar sus barcos a Estados Unidos para comprar petróleo, y aseguró que su país tiene suficiente sobreproducción como para abastecer a Beijing, incluso a precios reducidos. Indicó: “China puede enviarnos sus barcos. China puede enviar sus barcos a Venezuela... Tenemos mucha sobreproducción y probablemente se lo venderíamos incluso por menos dinero”.

Trump destacó que tiene “una relación muy buena” con Xi Jinping y afirmó que ambos han sido “duros, pero justos” en su trato bilateral. Recordó los aranceles impuestos a los coches chinos y argumentó que, de no haberlo hecho, la situación de la industria automotriz estadounidense sería similar a la europea.

El presidente estadounidense advirtió que cualquier país que suministre material militar a Irán enfrentará fuertes aranceles. (AP/ARCHIVO)

La cadena CNN informó, citando fuentes de inteligencia, que China estaría preparando el envío a Irán de un sistema de defensa antiaérea, que sería operativo en unas semanas. El envío se realizaría a través de terceros países para evitar que Washington detectara el origen. Se trataría de sistemas de misiles antiaéreos de hombro conocidos como MANPAD, útiles en una guerra asimétrica contra aeronaves estadounidenses que vuelen bajo.

Las autoridades chinas desmintieron esta información. Un portavoz de la Embajada china en Washington aseguró a CNN: “China no ha proporcionado jamás armamento a ninguna de las partes en conflicto. La información en cuestión no es cierta”.

El 3 de abril fue derribado un avión de combate estadounidense F-15 sobre Irán utilizando un misil de hombro con detección de calor. Teherán indicó que se utilizó un “nuevo” sistema antiaéreo sin especificar más.

La Embajada china en Washington desmintió el supuesto suministro de armas a Irán y calificó la información como falsa. (EFE/ARCHIVO)

Más temprano este domingo, Trump anunció el bloqueo naval del estrecho de Ormuz, declaró que su Marina interceptará todo barco que haya pagado peaje a Irán y advirtió que cualquier iraní que dispare contra buques estadounidenses o civiles “será enviado al infierno”, en una serie de publicaciones en Truth Social que escalaron drásticamente la tensión en el Golfo Pérsico tras el colapso de las negociaciones de paz en Islamabad.

“La Marina de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará de inmediato el proceso de bloquear cualquier barco que intente entrar o salir del estrecho de Ormuz”, escribió Trump, calificando el cierre iraní de esa vía marítima de “extorsión mundial” y afirmando que “los líderes de los países, especialmente de Estados Unidos, jamás serán extorsionados”.

El mandatario también instruyó a su armada a “buscar e interceptar todo buque en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán”, y anunció que comenzarán a destruir las minas colocadas por Teherán en el estrecho. “Ninguno de los que pague un peaje ilegal tendrá libre paso en alta mar”, advirtió.