Un aspirante del Servicio Secreto de Estados Unidos es arrestado por espiar a su compañero con una cámara oculta

El descubrimiento de la cámara espía en el cargador condujo al arresto de Canvasser bajo cargos de vigilancia ilegal por parte de las autoridades de Georgia (Captura Google Maps: Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley, Georgia).

El arresto de Joel Lara Canvasser, agente en formación del Servicio Secreto de Estados Unidos en el Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley en Georgia, ha generado preocupación en uno de los organismos de seguridad más reservados del país. Según informó ABC News, el estudiante fue acusado de espiar a su compañero de habitación mediante una cámara oculta instalada en un cargador de teléfono.

Canvasser ingresó al Servicio Secreto en el otoño de 2025 como analista en la Oficina de Información e Inteligencia Estratégica, responsable de evaluar amenazas contra el presidente y otras figuras bajo protección federal. Actualmente enfrenta la suspensión de su acceso a instalaciones y sistemas del organismo, así como de su acreditación de seguridad, mientras avanzan los procedimientos judiciales.

El dispositivo, la vigilancia y el acoso

De acuerdo con el reporte de ABC News, Canvasser ofreció a su compañero un cargador de teléfono después de que el original desapareciera y sugirió que el personal de limpieza podría haberlo tomado. El cargador, conectado debajo de la televisión, integraba una cámara oculta con visión de toda la habitación.

Una semana después, el compañero comenzó a recibir mensajes desde números desconocidos. Estos textos, que en principio parecían spam, describían situaciones en tiempo real; esto llevó a la víctima a sospechar que alguien lo observaba. Inicialmente pensó que lo vigilaban a través de su teléfono y, por ello, cubrió la cámara con una cinta.

Ante la sospecha de que su dispositivo había sido intervenido, solicitó la ayuda de Canvasser, quien tenía experiencia en tecnología. Según el informe policial citado por el medio estadounidense, Canvasser planteó que el teléfono podría estar infectado con malware y se ofreció a restablecerlo. Tras la intervención, el teléfono de la víctima se conectó de manera automática a la red WiFi personal de Canvasser, algo que el afectado consideró inusual.

La sospecha surgió después de que la víctima recibió mensajes desde números desconocidos con detalles de su vida privada en tiempo real (REUTERS/Nathan Howard).

Descubrimiento y consecuencias inmediatas

La situación se agravó cuando la víctima recibió mensajes que hacían referencia directa a momentos privados, incluso mientras se encontraba en el baño y sin el teléfono a la vista. El lente de la cámara en el cargador fue descubierto cuando la luz incidió sobre el dispositivo, lo que permitió identificar el lente oculto.

De acuerdo con los informes policiales, Canvasser no solo habría grabado a su compañero sin consentimiento, sino que también habría ingresado en varias ocasiones a la habitación de la víctima durante la noche, lo que llevó a esta persona a asegurar sus pertenencias.

Las autoridades de Glynn County, Georgia, arrestaron a Canvasser el miércoles, imputándole el cargo de vigilancia ilegal. El acusado pagó una fianza de USD 8.458 y, hasta el momento, no ha respondido a las solicitudes de comentarios. Según ABC News, la investigación permanece abierta.

Reacción oficial y antecedentes recientes en el Servicio Secreto

El subdirector del Servicio Secreto, Matthew Quinn, calificó los hechos como “profundamente inquietantes”. En una declaración a ABC News, Quinn afirmó: “Estos cargos generan serias dudas sobre el carácter y la aptitud de la persona para servir en la agencia”. La institución confirmó que la respuesta de los instructores y del personal del centro fue inmediata.

Este nuevo escándalo se suma a antecedentes recientes que afectan la reputación del Servicio Secreto, incluidos episodios con exagentes que protegían a expresidentes (REUTERS/Tyrone Siu).

El caso se suma a una serie de episodios recientes que han cuestionado la imagen del Servicio Secreto de Estados Unidos. Tal como reportó ABC News, la agencia fue sometida a una revisión independiente por parte del Departamento de Seguridad Nacional tras un intento de asesinato contra el entonces expresidente Donald Trump en un mitin en Pensilvania hace dos años. Aquella investigación calificó la respuesta de la agencia como un “fracaso histórico de seguridad” y condujo a la destitución del director del organismo.

A su vez, sucedió otro incidente en el que un agente encargado de la protección del expresidente Barack Obama fue despedido después de que se conociera un comportamiento impropio vinculado a una relación sentimental. El hecho motivó una investigación interna y la posterior desvinculación del agente.