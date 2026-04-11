Pagan hasta USD 19.000 en Los Ángeles por atrasos de renta: quiénes pueden recibir la ayuda y cómo acceder

El programa de asistencia para el pago de la renta en Los Ángeles prioriza a adultos mayores y personas con discapacidad afectadas por emergencias. (AP)

La ciudad de Los Ángeles puso en marcha un programa de asistencia para el pago de la renta dirigido a adultos mayores y personas con discapacidad que enfrentan atrasos en sus pagos debido a emergencias o dificultades económicas. El monto de ayuda puede alcanzar hasta USD 19.000 por familia.

La mayoría de los beneficiarios recibe entre USD 12.000 y USD 15.000, según el canal de noticias Telemundo 52 y portales oficiales del condado y de la ciudad. El programa da prioridad a quienes han sido afectados por situaciones como incendios o evacuaciones obligatorias en 2025.

El objetivo es evitar desalojos y conservar la estabilidad de los sectores más vulnerables de la ciudad. Los recursos se distribuyen de forma rápida y directa.

El trámite de postulación se encuentra habilitado entre el 10 y el 30 de abril de 2026.

¿Quiénes pueden acceder a esta ayuda?

La asistencia está dirigida a quienes cumplen con ciertos criterios de vulnerabilidad, especialmente adultos mayores y personas con discapacidad. El programa también contempla a familias de bajos recursos que hayan visto afectada su situación por emergencias recientes.

Los beneficiarios del programa deben acreditar ingresos limitados, residencia en Los Ángeles y, en casos prioritarios, afectación por incendios o evacuaciones en 2025. (AP)

Para postularse, los solicitantes deben acreditar:

Edad avanzada o discapacidad.

Afectación por incendio o evacuación en 2025 (en caso de corresponder).

(en caso de corresponder). Ingresos limitados.

Residencia en la ciudad de Los Ángeles.

Además, deben presentar documentación básica, como identificación oficial, comprobantes de ingresos y contrato de arrendamiento vigente. El requisito de afectación por emergencia otorga prioridad, pero no excluye a otros casos de necesidad.

Las personas interesadas pueden incluir en la solicitud pagos atrasados de servicios públicos, siempre que estos estén relacionados con la vivienda principal.

Proceso de solicitud y dónde pedir ayuda

El acceso a la ayuda se ha simplificado para facilitar la inscripción de quienes más lo necesitan. Los interesados pueden iniciar la gestión de tres maneras principales:

Por teléfono : usando la línea de atención habilitada 1-855-582-3973.

: usando la línea de atención habilitada 1-855-582-3973. Presencialmente: en los Centros de Recursos Familiares (Family Source Centers), donde el personal ayuda a reunir documentos y completar formularios.

El proceso es ágil y permite que tanto inquilinos como propietarios participen. Es fundamental tener toda la documentación preparada, ya que los plazos suelen ser breves y los fondos limitados.

Quienes requieran apoyo adicional pueden acudir a los mencionados centros presenciales, distribuidos en diferentes barrios de la ciudad, para recibir orientación sin costo.

Criterios de selección y prioridad

La selección de beneficiarios no es aleatoria, sino que responde a factores claros que buscan atender primero a quienes más lo necesitan.

El proceso de selección favorece a familias desplazadas, hogares con ingresos por debajo del 80% del promedio, y propietarios con hasta cuatro viviendas alquiladas. REUTERS/Dado Ruvic

Entre los principales criterios se encuentran:

Prioridad a personas desplazadas por incendios o evacuaciones en 2025

Familias cuyos ingresos no superan el 80% del promedio del área

del promedio del área Propietarios que tengan hasta cuatro unidades habitacionales en alquiler

Ubicación en zonas de alta vulnerabilidad social

Rafael Carbajal, director del Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios, indicó a la filial local de FOX 11 que “la gravedad de las emergencias recientes obligó a repensar la forma en la que se distribuye la ayuda y a priorizar a quienes han perdido todo”.

La idea es evitar desalojos masivos y asistir a quienes se encuentran en riesgo inminente de perder su vivienda.

Qué ocurre tras ser aprobada la ayuda

Una vez aprobada la solicitud, el programa realiza el pago directamente al propietario de la vivienda y el inquilino recibe información clara sobre el período cubierto y el monto abonado.

La ayuda económica para la renta en Los Ángeles puede alcanzar hasta USD 19.000 por familia, según datos oficiales y reportes de Telemundo 52. (AP)

Si el apoyo no cubre la totalidad de la deuda existente, se recomienda dialogar con el arrendador para buscar acuerdos adicionales. El estatus migratorio no es un obstáculo para acceder a estos fondos, lo que permite incluir a personas indocumentadas.

La medida busca cubrir la mayor parte de la deuda atrasada.