La Odisea de Nolan disparó las ventas de poesía a niveles récord en el Reino Unido

Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

Guardar

La adaptación cinematográfica de Christopher Nolan disparó las ventas de poesía en el Reino Unido a niveles históricos, con La Odisea de Homero como principal motor de un fenómeno que se extiende desde las librerías de Brooklyn hasta las plataformas de streaming en todo el mundo.

Las ventas de poesía en el Reino Unido superaron las £8 millones durante las primeras 30 semanas de 2026, un incremento del 13,3% frente al mismo período del año anterior, según datos de NielsenIQ. La categoría se encamina a superar los £15 millones en ventas anuales por primera vez desde que existen registros precisos, y podría alcanzar los £17 millones si mantiene el ritmo actual.

PUBLICIDAD

El detonante es la película de Nolan —protagonizada por Matt Damon como Odiseo, Tom Holland como Telémaco, Zendaya como Atenea y Anne Hathaway como Penélope—, que se estrenó el 17 de julio y recaudó 264 millones de dólares en su fin de semana de apertura, la mejor marca de la carrera del director.

Matt Damon y Himesh Patel, junto a otro actor, aparecen caracterizados como guerreros con armaduras, cascos y espadas en un set de filmación de inspiración desértica.

Los números son contundentes. Las ventas en papel de La Odisea en el Reino Unido crecieron un 1.400% en las cuatro semanas hasta el 25 de julio frente al mismo período de 2025, según consignó The Guardian. Las ediciones de La Odisea y La Ilíada acumularon £980.000 en ventas de poesía en lo que va del año, el equivalente a £1,20 de cada £10 gastados en libros de poesía en Gran Bretaña.

PUBLICIDAD

En Estados Unidos, las ventas impresas de todas las ediciones subieron un 76%, de acuerdo con Circana BookScan, y la editorial WW Norton confirmó que la traducción de Emily Wilson superó el millón de ejemplares en todos los formatos a principios de julio. La versión de Wilson también se mantuvo entre los diez libros más vendidos de Amazon desde el estreno, según informó The Guardian.

El fenómeno tampoco perdonó a los audiolibros: la lectura de Stephen Fry ingresó al top 10 de Spotify en el Reino Unido, la narración de Ian McKellen apareció en el equivalente estadounidense, y las horas diarias de reproducción de La Odisea en Francia crecieron más de un 752% en la plataforma a mediados de julio frente al mes anterior.

PUBLICIDAD

Zendaya y un actor, caracterizados con vestuario de época, se sitúan en un vasto paisaje desértico que simula un entorno antiguo para la producción de The Odyssey. (Foto: Universal Pictures)

El impacto fue igual de visible en las librerías físicas. En Books Are Magic, la librería independiente de Brooklyn fundada por la novelista Emma Straub, las ventas de la traducción de Wilson pasaron de un puñado de copias mensuales a 80 en julio. “Antes, vendíamos un solo dígito por mes”, dijo Nicole Vasquez, del equipo de marketing del local, en declaraciones a The Guardian.

La tienda instaló una exhibición exclusiva con ediciones académicas, novelas gráficas y versiones infantiles, frecuentada sobre todo por lectores de la Generación Z. La edición de Wilson lidera ventas, seguida por la traducción de Robert Fagles para Penguin Classics y la adaptación gráfica de Gareth Hinds. James Daunt, presidente ejecutivo de Barnes & Noble, la mayor cadena de librerías físicas del país, lo resumió ante Bloomberg: “En este momento, nuestro libro más vendido es de un autor llamado Homero”.

PUBLICIDAD

Las bibliotecas públicas también sintieron la presión. La Biblioteca Pública de Nueva York registró un aumento del 338% en la demanda de La Odisea —en formatos impreso, digital y audio— entre el 2 y el 30 de julio, según informó The Guardian. El poema figura en listas de espera en varias ciudades del país. El interés, además, desbordó al propio Homero: Circe, la novela de Madeline Miller cuya protagonista aparece en el film interpretada por Samantha Morton, también experimentó un repunte en ventas. “La gente quiere leer más sobre ella”, añadió Vasquez.

La adaptación de Christopher Nolan disparó las ventas de poesía en el Reino Unido y llevó la categoría a niveles récord en 2026

El auge no se limita al universo homérico. Incluso al excluir las ventas de La Odisea y La Ilíada, la categoría de poesía en el Reino Unido mantiene un crecimiento del 7,2% y sigue en camino a su mejor año. “El sector ya venía en ascenso antes de que Nolan abordara La Odisea, impulsado por los instapoets como Rupi Kaur, que reposicionaron la poesía desde una categoría académica hacia un género de estilo de vida y desarrollo personal”, señaló Philip Stone, analista de NielsenIQ, en declaraciones recogidas por The Guardian. Con los datos actuales, Homero podría disputarle a Kaur el récord de mayores ventas anuales de un poeta en el Reino Unido: la canadiense generó £1,2 millones en 2017.

PUBLICIDAD

La beneficiaria más directa de la fiebre editorial fue la clasicista Emily Wilson, cuya traducción —la primera realizada por una mujer del griego antiguo al inglés— concentró el grueso del incremento en el mercado angloparlante. El propio Nolan la citó como una de sus influencias. Sin embargo, Wilson no tardó en convertirse en una de las voces más críticas del film: en un artículo de más de 4.000 palabras en The London Review of Books, afirmó que se habría “avergonzado de haber escrito alguna parte de este guion” y que la película “carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética”.

El texto provocó una caída temporal del sitio de la revista y reabrió el debate sobre los límites de las adaptaciones literarias. Días antes del estreno, Wilson había dicho en el pódcast The Daily del New York Times que esperaba que el film acercara el poema a nuevas audiencias: “Una parte de quienes vean la película volverá al poema original, lo cual me parece estupendo”.

PUBLICIDAD

Los audiolibros de La Odisea también crecieron con fuerza y llevaron las versiones de Stephen Fry e Ian McKellen a los rankings de Spotify - (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

La crítica generó rispideces en el mundo académico. La novelista Joyce Carol Oates, profesora emérita en Princeton, la acusó en X de “utilizar el lenguaje tosco de los simpatizantes de MAGA para atacar a quien piensa diferente”. El especialista Theo Nash publicó en Slate una columna que preguntaba: “¿Vimos Emily Wilson y yo la misma película?”. Daniel Mendelsohn, traductor de La Odisea en 2025 para la Universidad de Chicago, reconoció en The New York Review of Books la “narrativa densamente trenzada” del film, pero advirtió que “Nolan solo ha recreado al héroe homérico a su propia imagen”.

La clasicista Mary Beard señaló en el pódcast Stateside de The Guardian que la adaptación minimiza a los personajes femeninos y carece de “la seductora ambigüedad del original”, aunque concluyó que Nolan “está haciendo todo lo posible para que el público general vuelva a leer”.

PUBLICIDAD

La película de Nolan acumulaba cerca de 1.000 millones de dólares en taquilla global en las semanas posteriores a su estreno, según datos de Box Office Mojo, y la discusión académica que desató no hizo más que alimentar la curiosidad de nuevos lectores.