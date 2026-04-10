Una empresa en Nueva York ofrece hasta 1000 dólares por hora por besar perros y oler su aliento

Spot & Tango en Nueva York lanza vacantes que ofrecen hasta 1,000 dólares por hora por besar perros y oler su aliento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el competitivo mercado laboral de Nueva York, una propuesta inusual ha captado la atención de quienes buscan ingresos excepcionales y sienten afinidad por los animales. La empresa Spot & Tango, dedicada a la alimentación de mascotas, ha sorprendido al publicar dos vacantes temporales que desafían la rutina de cualquier empleo convencional: buscan personas dispuestas a oler el aliento de perros y a besarlos, todo a cambio de un salario de 1,000 USD por hora. La noticia ha generado curiosidad y debate sobre los límites de lo que se considera un trabajo tradicional, al tiempo que abre una puerta a quienes buscan experiencias diferentes en el entorno urbano.

La oferta, difundida en la ciudad de Nueva York, plantea de entrada una pregunta provocadora: “¿Qué estarías dispuesto a hacer por un sueldo generoso?” Con esta consigna, la empresa llama la atención de los amantes de los perros y de quienes poseen habilidades sensoriales fuera de lo común. Spot & Tango se posiciona así no solo como una compañía innovadora en el rubro de alimentos para mascotas, sino también como un actor que explora nuevas formas de interacción entre humanos y animales, utilizando estrategias de marketing poco convencionales para promover sus productos y valores.

El primer puesto disponible es el de olfateador de aliento canino, una tarea que, aunque pueda sonar sencilla, exige aptitudes específicas y una disposición inusual. Según la descripción, el objetivo es identificar el mejor y el peor aliento entre diversos perros, aplicando una evaluación sistemática y rigurosa. La empresa busca personas con un olfato particularmente desarrollado y que, además, sientan verdadera pasión por los perros. Los candidatos deberán realizar evaluaciones detalladas del aliento canino, tomar notas precisas sobre cada caso y colaborar con grupos focales compuestos por perros para asegurar la mayor objetividad posible en los resultados.

La empresa de alimentos para mascotas busca personas con afinidad por los perros y habilidades sensoriales excepcionales para puestos únicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función principal de este puesto consiste en realizar pruebas olfativas repetidas, clasificando los distintos grados de frescura o mal olor, y documentando minuciosamente las observaciones. La empresa destaca la importancia de la atención al detalle y la capacidad para describir matices, ya que los resultados obtenidos servirán como insumo directo para el desarrollo y perfeccionamiento de productos orientados a la higiene bucal de las mascotas. Esta labor requiere tanto una sensibilidad olfativa sobresaliente como una actitud positiva ante la convivencia con perros de distintas razas y tamaños, en un entorno que prioriza el bienestar animal y la colaboración entre humanos y canes. La selección de los candidatos se centrará en quienes puedan demostrar, más allá de la tolerancia, un entusiasmo genuino por interactuar de manera cercana y constante con los animales.

Por otro lado, la segunda posición que oferta Spot & Tango es todavía más peculiar: se trata de convertirse en el besador oficial de perros. La empresa busca candidatos cuyas amistades los identifiquen como aquellos que siempre terminan con un perro en el regazo, es decir, personas con una afinidad natural y espontánea hacia los animales. El puesto exige calificar y documentar los besos recibidos de los canes “con rigor profesional y entusiasmo personal”, según se detalla en la convocatoria.

El proceso de evaluación incluye registrar las características de cada beso, analizar las diferencias entre los perros participantes y transmitir sus impresiones de manera objetiva. Se espera que el besador oficial aporte una perspectiva fresca y auténtica sobre la experiencia de interactuar con los animales, contribuyendo así a mejorar la comprensión del vínculo humano-canino desde un ángulo poco explorado en el ámbito laboral. El perfil ideal combina empatía, capacidad de observación y disposición para participar en actividades poco convencionales, siempre dentro de un marco de respeto y cariño hacia los perros.

El olfateador de aliento canino deberá identificar y clasificar los diferentes olores bucales de perros de varias razas y tamaños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos puestos están directamente relacionados con el producto PupGum, el masticable dental refrescante que ofrece la compañía. La finalidad de estas vacantes es obtener información de primera mano sobre la eficacia del producto en la higiene bucal de los perros y en la experiencia sensorial de quienes interactúan con ellos. Tanto el olfateador como el besador oficial brindarán datos valiosos sobre el impacto real de PupGum en el aliento y la interacción social de las mascotas, permitiendo a la empresa ajustar y comunicar los beneficios de su producto de manera más precisa.

Este enfoque experimental y participativo refleja la estrategia de Spot & Tango para posicionar sus innovaciones en el saturado mercado de productos para mascotas. Al involucrar a personas reales en el proceso de prueba y evaluación, la empresa no solo genera contenido atractivo para su marca, sino que también obtiene información que puede traducirse en mejoras concretas de sus artículos. PupGum representa así la fusión entre la investigación aplicada y el marketing experiencial, en una apuesta por transformar la relación entre humanos, perros y la industria de alimentos y cuidados para mascotas.