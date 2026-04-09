Estados Unidos condena por primera vez a un hombre por difundir imágenes sexuales generadas con IA

La investigación del caso Strahler encontró 700 archivos publicados en un sitio de abuso infantil y otros 2.400 materiales explícitos en su teléfono, muchos ligados a menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera condena federal en Estados Unidos bajo la Take It Down Act marca un cambio en la respuesta legal contra la difusión de imágenes sexuales generadas por inteligencia artificial sin consentimiento.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un tribunal de Ohio condenó a James Strahler II, de 37 años, como autor de acoso y amenazas a varias mujeres y menores mediante la creación y distribución de contenido sexual explícito, tanto real como digitalmente manipulado.

La Take It Down Act, impulsada por Melania Trump y promulgada en 2025, penaliza la publicación y amenaza de difusión de contenido íntimo real o manipulado digitalmente. (Reuters)

Esta sentencia inaugura una nueva etapa en la protección de víctimas frente a los abusos digitales. La ley, aprobada en 2025 y promovida activamente por la primera dama Melania Trump, criminaliza la publicación y amenaza de difusión de imágenes íntimas, sean auténticas o generadas por IA.

Obliga además a las plataformas digitales a retirar este contenido en un plazo máximo de 48 horas tras la denuncia de la víctima. El caso Strahler constituye el primer antecedente penal bajo este marco legal, que prevé multas y penas de prisión para los infractores.

El caso Strahler: acoso y manipulación digital

Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, Strahler utilizó más de 24 plataformas de inteligencia artificial y un centenar de modelos digitales en su teléfono para crear cientos de imágenes y videos sexuales falsos. Dirigió su campaña de acoso a al menos seis mujeres adultas, enviando mensajes, llamadas y publicaciones en línea con material explícito.

En algunos casos, distribuyó videos generados por IA en los que representaba a una víctima adulta manteniendo actos sexuales con su propio padre, material que hizo llegar a los compañeros de trabajo de la afectada.

Strahler utilizó más de 24 plataformas de inteligencia artificial y cientos de modelos digitales para acosar a al menos seis mujeres adultas con imágenes y videos sexualmente explícitos. (Captura de video)

La investigación, detallada por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Ohio, reveló que el acusado contactó incluso a madres de las víctimas, exigiendo fotos íntimas bajo amenaza de divulgar imágenes fabricadas si no accedían a sus demandas. Según las autoridades, Strahler dejaba mensajes de voz de contenido sexual explícito y amenazas, mencionando datos personales y direcciones de las víctimas.

Imágenes de menores y contenido en la web

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también verificó que Strahler fabricó material sexual con rostros de menores de su comunidad, superponiéndolos en cuerpos de adultos o niños en escenas explícitas. La policía encontró 700 archivos publicados en un sitio web de abuso infantil y otros 2.400 contenidos adicionales en su teléfono, compuestos por imágenes de desnudos, violencia o material infantil manipulado digitalmente.

La ex primera dama Melania Trump retuitea un anuncio de la Casa Blanca sobre la primera condena bajo la Ley Take It Down, un esfuerzo por combatir el abuso en línea y proteger a los niños. (X Twitter)

Familiares y víctimas informaron los hechos a la policía local de Hilliard, Ohio, y a la oficina del sheriff del condado de Delaware, lo que llevó al FBI a asumir la investigación. En junio de 2025, Strahler fue arrestado bajo cargos federales.

El fiscal federal Dominick S. Gerace afirmó: “No toleraremos la práctica de publicar imágenes íntimas generadas con IA sin consentimiento”.

Cómo funciona la Take It Down Act

La Take It Down Act —siglas de Tools to Address Known Exploitation by Immobilizing Technological Deepfakes on Websites and Networks Act— fue promulgada en mayo de 2025 tras una votación bipartidista en el Congreso.

Esta ley prohíbe la publicación no consentida de imágenes íntimas, tanto reales como generadas por IA, y obliga a redes sociales y sitios web a retirarlas rápidamente tras recibir una denuncia válida.

Funcionarios como el fiscal Dominick S. Gerace y Melania Trump destacaron que la condena a Strahler sienta un precedente legal y refuerza la protección frente al abuso digital y el ciberacoso. (AP)

Las sanciones incluyen prisión y multas. La ley también penaliza las amenazas de difundir imágenes sexuales, incluso si no se llega a publicarlas.

Además, la norma contempla la restitución obligatoria a las víctimas y medidas para proteger especialmente a menores de edad.

Declaraciones y respaldo oficial

Melania Trump, impulsora de la ley, celebró la condena en la red X: “Hoy marca la primera condena bajo la Take It Down Act: protegemos a las víctimas de imágenes sexuales generadas por IA, ciberacoso y amenazas de violencia”.

El caso fue destacado también por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien lo consideró un “hito” en la lucha contra el abuso digital y una muestra del compromiso de la administración para proteger a las víctimas en el entorno tecnológico actual.

Gerace, fiscal responsable del caso, señaló que la condena de Strahler marca un precedente: “Estamos comprometidos a utilizar todas las herramientas para responsabilizar a quienes intimidan y acosan creando y difundiendo este tipo de contenido”.