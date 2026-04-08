Estados Unidos

Un sospechoso armado con espada hiere a un policía durante un operativo de salud mental en Boston

Un agente resultó lesionado tras ser atacado por un individuo en crisis cerca de la Universidad Northeastern, lo que reaviva el debate sobre los protocolos policiales adoptados en la ciudad de Massachusetts para casos psiquiátricos

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El incidente en Hemenway Street de Boston involucró a un hombre en crisis de salud mental que atacó a un policía con una espada (Boston Police Department)
El incidente en Hemenway Street de Boston involucró a un hombre en crisis de salud mental que atacó a un policía con una espada (Boston Police Department)

Un hombre que se encontraba en una crisis de salud mental fue abatido por la policía en Boston tras atacar a un agente con una espada, según informaron autoridades del distrito a Fox News Digital.

El incidente, ocurrido la mañana del 4 de abril de 2026, reavivó el debate sobre el modelo de atención que prioriza la intervención de trabajadores de la salud mental en situaciones de emergencia, una estrategia implementada en la ciudad tras las protestas de Black Lives Matter en 2020 y las reformas derivadas del caso George Floyd.

Tres personas resultaron hospitalizadas por lesiones que, según el fiscal del distrito de Suffolk, Kevin Hayden, no ponen en riesgo sus vidas.

Entre los afectados se encuentran un oficial de policía y dos miembros de los servicios de emergencia médica. El modelo BEST (Boston Emergency Services Team), adoptado por el Ayuntamiento desde 2011 y ampliado en 2021 para reducir la presencia policial directa en episodios psiquiátricos, quedó en el centro de la polémica tras el enfrentamiento.

El hecho ocurrió en un edificio tipo brownstone de la calle Hemenway, cerca del campus de la Universidad Northeastern, según imágenes verificadas por The Boston Globe y citadas por Fox News Digital.

El modelo de intervención BEST de Boston quedó bajo escrutinio tras la muerte de un individuo durante una crisis psiquiátrica cercana a la Universidad Northeastern (El Mundo Boston)
El modelo de intervención BEST de Boston quedó bajo escrutinio tras la muerte de un individuo durante una crisis psiquiátrica cercana a la Universidad Northeastern (El Mundo Boston)

El despliegue del modelo de salud mental y su desenlace

El comisionado de la policía de Boston, Michael Cox, detalló que el operativo comenzó alrededor de las 10:45, cuando un hombre llamó al 911 para advertir que había cuatro individuos armados afuera de su apartamento y manifestó temor por su seguridad.

Los oficiales no hallaron a los presuntos agresores, pero al interactuar con el individuo determinaron que requería atención psiquiátrica urgente.

Por este motivo, se solicitó la intervención simultánea de un equipo de servicios médicos de emergencia (EMS) y una terapeuta del programa BEST.

Según Cox, la interacción desde el exterior del apartamento se extendió entre 35 y 45 minutos, durante los cuales la profesional del equipo de salud mental intentó persuadir al hombre para que aceptara recibir tratamiento.

De manera repentina, el individuo salió armado con una espada, hiriendo en el brazo a uno de los policías y derribando a la terapeuta especializada.

Fachada de un edificio tipo brownstone en la calle Hemenway de Boston al anochecer, con cinta policial amarilla y vehículos de emergencia.
Vehículos de emergencia y cinta policial demarcan una fachada de brownstone en la calle Hemenway de Boston, indicando un incidente sin detalles visibles de la escena violenta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agentes reaccionaron primero con un Taser y posteriormente utilizaron armas de fuego. Tras ser reducido, el hombre recibió atención médica de inmediato, pero falleció a consecuencia de las heridas, según confirmó Cox a Fox News Digital.

Hasta el momento, la identidad del individuo no ha sido revelada por las autoridades.

Repercusiones para el personal de emergencia

El oficial herido necesitó la aplicación de un torniquete en el lugar antes del traslado al hospital, una intervención que, junto a los traslados preventivos de otros agentes y miembros de EMS, evitó mayores complicaciones, de acuerdo con el reporte oficial.

En una declaración reproducida por Fox News Digital, el equipo de Boston EMS afirmó: “Hoy sirve como recordatorio de los peligros inherentes a este trabajo y del sacrificio diario de nuestros integrantes. Los miembros de EMS de Boston acuden para salvar vidas, no para ser agredidos. Nadie debería enfrentarse a la violencia por el simple hecho de hacer su trabajo”.

Debate sobre el modelo de intervención y desafíos futuros

La Policía de Boston ha iniciado una investigación formal para determinar todos los aspectos de lo ocurrido en la calle Hemenway.

Un equipo multidisciplinario de profesionales, incluyendo médicos y personal de EMS y policía, dialoga frente a una ambulancia y patrulla en Boston.
Un equipo multidisciplinario de intervención en salud mental en Boston, con uniformes identificables, dialoga frente a una ambulancia y patrulla policial, mejorando la respuesta a emergencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso ha intensificado las discusiones públicas en torno a la eficacia y los riesgos del modelo de intervención liderado por personal de salud mental, impulsado tras las protestas de 2020 y la movilización de Black Lives Matter para reducir la participación policial en emergencias psiquiátricas.

El debate se centra ahora en el equilibrio entre protección de derechos civiles y la seguridad operativa en situaciones de crisis.

Organizaciones civiles y sindicatos policiales han señalado la necesidad de revisar los protocolos y fortalecer la capacitación conjunta para enfrentar emergencias psiquiátricas de alto riesgo.

Mientras avanza la investigación oficial, la ciudad de Boston evalúa posibles ajustes al modelo BEST para optimizar la respuesta y protección tanto de los pacientes como del personal de emergencia.

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