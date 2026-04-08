Tormentas azotan Miami: viviendas sin luz, árboles sobre casas y vigilancia meteorológica activa en tres condados

Fuertes vientos dejaron sin electricidad a unos 200 hogares en sectores de Miami, según Florida Power & Light y Telemundo 51 (Captura Telemundo Miami)

Fuertes vientos dejaron sin electricidad a unos 200 hogares en sectores de Miami, mientras diversas estructuras resultaron dañadas y se reportaron árboles derribados durante las tormentas que azotaron la región este miércoles, según confirmaron Florida Power & Light (FPL) y la cobertura de Telemundo 51.

El fenómeno meteorológico generó múltiples afectaciones materiales y alteró la rutina de cientos de familias en el sur de Florida.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) extendió la vigilancia de inundaciones para gran parte del este del sur de Florida hasta la noche del miércoles, lo que incluyó a los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, de acuerdo con la información recogida por Telemundo 51.

El aviso inicial del NWS ya abarcaba áreas de Broward y la zona norte de Miami-Dade, anticipando posibles riesgos por acumulación de agua y vientos intensos en toda la región.

Impacto en el servicio eléctrico y respuesta de las autoridades

Personal de FPL continuaba trabajando activamente en la restauración del servicio eléctrico en las áreas afectadas, especialmente en las inmediaciones de la NW 181 St. y NW 78 Ct., en Palm Springs North, donde se reportaron múltiples árboles caídos y daños a inmuebles.

El Servicio Nacional de Meteorología mantuvo la vigilancia de inundaciones para Miami-Dade, Broward y Palm Beach hasta la noche del miércoles (Captura Telemundo Miami)

Según la empresa, los equipos fueron desplegados desde las primeras horas tras la tormenta para atender las interrupciones y evaluar la magnitud de los daños en la infraestructura eléctrica.

De acuerdo con el balance preliminar ofrecido por FPL, aproximadamente 200 viviendas quedaron sin suministro eléctrico durante varias horas, aunque la cifra de afectados podría variar conforme avanzan las tareas de reparación.

La compañía señaló que el restablecimiento total del servicio depende de la remoción de escombros y de la reparación de líneas dañadas, proceso que se realiza en coordinación con los cuerpos de emergencia locales.

El Servicio Nacional de Meteorología mantuvo su recomendación de precaución, advirtiendo sobre la posibilidad de tormentas adicionales y el riesgo de inundaciones repentinas en zonas bajas.

Las autoridades locales pidieron a la población evitar transitar por áreas inundadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

FPL desplegó equipos en Palm Springs North para restaurar el suministro eléctrico y reparar daños en la infraestructura tras la tormenta (Captura Telemundo Miami)

Daños materiales y testimonios de los residentes

La fuerza de los vientos provocó la caída de árboles de gran tamaño y el desprendimiento de ramas, afectando techos de viviendas y vehículos estacionados en la vía pública.

Videos difundidos en redes sociales y reportados por medios locales muestran escenas de árboles derribados y daños visibles en fachadas de casas, lo que generó preocupación entre los habitantes de los sectores más impactados.

Vecinos de Palm Springs North expresaron su sorpresa ante la magnitud de las afectaciones. “Ni los huracanes que han pasado por acá se han llevado estos árboles”, relató un residente a Telemundo 51, aludiendo a la severidad inusual del evento para la zona.

Las imágenes compartidas reflejan la intensidad del fenómeno, que dejó calles bloqueadas y requirió la intervención de cuadrillas municipales para despejar el acceso a los barrios.

Continuidad de la vigilancia meteorológica y recomendaciones

El NWS reiteró la vigencia de la vigilancia de inundaciones hasta la noche del miércoles para Miami-Dade, Broward y Palm Beach, y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas en las próximas horas.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía extremar las medidas de precaución, evitar desplazamientos innecesarios y reportar cualquier situación de emergencia a los servicios correspondientes.

Los daños materiales incluyeron árboles de gran tamaño caídos, ramas desprendidas y afectaciones en techos de viviendas y vehículos estacionados (Captura Telemundo Miami)

El episodio evidenció la vulnerabilidad de ciertas infraestructuras ante fenómenos meteorológicos intensos y renovó el llamado a revisar los planes de contingencia familiar en la región.

La combinación de vientos fuertes, lluvias intensas y caída de árboles puso a prueba la capacidad de respuesta de los servicios públicos y el compromiso de las autoridades locales con la seguridad de la comunidad.

Hasta la última actualización, los equipos de FPL y los servicios de emergencia continuaban trabajando para restablecer la normalidad en las zonas afectadas, mientras la vigilancia meteorológica se mantiene activa en todo el sur de Florida.