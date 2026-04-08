Librerías de Nueva York: tres oasis culturales para descubrir en un día de lluvia

Las librerías de Nueva York combinan libros, arte y revistas, ofreciendo espacios únicos para lectores y aficionados a la cultura en toda la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Libros, arte, bibliotecas y revistas componen algunas de las características que distinguen a las librerías de Nueva York. Estos lugares resultan atractivos para quienes disfrutan de la lectura y son especialmente acogedores durante un día de lluvia en plena primavera. Un libro y un café helado son suficientes para que las personas experimenten la sensación de haberse apartado del bullicio urbano.

La Gran Manzana cuenta con librerías que presentan catálogos especializados, arquitectura propia y una programación de eventos literarios representativa de su comunidad.

Visitar estos espacios permite adentrarse en relatos, tendencias editoriales y tradiciones relacionadas con el mundo del libro en una de las capitales culturales más influyentes del mundo.

Libros, arte, bibliotecas y revistas componen algunas de las características que distinguen a las librerías de Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Librerías históricas de Nueva York para recorrer un día de lluvia

Librería Argosy

Situada en Midtown, la librería permite pasar un día entero recorriendo seis plantas repletas de miles de libros, incluyendo ejemplares descatalogados y de segunda mano. Fundada en 1925, se especializa en mapas antiguos. El espacio, definido por escritorios de madera, lámparas verdes y pilas de libros visibles en el piso, crea una atmósfera que remite a otras épocas.

Quienes llegan, encuentran cuadros de arte y, para las personas aficionadas a los libros, representa la oportunidad de explorar una librería cercana a cumplir un siglo. Los viajeros, en ocasiones, tropiezan sin planearlo con la librería y comienzan a explorar sus seis pisos.

Dirección: 116 E 59th St, Nueva York, Nueva York 10022.

Situada en Midtown, la librería es perfecta para pasar un día entero en su interior dado que tiene seis plantas repletas de miles de libros, descatalogados y de segunda mano. Foto: Instagram @argosybookstore

Kinokuniya Nueva York

Ubicada en pleno centro de Manhattan, frente a Bryant Park, atrae a un público diverso: residentes locales, turistas, aficionados al anime y los cómics, e interesados en la cultura japonesa o en regalos particulares, entre otros.

La planta principal ofrece libros en inglés, mientras que el sótano incluye una notable sección de papelería con productos traídos de Japón. Este local es la tienda principal de Kinokuniya Bookstores of America. Abrió sus puertas en 1981 en el Rockefeller Center, y luego se trasladó a su dirección actual en 2007.

Dirección: 1073 Sexta Avenida, Manhattan, Nueva York, 10018.

Esta librería es perfecta para atraer a un público más diverso, como residentes locales, turistas, aficionados al anime. Foto: Instagram @kinokuniyausa

Libros Albertine

Albertine es la única librería en Nueva York dedicada exclusivamente a libros en francés e inglés, con más de 14.000 títulos contemporáneos. Su existencia expresa el interés del gobierno francés por fortalecer el intercambio intelectual francoestadounidense. En 2025, obtuvo el reconocimiento internacional como una de las librerías más bellas, según la guía internacional mil Libraries, gracias a su propuesta arquitectónica y cultural.

El local se caracteriza por un espacio cubierto por un techo pintado con signos del zodíaco, rodeado de madera oscura y murales.

Dirección: 972 5th Ave, Nueva York, NY.

Albertine es la única librería en Nueva York dedicada exclusivamente a libros en francés e inglés, con más de 14.000 títulos contemporáneos.

Librerías independientes y propuestas emergentes

Muchos visitantes opinan que acudir a una de estas librerías se convierte en una experiencia de exploración, donde la búsqueda de un título puede abrir el camino al descubrimiento de nuevos autores y géneros. La oferta de librerías independientes en Nueva York se expande a distintos barrios, cada una con identidad particular y propuestas propias.

Estos negocios, a menudo administrados por familias, adaptan sus esquemas al contexto cambiante del mercado y a la competencia de grandes plataformas digitales, preservando una clientela constante. La presencia de revistas, objetos de arte y espacios para la lectura refuerza su papel como centro de encuentro y diálogo.