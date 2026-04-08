Estados Unidos

Las 20 horas de negociación frenética que permitieron acordar la tregua entre Estados Unidos e Irán

Las conversaciones secretas involucraron también al líder religioso chiíta y a los gobiernos de Pakistán, Israel, la Liga Árabe, Turquía y Egipto, mientras se acercaba el fin del ultimátum anunciado por Trump para lanzar la ofensiva final contra el régimen chiíta

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La negociación frenética alrededor del mundo permitió evitar que a las 20.00 PM del martes (hora del este), Estados Unidos iniciara su ofensiva definitiva contra Irán
La negociación frenética alrededor del mundo permitió evitar que a las 20.00 PM del martes (hora del este), Estados Unidos iniciara su ofensiva definitiva contra Irán

En su refugio blindado y secreto, el líder religioso iraní Mojtaba Khamenei conoció la feroz amenaza de Donald Trump, frente a la decisión militar de la Guardia Revolucionaria de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz.

Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver. No quiero que eso pase, pero probablemente lo hará”, advirtió el presidente de los Estados Unidos.

Khamenei es un blanco móvil de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y pasa sus noches y sus días bajo tierra y en constante movimiento. Su padre Alí -también líder religioso de Irán- no tomó los recaudos del caso y fue anulado por Israel cuando la guerra iniciaba.

En este escenario, Khamenei no puede usar la tecnología para negociar o dar instrucciones. Y todo movimiento es lento, sujeto a permanente control para evitar la muerte segura.

El líder religioso se puso al frente de la negociación para acordar la tregua con Estados Unidos, y regresó a la época del Imperio Persa para comandar sus acciones.

Un puñado de militantes chiítas de extrema confianza recibían los mensajes de Khamenei escritos en farsí, salían con extremo cuidado de su refugio secreto y rápidamente eran llevados al bunker de Seyed Abbas Araghchi, canciller de Irán.

Mojtaba Khamenei, líder religioso de Irán
Mojtaba Khamenei, líder religioso de Irán

Con las instrucciones escritas de Khamenei, el canciller iraní ejecutó una acelerada negociación con Steve Witkoff -enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente-, Asim Munir -jefe del Ejército de Pakistán- y Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China.

En las primeras conversaciones de Araghchi con Witkoff, la tregua estuvo a punto de naufragar. El canciller iraní le había remitido al enviado de Estados Unidos una propuesta que era “inaceptable” para Trump.

Mientras tanto, el general pakistaní Asim Munir utilizaba sus contactos con la Guardia Revolucionaria de Irán para avanzar en una negociación que era resistida por el poder militar chiíta.

Durante todo el conflicto, la Guardia Revolucionaria tuvo diferencias tácticas con el líder religioso Khamenei.

Pero el general Munir se movió con cuidado y obtuvo luz verde de la Guardia Revolucionaria. Munir es respetado por Trump y tiene diálogo fluido con JD. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel
Donald Trump y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel

Con las negociaciones avanzadas, la Casa Blanca debía incluir a Benjamín Netanyahu, que tiene su propia agenda en Medio Oriente. El premier israelí no compartía sellar una tregua en estos momentos, y se inclinaba por desatar la última ofensiva contra Irán.

Witkoff y Jared Kushner -yerno del líder republicano- argumentaron a Trump que debía acordarse la tregua, pese a los reparos de Netanyahu.

Trump aceptó el consejo y habló por teléfono con Netanyahu, que puso una sola condición ante un posible cese del fuego con Irán: pretendía continuar con sus ataques sistemáticos contra Hezbollah en el Líbano.

El presidente de Estados Unidos dijo que sí.

Asim Munir, jefe del Ejército de Pakistán
Asim Munir, jefe del Ejército de Pakistán

A medida que pasaban las horas, ya era martes a las 15.00 PM (hora del este), la negociación se encarrilaba. Faltaban cinco horas para que venciera el ultimatum anunciado por Trump.

La influencia de China y de Pakistan habían aplacado la tensión entre el líder religioso Khamenei y la Guardia Revolucionaria.

Israel aceptaba la tregua con su condición sobre el Líbano.

Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto y Turquía compartían la perspectiva de la Casa Blanca.

Y poco importó en Washington qué opinaban los países que integran la OTAN.

Cuando faltaban tres horas para que iniciara la ofensiva final contra Irán, Trump se reunió con Witkoff, Kushner, Marco Rubio -secretario de Estado- y Pete Hegseth, secretario de Defensa.

El acuerdo era básico: Irán abría el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos suspendía las operaciones militares contra el régimen chiíta.

Trump convalido el pacto, y esa información clave llegó sin escalas a Teherán, Beijing e Islamabad, capital de Pakistán.

Por dos semanas, habrá tregua entre Estados Unidos e Irán.

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