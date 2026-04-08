El encarecimiento de seguros de hogar subió en un 46% y afecta la asequibilidad residencial

El costo de los seguros de vivienda en Estados Unidos aumentó un 45,8% entre 2020 y 2025, superando ampliamente la inflación (REUTERS/Daniel Cole)

Las tarifas de seguros de vivienda en Estados Unidos experimentaron un aumento del 45,8% entre 2020 y 2025, incrementando la presión sobre la asequibilidad habitacional en todo el país y superando a la inflación por un amplio margen, de acuerdo con el análisis más reciente elaborado por LendingTree y difundido por medios como el USA Today.

Además, la intensidad de este encarecimiento, vinculado al impacto económico de los desastres naturales y al alza de los costos de materiales y mano de obra, derivó en una crisis de cobertura: la proporción de viviendas ocupadas por sus propietarios que carecen de seguro alcanzó el 14%, según estimaciones de LendingTree publicadas en marzo de 2026.

Desde 2020, el costo promedio de los seguros de vivienda creció en 45,8%. En ese mismo lustro, la inflación en Estados Unidos fue del 26,1%, lo que significa que los seguros aumentaron casi el doble que el resto de los precios al consumidor.

El informe elaborado por LendingTree —a partir de datos de S&P Global RateWatch y la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense— destacó que la brecha más amplia entre el ajuste de las primas y la inflación se concentró entre 2023 y 2024: mientras la inflación anual fue de apenas 2,9% y 3,4% en esos años, respectivamente, las tarifas de seguro subieron 12,5% en 2023 y 10,7% en 2024. Para 2025, la diferencia comenzó a reducirse: las tasas de seguro avanzaron 5,9% frente a un 2,7% de inflación.

El informe de LendingTree reveló que el 14% de las viviendas ocupadas por propietarios en EE.UU. carecen de seguro en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crecimiento de tarifas frente a la inflación y causas del encarecimiento

En cifras consolidadas para el periodo, la variación de las pólizas de hogar supera en 19,7 puntos porcentuales la tasa de inflación. Entre las causas de este fenómeno, el especialista en seguros de vivienda de LendingTree, Rob Bhatt, puntualizó: “Esta tendencia ha ejercido presión sobre los presupuestos familiares en todo el espectro”.

El aumento de las primas en los seguros de vivienda en Estados Unidos entre 2020 y 2025 llegó al 45,8%, casi el doble del crecimiento de la inflación, que fue de 26,1%. Esta tendencia ha generado una crisis de asequibilidad: actualmente, el 14% de las viviendas ocupadas por sus dueños carecen de protección aseguradora, según estimaciones de LendingTree.

Sumado a esto, el principal motor del incremento han sido los mayores costos de reconstrucción, que escalaron 40% en cuatro años, junto con pérdidas récord por desastres climáticos, que solo en 2025 sumaron USD 93.000 millones.

Al analizar el comportamiento por estados, LendingTree detectó que la disparidad entre los precios de los seguros y la inflación se verificó en los 50 estados y el Distrito de Columbia.

Colorado registró la mayor subida de tarifas con 100,8% entre 2020 y 2025, seguido por Iowa (96,0%), Minnesota (88,2%), Utah (50,8%) y Nebraska (45,9%). En lo referente a la brecha para 2025, Colorado vuelve a encabezar la lista con una diferencia de 15,9 puntos porcentuales entre el ajuste de las primas y la inflación, seguido de Minnesota (14,6), Iowa (12,3), Illinois (11,3) y Delaware (8,5).

La disparidad entre las primas de seguros de hogar y la inflación se verificó en los 50 estados y el Distrito de Columbia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de los desastres naturales y el mercado asegurador

Entre los factores que explican este aumento acelerado, Bhatt señaló la incidencia de los desastres naturales de gran escala y el encarecimiento de materiales y mano de obra para reconstrucción, con un repunte del 40% en los últimos cuatro años.

Además, las aseguradoras registraron pérdidas asociadas a eventos climáticos extremos por USD 93.000 millones solo en 2025, lo que forzó a muchas compañías a trasladar esos costos a los asegurados.

Las consecuencias van más allá del alza en las primas: propietarios enfrentan no solo pagos mayores, sino cancelaciones o no renovaciones de sus pólizas, lo que los obliga a aceptar coberturas más bajas.

El alza de los seguros de vivienda se atribuye al encarecimiento de materiales, mano de obra y frecuentes desastres naturales (AP Foto/Jae C. Hong)

Perspectivas para el mercado de seguros de vivienda

El informe recogido por USA Today subraya que las tarifas de seguros de vivienda subieron unas 1,8 veces más rápido que la inflación durante el periodo analizado.

Según Bhatt, la leve reducción de la brecha en 2025 podría indicar que el mercado empieza a estabilizarse y que la inflación general se está moderando.

La revisión de LendingTree prevé que, si bien la presión sobre los presupuestos familiares persiste, la desaceleración en el crecimiento de las tarifas y el enfriamiento de la inflación podrían contrarrestar gradualmente la crisis de asequibilidad en el acceso al seguro de vivienda.