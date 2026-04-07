Retiran 4 bebidas de tiendas por error en el etiquetado que eleva el riesgo de reacciones graves

El retiro de bebidas Wawa alerta en Estados Unidos por la presencia de alérgenos no declarados que pueden afectar a personas alérgicas a la leche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro de cuatro bebidas embotelladas de la cadena estadounidense de tiendas de conveniencia Wawa generó alerta entre consumidores de la región noreste de Estados Unidos. La empresa informó el 5 de abril que decidió retirar del mercado varios lotes de sus bebidas por la presencia de un alérgeno no declarado. El incidente afecta a quienes padecen alergia a la leche, ya que el consumo de estos productos podría representar un riesgo para su salud. En los últimos años, la detección de alérgenos no declarados ha llevado a numerosos retiros de alimentos y bebidas en Estados Unidos, siguiendo la regulación federal establecida en la Ley de Etiquetado de Alérgenos Alimentarios y Protección al Consumidor (FALCPA).

De acuerdo con la agencia reguladora estadounidense Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la medida involucra botellas de 16 onzas (473 mililitros) de té helado con limón, té helado dietético con limón, limonada dietética y ponche de frutas, todas ellas marcas propias de la cadena de tiendas de conveniencia Wawa Beverage Company. La FDA detalló que el retiro responde a una posible contaminación cruzada durante el proceso de producción que derivó en la presencia de proteínas de leche no indicadas en el etiquetado. El organismo confirmó que los productos ya no se encuentran disponibles en los puntos de venta.

La cadena Wawa mantiene una presencia en el noreste del país, con más de mil tiendas en Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland y Virginia, según datos de la propia empresa y la FDA.

¿Qué productos fueron retirados y por qué?

La FDA informó que el retiro afecta exclusivamente a los siguientes productos de la marca Wawa en presentaciones de 16 onzas (473 mililitros):

Té helado con limón (UPC: 726191018425, fecha impresa: 15 de mayo de 2026)

Té helado dietético con limón (UPC: 726191018548, fecha impresa: 18 de mayo de 2026)

Limonada dietética (UPC: 726191055901, fecha impresa: 18 de mayo de 2026)

Ponche de frutas (UPC: 726191018432, fecha impresa: 19 de mayo de 2026)

Según la FDA, la presencia de leche no declarada en el etiquetado puede provocar reacciones graves en personas alérgicas. La agencia indicó que la detección se produjo tras identificar y corregir una falla temporal en el equipo de producción. Por su parte, Wawa confirmó que los productos afectados “ya no están disponibles para la venta” y se han retirado de los establecimientos involucrados.

La FDA notificó el retiro de té helado, limonada y ponche de frutas Wawa por posible contaminación con proteínas de leche no indicadas en el etiquetado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se vendieron los lotes afectados?

La distribución de los lotes retirados se limitó a tiendas ubicadas en los estados de Delaware, Maryland, Nueva Jersey, Pensilvania y Virginia. Detalles de puntos de venta según la FDA:

El té helado con limón se vendió en 123 tiendas.

El té helado dietético con limón estuvo disponible en ocho tiendas.

La limonada dietética se comercializó en 12 tiendas.

El ponche de frutas se distribuyó en 53 tiendas.

La localización exacta de los establecimientos puede consultarse en el aviso oficial publicado por la FDA: Wawa Issues Product Recall on 16-oz. Wawa Brand Iced Tea Lemon, Iced Tea Diet Lemon, Diet Lemonade and Fruit Punch Because of Possible Health Risk.

¿Cuál es el riesgo para las personas alérgicas a la leche?

El riesgo principal está en que quienes tienen alergia a la leche pueden enfrentar reacciones de diversa gravedad al consumir productos que contengan proteínas lácteas no declaradas. De acuerdo con la FDA, estas reacciones pueden incluir urticaria, dificultad respiratoria o, en situaciones extremas, anafilaxia. Hasta la fecha de emisión del comunicado, la agencia señaló que no se han reportado enfermedades ni incidentes asociados al consumo de los lotes involucrados.

Según el comunicado oficial de Wawa: “Las personas con alergia a la leche corren el riesgo de una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen este producto”. La empresa explicó que el origen del problema fue una “situación temporal con el equipo de producción”, corregida antes de notificar a las autoridades regulatorias.

¿Qué deben hacer quienes compraron los productos?

La FDA y Wawa recomiendan a las personas que hayan adquirido alguno de los productos retirados que los desechen de inmediato. Wawa puso a disposición un centro de contacto para consultas y solicitudes de reembolso. Es posible comunicarse por correo electrónico o teléfono y, si se desea, se puede recibir un reembolso en forma de tarjeta de regalo de Wawa.

El aviso de la compañía señala: “Los clientes que hayan comprado cualquiera de los productos retirados pueden desecharlos y contactar a Wawa para obtener información sobre el reembolso”. Detalles sobre los canales de contacto se encuentran en el sitio web de la empresa y en la notificación de la FDA.

Productos retirados incluyeron té helado con limón, té helado dietético, limonada dietética y ponche de frutas en presentaciones de 16 onzas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué antecedentes existen sobre retiros de productos por alérgenos?

El retiro de productos alimenticios por la presencia de alérgenos no declarados constituye una de las causas más frecuentes de alertas alimentarias en Estados Unidos. Según la FDA, en 2023 se registraron más de 600 retiros de productos por motivos relacionados con alérgenos, siendo la leche uno de los ingredientes principales involucrados. La legislación federal exige que los fabricantes declaren con claridad la presencia de los ocho alérgenos alimentarios principales: leche, huevos, pescado, mariscos crustáceos, frutos secos, maní, trigo y soja.

Las regulaciones definidas por la Ley de Etiquetado de Alérgenos Alimentarios y Protección al Consumidor (FALCPA) obligan a los productores a declarar estos ingredientes en el etiquetado. La omisión puede derivar en sanciones administrativas y en el retiro inmediato del mercado, como ocurrió en este caso.

¿Cómo actuaron la empresa y las autoridades tras detectar el problema?

La FDA informó que la cadena de tiendas de conveniencia Wawa Beverage Company notificó de inmediato a las autoridades tras identificar la falla en la línea de producción. El lote afectado fue retirado y los equipos sometidos a revisión y limpieza, según el comunicado oficial. La agencia verificó que los productos ya no se encuentran a la venta en los puntos de distribución iniciales.

Por otro lado, Wawa comunicó que “el problema se resolvió” y expresó que mantiene protocolos de control de calidad para evitar incidentes afines. Tanto la FDA como la empresa reiteraron que hasta el momento no se han registrado casos de reacciones alérgicas asociadas a este retiro.