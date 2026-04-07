Reconocida automotriz retira más de 73.000 autos por falla que eleva el riesgo de atropellos

Toyota retira 73.528 Corolla Cross Hybrid en Estados Unidos por incumplimiento de alerta sonora para peatones, según informe de la NHTSA. (REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo)

El fabricante japonés Toyota ha ordenado el retiro de 73.528 automóviles Corolla Cross Hybrid en Estados Unidos tras detectar que el sistema de advertencia sonora para peatones no cumple los estándares federales de seguridad. El llamado a revisión, reportado el 6 de abril, se centra en modelos de 2023, 2024 y 2025. El objetivo es corregir un defecto que, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), la autoridad federal de seguridad vial de Estados Unidos, puede incrementar el riesgo de accidentes durante maniobras de reversa en zonas urbanas con presencia peatonal. NHTSA informó que se actualizará de forma gratuita el software de los vehículos involucrados para adecuar el volumen del sonido de advertencia.

De acuerdo con la NHTSA, el defecto detectado impide que los Corolla Cross Hybrid generen el nivel de ruido mínimo exigido por la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados (FMVSS) 141 mientras circulan en reversa. Esta normativa federal, vigente desde 2020, busca reducir atropellos de peatones y ciclistas por vehículos que operan silenciosamente a baja velocidad. La autoridad estima que solo alrededor del 1% de los 73.528 Corolla Cross Hybrid tiene el defecto, pero todos los ejemplares llamados a revisión deberán recibir la actualización para asegurar el cumplimiento normativo.

El contexto de esta campaña de retiro está vinculado al aumento global de vehículos híbridos y eléctricos, cuyo funcionamiento silencioso impulsó la creación de regulaciones específicas para advertencias acústicas. Toyota ya ha enfrentado otras campañas similares en el pasado reciente, en línea con la tendencia del sector de ajustar sistemas electrónicos ante nuevos requisitos regulatorios en materia de seguridad vial, según registros de la NHTSA.

¿Por qué Toyota retira más de 73.000 Corolla Cross Hybrid en Estados Unidos?

El retiro anunciado por Toyota responde a la detección de una falla en el sistema de alerta sonora peatonal, un elemento de seguridad diseñado para emitir un sonido perceptible cuando el vehículo circula en reversa. Según la NHTSA, algunos modelos no logran alcanzar el volumen requerido por la FMVSS 141, lo que puede dificultar la detección del auto por parte de peatones y aumentar el riesgo de atropello en maniobras de baja velocidad. El defecto se encuentra en una configuración de fábrica del software y la corrección no requiere la sustitución de piezas físicas, sino una actualización en los concesionarios.

NHTSA comunicó: “Los vehículos pueden no emitir un sonido de advertencia adecuado al dar marcha atrás, lo que representa un incumplimiento de las regulaciones federales sobre seguridad peatonal”. El problema afecta exclusivamente a los modelos 2023, 2024 y 2025 fabricados y comercializados en Estados Unidos.

La campaña de retiro afecta a modelos 2023, 2024 y 2025 del Corolla Cross Hybrid tras detectarse que no cumplen la norma federal FMVSS 141. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos vehículos están afectados y cuáles son los números de la campaña?

El retiro involucra exactamente 73.528 vehículos, de acuerdo con la notificación oficial de la NHTSA. Los números de campaña asignados por Toyota para identificar este recall son 26TB08 y 26TA08. Las autoridades estiman que aproximadamente el 1% de los vehículos llamados a taller presenta efectivamente la falla, aunque todos los autos incluidos deberán recibir la actualización para asegurar el cumplimiento de la normativa.

El proceso de actualización, que no afecta otras funciones electrónicas ni modifica el rendimiento general del sistema híbrido, se realizará sin costo para los propietarios.

¿Qué exige la norma FMVSS 141 sobre sonidos en autos híbridos y eléctricos?

La Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados (FMVSS) 141 exige que los vehículos híbridos y eléctricos emitan un sonido artificial de alerta cuando se desplazan a baja velocidad, tanto hacia adelante como en reversa. Esta regulación, implementada en 2020, surge a partir de estudios del Departamento de Transporte de Estados Unidos que muestran una mayor incidencia de atropellos a peatones por autos silenciosos en comparación con los de motor convencional.

Según la FMVSS 141, los vehículos deben emitir un sonido claramente audible hasta 30 km/h (19 mph) que advierta a peatones y ciclistas de su presencia. El volumen y la frecuencia del sonido están regulados para que puedan percibirse incluso en ambientes urbanos ruidosos. La NHTSA remarcó: “El cumplimiento de esta norma es fundamental para reducir accidentes en zonas densamente transitadas por peatones”.

¿Cómo y cuándo actualizará Toyota el software de los Corolla Cross Hybrid?

Toyota informó que la actualización del software se realizará exclusivamente en concesionarios oficiales y será gratuita para todos los propietarios de los vehículos afectados. La empresa enviará notificaciones a los dueños a partir del 30 de mayo de 2026, según el cronograma presentado ante la NHTSA. Los usuarios recibirán instrucciones detalladas sobre cómo solicitar el turno y el procedimiento para completar la intervención.

La compañía precisó que la actualización consiste en modificar los parámetros del sistema de alerta sonora para cumplir los requisitos federales, sin necesidad de reemplazar piezas ni alterar otras funciones del vehículo. Se recomienda realizar la actualización a la mayor brevedad tras recibir la notificación, especialmente para quienes circulan en zonas urbanas o residenciales con alta presencia peatonal.

Solo el 1% de los Corolla Cross Hybrid presentaría el fallo, pero todos los vehículos llamados a revisión deberán actualizar su software para cumplir seguridad vial. (REUTERS/Athit Perawongmetha)

¿El llamado a revisión influye en la seguridad mecánica del Corolla Cross Hybrid?

El defecto identificado afecta únicamente el sistema de advertencia sonora y no tiene impacto en la seguridad mecánica, el funcionamiento del motor híbrido ni otros sistemas electrónicos del Corolla Cross Hybrid. Según el reporte de Cars.com, la NHTSA indicó que los autos pueden seguir utilizándose hasta realizar la actualización, aunque sugiere priorizar el procedimiento para minimizar riesgos en entornos urbanos.

La actualización no cambia las características de conducción ni afecta la autonomía eléctrica del vehículo. Toyota confirmó que la corrección no implica modificaciones estructurales ni ajustes en otros sistemas de seguridad.

¿Qué antecedentes existen sobre retiros de autos por fallas en sistemas electrónicos?

En los últimos años, la industria automotriz ha incrementado el número de retiros vinculados a sistemas electrónicos y de software, asociados al crecimiento de los vehículos híbridos y eléctricos. Toyota ya había ejecutado en marzo de 2026 una campaña de revisión sobre 144.000 unidades de la marca Lexus por un defecto en las cámaras de retroceso, según registros de la NHTSA.

Un análisis de la consultora de inteligencia de mercado IHS Markit, citado por el canal de noticias local estadounidense WHIO TV, muestra que los retiros por problemas de software en autos electrificados aumentaron un 25% en los últimos cinco años en Estados Unidos y Europa. Las autoridades destacan que estos procedimientos buscan mantener los estándares de seguridad en un parque automotor cada vez más digitalizado y conectado.

¿Qué deben hacer los propietarios de vehículos afectados?

Los propietarios de Corolla Cross Hybrid afectados serán contactados por Toyota mediante correo postal y electrónico, conforme a los registros del fabricante y la NHTSA. El procedimiento de actualización será gratuito y se realizará en el concesionario oficial más cercano. Se recomienda a los usuarios verificar si su vehículo está incluido en el llamado a revisión, utilizando el número de identificación vehicular (VIN) en el sitio oficial de la compañía o en la web de la NHTSA.

La intervención no requiere que el automóvil permanezca fuera de servicio por largos periodos y se estima que la actualización puede completarse en una sola visita al taller. Los propietarios que no reciban la notificación pueden comunicarse directamente con Toyota o consultar la base de datos de la NHTSA para confirmar si sus autos forman parte del retiro.