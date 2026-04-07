La Oficina Independiente de Presupuesto atribuye a la suspensión de sanciones por la administración de Eric Adams una caída del 43% en la recolección de compost en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Independiente de Presupuesto advirtió que la administración del exalcalde Eric Adams provocó un retroceso sustancial en la política de compostaje de la ciudad en 2025.

El informe oficial documenta que, como resultado de la suspensión de las multas a los edificios que incumplían la normativa de separación de residuos orgánicos, la recolección de compost cayó un 43% al finalizar ese año, según el organismo.

En 2025, Nueva York recolectó apenas el 2,4% del total de desechos residenciales en forma de residuos orgánicos, aunque estos materiales representan cerca del 36% de la basura doméstica, de acuerdo con datos del Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY) y la Oficina Independiente de Presupuesto.

El inicio de las multas en abril permitió triplicar la cantidad semanal recolectada, con un repunte de 435 toneladas adicionales cada semana y un aumento del 192% solo en ese mes. Tras la suspensión de sanciones el 18 de abril, la recolección semanal de orgánicos descendió un 43% entre mayo y diciembre, y las infracciones emitidas pasaron de 4.259 en tres semanas a menos de 40 mensuales en el resto del año.

El análisis de la Oficina Independiente de Presupuesto, organismo técnico encargado de monitorear el uso eficiente de los recursos públicos, indica que la decisión de suspender las sanciones afectó directamente el desempeño ambiental de la ciudad.

Los datos muestran una correlación: durante los primeros meses de implementación, la recolección de compost se triplicó, pero tras la eliminación de las sanciones, los resultados positivos se revirtieron.

El reporte sostiene que el relajamiento de los controles durante la gestión de Adams fue el factor central que desarticuló el avance ambiental logrado hasta entonces.

La falta de sanciones, según el organismo, permitió una disminución sostenida en los niveles de cumplimiento, comprometiendo así los objetivos de sostenibilidad y gestión de residuos fijados en ciclos fiscales anteriores.

El restablecimiento de las sanciones en enero de 2026, bajo la administración de Zohran Mamdani, marcó un intento de recuperar el control perdido. No obstante, la intensidad del control aún está lejos de los niveles previos.

En los dos primeros meses de 2026, el DSNY emitió apenas 415 citaciones en total, lo que representa solo el 3% del nivel de control de abril de 2025 (7 multas diarias frente a las 237 diarias, en el pico anterior).

En ese periodo, el promedio diario ascendía a 237 multas por infracciones a la normativa de compostaje, un estándar que hasta el momento no ha sido igualado, de acuerdo con el análisis presupuestario.

La política de compostaje implementada en la ciudad de Nueva York experimentó un cambio de rumbo cuando la administración de Eric Adams optó por suspender las sanciones a los edificios residenciales que no cumplían con la separación obligatoria de residuos orgánicos.

Este enfoque, según el informe de la Oficina Independiente de Presupuesto, produjo una caída inmediata en la tasa de recolección de compost, que pasó de un crecimiento sostenido a un descenso del 43% al cierre del año. El informe subraya que el cumplimiento de la normativa dependía en gran medida de la existencia de un sistema de vigilancia y sanción efectivo.

La reintroducción de las sanciones bajo el gobierno de Zohran Mamdani en enero de 2026 buscó revertir la tendencia negativa, pero el organismo técnico advierte que los resultados aún distan de igualar los niveles alcanzados antes de la suspensión.

Durante el pico de controles en abril de 2025, la ciudad imponía un promedio de 237 multas diarias, cifra que no se ha logrado recuperar pese a la reimplementación de medidas correctivas.

El impacto del relajamiento en la supervisión y los objetivos ambientales

La ausencia de sanciones facilitó un descenso sostenido en el cumplimiento de la normativa de compostaje y elevó los costos municipales de manejo de residuos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de la Oficina Independiente de Presupuesto detalla que la suspensión de las sanciones propició un entorno de menor cumplimiento por parte de los edificios residenciales. En barrios como el Upper West Side de Manhattan, la tasa de captura de residuos orgánicos llegó al 13,5% en la primavera de 2025, superando ampliamente el promedio del distrito.

En otras zonas, como el sur del Bronx, apenas se recolectaron dos toneladas de residuos orgánicos en febrero de 2025, frente a 1.375 toneladas de basura común.

Los analistas del organismo sostienen que la relajación de los controles no solo deterioró la confianza en la eficacia de las regulaciones municipales, sino que también generó una reincidencia en las prácticas de eliminación inadecuada de residuos orgánicos.

Además, dejar de aplicar medidas sancionatorias redujo las tasas de cumplimiento y ocasionó mayores costos para el presupuesto municipal, al limitar la capacidad del sistema para procesar y reutilizar los desechos recolectados.

En la actualidad, la ciudad enfrenta el desafío de restaurar la confianza y la efectividad en su sistema de compostaje. El regreso de las multas bajo la gestión de Zohran Mamdani representa un paso en esa dirección, pero la Oficina Independiente de Presupuesto enfatiza que la campaña original de control, implementada antes de la suspensión, sigue siendo el estándar más alto registrado.

Los expertos del organismo insisten en la necesidad de mantener una política de supervisión y sanción constante para sostener los logros ambientales a lo largo del tiempo.

Repercusiones fiscales y desafíos de gestión para el sistema de compostaje

El costo anual de exportar residuos municipales de Nueva York a vertederos externos supera los USD 1.000 millones, agravando el impacto económico de la ineficiencia en el compostaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe advierte sobre los costos adicionales que implica la falta de un sistema de fiscalización riguroso. La incapacidad para mantener esquemas de vigilancia y sanción estrictos, según la Oficina Independiente de Presupuesto, afecta no solo los indicadores ambientales, sino también la eficiencia presupuestaria de la ciudad.

Actualmente, el costo anual de exportar residuos sólidos municipales a vertederos externos supera los USD 1.000 millones, de acuerdo con la Columbia Climate School, la escuela de investigaciones climáticas de la Universidad de Columbia.

El presupuesto para procesamiento de orgánicos se mantuvo en USD 24 millones en 2026, pero se prevé un descenso a USD 19 millones en los próximos años.

El descenso de un 43% en la recolección de compost, atribuido directamente a la política de la administración anterior, repercute en una mayor presión sobre los vertederos y una menor generación de compost utilizable para programas agrícolas y de jardinería urbanos.

En 2025, la ciudad repartió más de 2,7 millones de kilogramos (6 millones de libras) de compost entre residentes y organizaciones, aunque la cantidad efectivamente compostada sigue siendo inferior al 10% del potencial total.

El documento remarca que la recuperación de los niveles de exigencia iniciales es un desafío pendiente para la administración actual. El restablecimiento de sanciones ha permitido cierto grado de mejora, pero las cifras de multas y recolección no han retomado el ritmo previo a la suspensión.

La brecha en las estadísticas de cumplimiento y el descenso en la cantidad diaria de sanciones reflejan la dificultad de restaurar la disciplina y el compromiso previos entre los actores involucrados.

En función de los datos presentados, la Oficina Independiente de Presupuesto recomienda fortalecer los mecanismos de supervisión e incrementar los incentivos para el cumplimiento de la normativa.

La experiencia reciente demuestra que la consistencia en la aplicación de sanciones es fundamental para mantener el avance en la gestión de residuos orgánicos y asegurar el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad planteados por la ciudad.

Necesidad de políticas consistentes y sostenidas para alcanzar la sostenibilidad

El análisis de la Oficina Independiente de Presupuesto concluye que la interrupción de las sanciones fue incompatible con los objetivos de sostenibilidad definidos al inicio de la campaña de compostaje. Los autores del informe subrayan que solo la continuidad en la aplicación de la normativa logra sostener resultados positivos y evitar retrocesos en el sistema de gestión de residuos.

El caso de la administración de Eric Adams y la posterior reintroducción de sanciones bajo Zohran Mamdani ilustran la importancia de políticas ambientales estables y de largo plazo para garantizar el éxito de los programas de compostaje urbano.