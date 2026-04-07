Atacaron a tiros la casa del concejal Ron Gibson y le dejaron una nota de amenaza

Ataque armado a la casa del concejal Ron Gibson en Indianápolis tras su respaldo a centro de datos de USD 500 millones. (Reuters)

Una serie de disparos contra la vivienda del concejal Ron Gibson en Indianápolis encendió la alarma sobre la seguridad de los funcionarios locales tras su respaldo a un proyecto de centro de datos valorado en USD 500 millones. El ataque, que ocurrió en presencia de su hijo de 8 años, incluyó una nota que rechazaba la instalación de centros de datos en el barrio de Martindale-Brightwood.

La policía metropolitana de Indianápolis (Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, IMPD) y el FBI FBI investigan el hecho, que se produjo menos de una semana después de la aprobación preliminar para la construcción del centro de datos impulsado por la firma tecnológica especializada en infraestructuras digitales Metrobloks. Los disparos, 13 en total, atravesaron la puerta de la vivienda y dejaron daños materiales, aunque no se reportaron heridos.

El ataque: hechos confirmados y contexto inmediato

La madrugada del lunes, Ron Gibson se despertó sobresaltado por el sonido de los disparos. Su portavoz confirmó a medios como la cadena local WRTV y la radio pública WFYI que ambos, padre e hijo, resultaron ilesos.

La policía encontró una bolsa plástica con la inscripción “No Data Centers” bajo la alfombra de entrada, rodeada de vidrios rotos y agujeros de bala.

La policía y el FBI investigan los trece disparos dirigidos a la vivienda, sin heridos pero con daños materiales y evidencia de rechazo al proyecto Metrobloks. (Captura de video)

Gibson relató que apenas escuchó los disparos, acudió a proteger a su hijo, y expresó preocupación por la cercanía de los impactos a la mesa donde el menor había jugado el día anterior. En declaraciones recogidas por WFYI, el concejal agradeció que ninguno de los dos sufriera daños físicos, pero reconoció el impacto emocional que dejó el ataque.

La IMPD calificó el hecho como un incidente dirigido y aislado. Hasta el momento, no hay sospechosos identificados. El FBI participa en la investigación y las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para obtener pistas que permitan esclarecer el caso.

Apoyo al centro de datos y reacciones ciudadanas

La agresión se produjo después de que Gibson manifestara públicamente su apoyo al proyecto de Metrobloks, una firma tecnológica especializada en infraestructuras digitales con sede en Los ángeles. La Comisión Metropolitana de Desarrollo aprobó por mayoría la rezonificación necesaria para destinar un terreno de 5,6 hectáreas a la construcción del centro de datos.

Gibson indicó que el proyecto contempla un fondo inicial de USD 2,5 millones para inversiones directas en Martindale-Brightwood y que las previsiones prevén hasta USD 20 millones adicionales en beneficios para el barrio.

El concejal defendió la propuesta y aseguró que el terreno lleva años sin uso productivo. En un comunicado, afirmó que la aprobación representa un paso para revitalizar la zona y atraer empleos y recursos fiscales.

La nota encontrada en la escena, con la frase 'No Data Centers', vincula el atentado a la controversia por la instalación de un centro de datos en Martindale-Brightwood. (X (Twitter))

El diario británico The Guardian tomó su declaración: “Metrobloks tiene el potencial de atraer inversiones importantes, crear empleos y generar ingresos tributarios a largo plazo para infraestructura, vivienda y servicios esenciales”.

La comunidad local mostró posturas encontradas. El grupo Protect Martindale-Brightwood rechazó el proyecto por preocupaciones ambientales y el posible impacto en la calidad de vida del vecindario. Sin embargo, sus representantes condenaron de inmediato el ataque contra Gibson y subrayaron que la violencia no forma parte de sus métodos de protesta.

Reacciones oficiales y clima político

El ataque generó una rápida condena de las autoridades. La presidenta del consejo municipal, Maggie Lewis, expresó a WRTV que todos los concejales se sienten “profundamente perturbados y consternados” por lo ocurrido. Lewis enfatizó que las diferencias de opinión existen en la vida cívica, pero la violencia, las amenazas y la intimidación no son formas de diálogo.

El alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, utilizó las redes sociales para asegurar que la ciudad desplegará todos los recursos disponibles para identificar y detener a los responsables. También reiteró que ningún servidor público ni ciudadano debe temer por su seguridad a causa de sus posturas políticas.

El consejo municipal pidió refuerzos de seguridad para sus próximas sesiones. Las autoridades insistieron en que el incidente no modificará el proceso legislativo ni la discusión pública sobre el futuro de Martindale-Brightwood.

Investigación en curso y llamado a la calma

La IMPD mantiene la investigación abierta y pide a cualquier persona con información que se comunique de inmediato. El FBI contribuye con recursos técnicos y experiencia en casos de amenazas a funcionarios públicos.

Gibson ha reiterado que mantendrá su compromiso con la comunidad y que el ataque no modificará su posición sobre el desarrollo del centro de datos. “Continuaré trabajando por el bienestar del barrio y de la ciudad”, aseguró el concejal en declaraciones recogidas por medios locales.

Por ahora, la policía refuerza la vigilancia en la zona y el gobierno municipal insiste en que todo acto violento será investigado y sancionado conforme a la ley.