Estados Unidos

Tarjetas OMNY escolares en Nueva York: así es la propuesta que busca viajes ilimitados para alumnos en la ciudad

Una nueva iniciativa apuesta por una política inspirada en otras ciudades para que más menores aprovechen actividades fuera del aula

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Vista de una plataforma del metro de Nueva York con personas esperando un tren. Un tren R-32 con grafitis y destino '8 Avenue Express' se detiene.
Pasajeros esperan la llegada de un tren en una estación subterránea del metro de Nueva York, reflejando la rutina diaria y el pulso vibrante de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una coalición de 24 concejales, encabezada por la concejal Joann Ariola, impulsa una iniciativa para que todos los estudiantes de Nueva York reciban tarjetas OMNY universales y gratuitas sin límite de viajes, eliminando las actuales restricciones que solo permiten el acceso a este sistema a determinados alumnos y limitan el número de trayectos diarios, según informó el sitio digital local Secret NYC.

El objetivo es que los estudiantes puedan acceder a tarjetas OMNY gratuitas, ilimitadas y universales. La concejal Joann Ariola, en una carta conjunta fechada el 27 de marzo de 2026 y dirigida a la MTA y al Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, argumentó que la política vigente resulta injusta para los menores que necesitan desplazarse por razones académicas y extraescolares.

En ese contexto, Ariola explicó: “Nuestros hijos suelen depender de sus tarjetas OMNY para desplazarse a actividades deportivas, prácticas y otras actividades extraescolares, y negarles una tarjeta por vivir cerca de sus colegios les impide participar en tantos programas extracurriculares”, sostuvo Ariola según lo publicado por Secret NYC.

La gobernadora Kathy Hochul en un podio, hablando, flanqueada por Janno Lieber a su izquierda y una mujer a su derecha, con un autobús de la MTA detrás
La iniciativa busca eliminar las restricciones actuales que limitan el acceso y el número de viajes diarios en el sistema OMNY estudiantil. (Office of Governor Kathy Hochul)

El planteo de la coalición tiene precedentes en otras grandes ciudades del país. Ariola mencionó casos como Boston y San Francisco, donde los estudiantes cuentan con viajes gratuitos ilimitados, una política de transporte inclusiva que ya está vigente en otros contextos urbanos.

Actualmente, las tarjetas estudiantiles están disponibles solo para determinados estudiantes y cuentan con un límite de viajes diario; no obstante, una nueva normativa podría modificar este esquema, según el diario Secret Nueva York.

Este sistema de tecnología de pago contactless ha modificado la forma en que millones de neoyorquinos acceden al transporte público, reemplazando de manera progresiva la MetroCard, durante décadas el método estándar de acceso al metro y autobuses de la ciudad.

Cartel azul y blanco "MTA New York City Subway" en el lateral de un tren plateado en una estación de metro oscura.
Las tarjetas OMNY utilizan tecnología contactless y reemplazan progresivamente la MetroCard en el sistema de transporte público de Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos y funcionamiento de la tarjeta OMNY

Las tarjetas OMNY están habilitadas para estudiantes de escuelas públicas de primaria y secundaria que residen a más de 800 metros (media milla) de su institución. El plástico deja a los estudiantes viajar en el metro y los autobuses de la MTA hasta cuatro veces al día sin coste alguno.

Cómo obtener y cuidar la tarjeta OMNY para estudiantes

Las tarjetas OMNY para estudiantes se otorgan en las escuelas públicas de Nueva York. Los alumnos deben cumplir con los siguientes requisitos para obtenerla:

  • Consultar con el coordinador de transporte del colegio.
  • Informar de inmediato cualquier tarjeta dañada para evitar quedar sin acceso.
  • Mantener la tarjeta alejada de imanes o teléfonos, ya que las versiones actuales son muy sensibles a la desactivación.

La entrega de tarjetas MIO permitirá acceso gratuito al transporte durante el semestre académico - crédito Alcaldía de Cali
Actualmente, solo los estudiantes que viven a más de 800 metros de su escuela pueden acceder a la tarjeta OMNY gratuita y limitada en trayectos. (Alcaldía de Cali)

Carga de saldo en la tarjeta OMNY

Puede cargar dinero a la tarjeta OMNY de tarifa reducida en diversos puntos con efectivo, crédito o débito, igual que con la MetroCard. Entre los lugares habilitados se encuentran las máquinas expendedoras de tarjetas OMNY en estaciones de metro (omny.info/omny-card) y tiendas cercanas como CVS y Walgreens.

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