Estados Unidos

El Valle de la Muerte es elegido el mejor parque nacional de 2026 en Estados Unidos

El emblemático parque del desierto de California ha sido reconocido este año por su belleza, biodiversidad y experiencias únicas, consolidándose como uno de los destinos naturales más atractivos del país

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La planta que sobrevive a 50 grados: el secreto detrás de la resiliencia en el Valle de la Muerte
El Valle de la Muerte encabeza el ranking de HomeToGo como el mejor parque nacional de Estados Unidos para visitar en 2026 (Freepik)

El Valle de la Muerte ha sido reconocido como el principal destino turístico entre los parques nacionales de Estados Unidos para 2026, tras una evaluación que ponderó la accesibilidad, la amplitud del espacio disponible y la asequibilidad de la visita.

El reconocimiento, otorgado por la plataforma de alquiler vacacional HomeToGo y detallado por el sitio Secret Los Angeles, resalta al parque por su combinación única de paisajes extremos, oportunidades recreativas y precios competitivos.

De acuerdo con el análisis publicado por Secret Los Angeles, el Valle de la Muerte reúne condiciones que lo distinguen en el contexto nacional: su vasta extensión, el bajo costo promedio de alojamiento y la facilidad de acceso lo colocan por delante de otros parques de gran popularidad.

Según el informe, el precio medio por noche de los alojamientos cercanos al parque es de USD 40,86 por persona, cifra sensiblemente inferior a la media de los parques nacionales estadounidenses y un factor clave para viajeros que priorizan la relación calidad-precio.

Ubicado en la parte oriental de California, el Valle de la Muerte se extiende a lo largo de más de 3 millones de acres y es, según Secret Los Angeles, el parque nacional más bajo, más caluroso y más seco de Estados Unidos.

El Valle de la Muerte, en California (Adobe Stock).
La asequibilidad destaca como principal ventaja del Valle de la Muerte, con un precio promedio de alojamiento de USD 40,86 por persona y por noche (Adobe Stock)

El entorno abarca desde cuencas desérticas hasta cumbres elevadas, pasando por formaciones geológicas distintivas como Artists Palette y miradores emblemáticos, entre los que destaca Zabriskie Point.

Factores económicos y logísticos que impulsaron la elección

La asequibilidad fue uno de los elementos determinantes en la selección realizada por HomeToGo. El costo reducido del alojamiento —que promedia USD 40,86 por persona y por noche— contrasta con los precios habituales de otros parques nacionales, consolidando al Valle de la Muerte como una opción especialmente atractiva desde el punto de vista económico.

Además, la facilidad de acceso y la distribución eficiente del flujo turístico fueron aspectos destacados: la baja densidad relativa de visitantes, incluso en temporadas altas, permite disfrutar del espacio y la libertad de movimiento sin aglomeraciones.

El ranking elaborado por HomeToGo consideró también la accesibilidad, evaluando tanto las rutas de ingreso como las infraestructuras disponibles.

Estos factores contribuyeron a que el parque sobresaliera entre sus pares, de acuerdo con lo documentado por Secret Los Angeles.

El análisis ponderó variables objetivas, lo que refuerza la referencia del ranking para quienes planifican viajes naturales en 2026.

El parque es famoso por ser escenario de películas de la saga Star Wars, sumando atractivo cultural y mediático al destino natural (Secret Los Angeles)
El parque es famoso por ser escenario de películas de la saga Star Wars, sumando atractivo cultural y mediático al destino natural (Secret Los Angeles)

Diversidad de actividades y atractivo ambiental

El parque despliega una gama inusitada de actividades para los visitantes. El recorrido por carretera permite apreciar tanto el paisaje árido como las zonas de mayor altitud.

Las rutas de senderismo abarcan alternativas variadas, desde el Salt Creek Interpretive Trail, de baja dificultad y apto para familias, hasta el Wildrose Peak, que representa un reto relevante para senderistas experimentados.

Además, el parque ofrece programas de interpretación ambiental guiados por guardabosques, diseñados para quienes buscan comprender en profundidad los procesos naturales del ecosistema desértico.

La amplitud de la oferta recreativa se complementa con la posibilidad de realizar observación astronómica, gracias a la escasa contaminación lumínica de la zona, y con el acceso a miradores panorámicos como Dante’s View y Badwater Basin, el punto más bajo de América del Norte.

Dimensión cultural y proyección mediática

El Valle de la Muerte añade un atractivo cultural y mediático que amplía su magnetismo. Ha sido escenario de rodajes de películas célebres, entre ellas varias escenas de la saga Star Wars, según destaca Secret Los Angeles.

Esta característica convierte al parque en un punto de interés adicional tanto para cinéfilos como para aficionados a la ciencia ficción, multiplicando las motivaciones para visitarlo y sumando valor a la experiencia.

Badwater, el Valle de la Muerte, en California (Adobe Stock).
El parque nacional, ubicado en el este de California, ofrece más de 3 millones de acres de paisajes extremos y formaciones geológicas únicas (Adobe Stock)

La selección realizada por HomeToGo, fundamentada en criterios de precio, densidad de visitantes y accesibilidad, se posiciona como referencia para quienes planifican viajes a destinos naturales en 2026.

El Valle de la Muerte, con su vastedad, su entorno ecológico extremo y su asequibilidad demostrada, se consolida como el parque nacional de mayor atractivo objetivo en Estados Unidos para el año entrante, de acuerdo con la investigación publicada por Secret Los Angeles.

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