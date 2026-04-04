Estados Unidos

Un conductor atropelló a una multitud durante un desfile en Luisiana: al menos 15 heridos

La celebración fue interrumpida cuando un auto irrumpió entre los asistentes en una concurrida intersección, originando una respuesta de emergencia y dejando a varias personas hospitalizadas, algunas reportadas en estado crítico

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Un vehículo irrumpe en el desfile de Año Nuevo Lao en Luisiana y deja más de 20 heridos, algunos en estado crítico (Facebook: Vanh Sihamath).

Un vehículo embistió a una multitud durante el desfile del Año Nuevo Lao en New Iberia, Luisiana, dejando al menos 15 personas heridas, algunas en estado grave, de acuerdo con los reportes oficiales. El incidente, que tuvo lugar la tarde del sábado 4 de abril de 2026, obligó a una respuesta masiva de servicios de emergencia, que trasladaron a los lesionados a hospitales de Lafayette. Según el testimonio de las autoridades, el conductor fue detenido en el lugar y la investigación preliminar descarta que se haya tratado de un acto intencional, informó el medio KADN News 15.

Entre los datos logísticos aportados por los servicios médicos, Acadian Ambulance informó que al menos once pacientes fueron trasladados por vía terrestre y dos más mediante helicóptero a hospitales de la ciudad de Lafayette, de acuerdo con lo reportado por NBC News y WLBT. Esta acción operativa implicó el despliegue de siete ambulancias y un helicóptero en un primer momento, a los que se sumaron tres ambulancias y otro helicóptero en respuesta a la magnitud del evento. Según detalló WLBT, de los heridos, cuatro permanecen en estado crítico.

Vista de calle con vehículos de policía y sheriff con luces azules, oficiales, civiles, y coches aparcados tras un incidente en Luisiana
Autoridades y personal de emergencia responden a la escena en Luisiana donde un vehículo atropelló a más de 20 personas durante el desfile de Año Nuevo Lao (KATC).

Investigación y reacción de las autoridades

La Oficina del Sheriff del Condado de Iberia precisó a NBC News que el accidente tuvo lugar en la intersección de Savannakhet y Melancon Road, en pleno centro del desfile. La multitud, reunida para celebrar el Año Nuevo Lao, una de las festividades más importantes para la comunidad del sudeste asiático en Luisiana, fue sorprendida cuando el vehículo impactó a un grupo significativo de participantes y espectadores.

De acuerdo a KADN, los lesionados fueron estabilizados en el lugar y posteriormente derivados a centros de atención avanzada en Lafayette. Aunque la mayoría de las fuentes coinciden en la cifra de entre 13 y 15 personas hospitalizadas, otros medios señalan que el total de afectados superaría los veinte.

Un vocero de la Oficina del Sheriff declaró a NBC News que, de acuerdo con las primeras indagaciones, el accidente “no parece haber sido un acto deliberado”. Esta conclusión inicial fue subrayada por la detención inmediata del conductor, cuya identidad no fue revelada. Por su parte, Fox 8 Live y WLBT confirmaron que la causa continúa bajo investigación.

Un coche azul clásico, un camión de bomberos y cinta amarilla de precaución en una calle con una multitud de personas y césped verde
La Oficina del Sheriff del Condado de Iberia descarta intencionalidad en el incidente que afectó a la comunidad asiática de Luisiana (Sadie Rosonet).

A su vez, el gobernador Jeff Landry expresó su solidaridad en redes sociales, destacando que permanece atento a la evolución de las víctimas y agradeciendo la reacción excepcional de los equipos de emergencia. En su mensaje publicado en Facebook, Landry afirmó: “Sharon y yo oramos por todos los afectados, y estamos agradecidos por los socorristas que respondieron en la escena”.

El accidente en el Año Nuevo Lao de New Iberia activó uno de los dispositivos de emergencia médica más amplios vistos en el área recientemente, de acuerdo a los partes recogidos por Acadian Ambulance.

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