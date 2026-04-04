La Universidad de Harvard propone establecer un límite de notas sobresalientes en sus cursos

El incremento de notas máximas genera preocupación por el rigor académico y la utilidad del GPA como criterio de selección (REUTERS/Faith Ninivaggi).

La Universidad de Harvard someterá a votación la próxima semana una reforma en su sistema de calificaciones que limitaría la proporción de las denominadas “A” al 20% de los estudiantes en cada curso, con la posibilidad de otorgar hasta cuatro calificaciones adicionales de este tipo en situaciones excepcionales. La medida, que se implementaría en el otoño de 2027, busca frenar el aumento sostenido en la cantidad de máximas calificaciones. Según las autoridades académicas de Harvard, esta tendencia ha distorsionado el sentido de la evaluación universitaria y representa una amenaza para la credibilidad externa de la institución, informa Forbes.

En el ciclo académico 2024-25, el 60% de las calificaciones otorgadas a estudiantes de pregrado en Harvard corresponden a sobresalientes, una proporción que más que duplica el 25% registrado veinte años atrás, de acuerdo con datos publicados por The Harvard Crimson. Entre los graduados de 2015, el promedio académico era de 3,64; para la generación de 2025, esta cifra aumentó a 3,83, consolidando una tendencia ascendente que se observa en diversas instituciones de Estados Unidos. Un informe del comité interno detalla que el incremento en la calificación promedio ha provocado una compresión tan severa que dos tercios de las calificaciones alfabéticas emitidas son A y casi el 85% corresponden al rango de A.

La inflación de calificaciones y su impacto en el prestigio académico

El informe de 19 páginas elaborado por el Subcomité sobre Calificaciones del Comité de Política Educativa de Pregrado sostiene que el aumento de sobresalientes constituye “un fracaso cualitativo del proceso de calificación como un todo” y reduce la utilidad del GPA como criterio para la selección de honores y premios internos.

Para abordar este problema, la propuesta contempla no solo el límite del 20%, sino también la adopción de un nuevo índice basado en el percentil promedio de cada estudiante, en reemplazo del promedio ponderado acumulativo tradicional. Esto reformaría los criterios para distinciones como “los máximos honores”. El documento oficial establece que el propósito central es restaurar “el rigor y el carácter diferencial de las notas”, devolviéndoles su valor como indicadores fiables de desempeño.

La preocupación por la pérdida de significado de las calificaciones se extiende más allá del ámbito universitario. Empresas y comités de admisión en programas de posgrado han manifestado a Harvard su inquietud en torno a que los expedientes académicos no aporten información significativa sobre el rendimiento y la distinción de sus estudiantes, lo que ha llevado a recurrir a evaluaciones informales que suelen beneficiar a quienes tienen mejores contactos, según advierte el informe. Asimismo, la revista Forbes señala que este sistema termina favoreciendo a quienes cuentan con redes y conocimiento tácito, y no necesariamente a los estudiantes con mayor capacidad.

La propuesta incluye sustituir el GPA tradicional por un índice basado en el percentil promedio de cada estudiante (REUTERS/Shannon Stapleton).

Reacciones en el campus: Resistencia estudiantil y respaldo parcial de los profesores

El proceso de debate público y revisión ha provocado un rechazo amplio entre los estudiantes. De acuerdo con Forbes, una encuesta realizada por la Harvard Undergraduate Association reveló que casi el 85% de 800 encuestados se oponen “definitivamente” al límite propuesto. En otra encuesta difundida por The Wall Street Journal, el rechazo llegó al 94%, con argumentos centrados en el riesgo de aumentar la presión competitiva y los niveles de estrés..

Por su parte, el respaldo entre los profesores es mayoritario, aunque con matices. En febrero de 2026, más de una docena de miembros del claustro consultados por el medio universitario expresaron “apoyo cauteloso” a la propuesta, si bien algunos advirtieron que podría dificultar la inscripción en cursos avanzados o restringir su autonomía didáctica. El profesor de psicología cognitiva Steven Pinker defendió la iniciativa en la red X, resaltando el carácter sistémico del problema: “Es un problema de acción colectiva (todos los profesores tienen un incentivo para inflar los datos, incluso sabiendo que es malo cuando todos lo hacen). Por lo tanto, las directrices voluntarias son inútiles; solo una política que abarque a toda la facultad puede funcionar”.

El 85% de los estudiantes de Harvard rechaza el límite de calificaciones, según una encuesta universitaria (REUTERS/Brian Snyder).

Modificaciones al plan y antecedentes en otras universidades

Después de semanas de debate y de críticas por parte de los estudiantes, el plan original fue modificado en tres aspectos, según Forbes. La entrada en vigor se pospuso de 2026 al otoño de 2027. Se introduce la calificación “SAT+”, que permite reconocer a estudiantes de alto desempeño sin otorgar una “A”, aunque este reconocimiento no será considerado para distinciones académicas. Además, el tope del 20% se aplicará sobre el total de inscritos en cada curso, incluidas las modalidades de aprobado/suspenso, y no solo sobre quienes reciben calificación nominal.

Por otro lado, no se fijaron límites para otras calificaciones. Aunque se analizaron alternativas como reintroducir la “A+” o incluir los promedios de cada curso en los certificados académicos, ambas opciones fueron descartadas en la versión final de la propuesta.

El comité subraya que la tendencia a inflar calificaciones no es exclusiva de Harvard ni reciente. El antecedente más relevante de acciones contra esta inflación es el de la Universidad de Princeton, que implementó una política similar en 2004 y la retiró en 2014 debido a sus efectos adversos.