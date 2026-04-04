La construcción es el trabajo más mortal en Nueva York: la mayoría de los 55 fallecidos en lo que va del año son latinos

El sector de la construcción en Nueva York es el más mortífero del estado, con 55 muertes laborales reportadas en 2026 según la Oficina de Estadísticas Laborales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de la construcción en Nueva York enfrenta una problemática persistente: la seguridad laboral deficiente que afecta de forma marcada a los trabajadores latinos.

En 2026, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) informó 55 muertes en este rubro, consolidando a la construcción como la actividad con mayor cantidad de fallecimientos laborales en el estado.

Difundida por el diario estadounidense New York Post, esta cifra muestra que la vulnerabilidad no solo responde a la naturaleza física del trabajo, sino también a factores estructurales, como la desigualdad en protección y supervisión para los empleados hispanos.

Al menos un tercio de los decesos tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, y la mayoría de las víctimas fueron trabajadores latinos, quienes, de acuerdo con New York Post, suelen desempeñarse en tareas riesgosas y en condiciones con menor acceso a protección.

El informe de la BLS detalla que 20 de las muertes ocurrieron en la propia ciudad de Nueva York, lo que representa el 33% del total de víctimas estatales. Entre estos casos, 10 trabajadores fallecieron como consecuencia de resbalones o caídas y 4 murieron tras exponerse a sustancias peligrosas.

Los registros oficiales no clasificaron las causas restantes. Si bien estas cifras marcan un descenso respecto a 2023 —año en el que se reportaron 30 muertes en la ciudad, el máximo de la última década—, la construcción continúa encabezando el listado de trabajos más letales del estado.

Latinos, grupo con mayor mortalidad en la construcción

La mayoría de las víctimas fatales en la construcción de Nueva York son trabajadores latinos, quienes enfrentan menor acceso a protección y tareas más riesgosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis demográfico de las víctimas muestra que los trabajadores latinos tienen una presencia significativamente mayor en los registros de fallecidos en obras y extracciones.

Según Ligia Guallpa, directora ejecutiva de la ONG dedicada a los derechos laborales Worker’s Justice Project, estos datos confirman que la comunidad latina está sobrerrepresentada entre quienes pierden la vida en el sector, lo que evidencia desigualdades en el acceso a condiciones seguras y capacitación para enfrentar los riesgos inherentes al oficio.

Fuera del ámbito de la construcción, los sectores de alojamiento y servicios de alimentación registraron 7 muertes, mientras que los servicios de protección contabilizaron 6 víctimas fatales en lo que va de 2026.

Aunque estas cifras son menores en proporción, su presencia en la estadística subraya que la construcción es el sector con la mayor exposición a peligros mortales, tendencia constante en los registros estatales y federales.

Un dato fundamental es que los latinos presentan un 24% más de probabilidades de morir en accidentes laborales que el resto de la población en Estados Unidos, según la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales.

En 2022, se notificaron 1.248 muertes de hispanos en el trabajo, un aumento del 24% respecto a la década anterior. En comparación, el segundo grupo más afectado fueron los afroamericanos, con 734 muertes.

Este diferencial se relaciona con la alta proporción de latinos que trabajan como autónomos o contratistas —quedando fuera de la cobertura de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional—, y con la prevalencia de empleos en empresas pequeñas o no sindicalizadas, donde suelen faltar medidas suficientes de protección.

Casos recientes demuestran la continuidad del peligro

Los datos estadísticos coinciden con una serie de incidentes registrados entre 2023 y 2026. En febrero de 2026, un obrero de 47 años murió y otro resultó gravemente herido por el colapso de una zanja en Brooklyn. Un año antes, en octubre de 2025, un trabajador falleció al caer desde un cuarto piso en Queens. Días antes, un carpintero perdió la vida tras caer 15 metros en el proyecto Hudson Yards Gateway de Manhattan.

Otro hecho documentado fue el de Ander Bustamante, de 25 años, quien murió al caer desde siete pisos mientras limpiaba los vidrios de la Escuela de Enfermería de Columbia University en Washington Heights. En Harlem, un obrero de 45 años falleció tras una caída de 18 pisos en 2026, y otro incidente en Brooklyn involucró la muerte de un trabajador por el colapso de un techo ese mismo año.

Estos casos muestran que los riesgos se mantienen y afectan tanto a trabajadores con experiencia como a quienes recién ingresan al sector.

Impacto nacional y demandas de reforma en seguridad laboral

A nivel nacional, los latinos presentan un 24% más de probabilidades de sufrir accidentes mortales en el trabajo que el resto de los grupos, según datos sindicales (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel nacional, la BLS contabilizó 1.034 muertes laborales en construcción, de un total de 5.070 decesos en todos los sectores durante 2026 en Estados Unidos.

Según el informe anual Deadly Skyline, elaborado por la organización New York Committee for Occupational Safety and Health, la tasa de mortalidad en construcción en Nueva York fue de 11,5 muertes cada 100.000 trabajadores, más de cinco veces la tasa promedio de todas las industrias estatales, que se ubicó en 2,3.

Además, el 90% de las víctimas mortales en obra no estaba afiliada a ningún sindicato, lo que implica el peso de la falta de representación laboral y formación en seguridad.

De acuerdo con el Centro de Investigación y Capacitación en la Construcción, una entidad independiente especializada en estudios laborales, entre 2011 y 2022 las muertes de trabajadores hispanos en la industria se duplicaron, mientras que el aumento entre no hispanos fue solo del 16,5%.

Entre las causas principales figuran barreras idiomáticas, condiciones precarias, falta de capacitación y el incumplimiento de normativas por parte de empleadores.

Guallpa señaló: “Sabemos cómo prevenir estas muertes. Por eso, Worker’s Justice Project sigue abogando por una inversión sostenida en una formación rigurosa en seguridad —particularmente para los trabajadores latinos de la construcción—, por una supervisión firme y proactiva de las obras, y por una verdadera rendición de cuentas por parte de los contratistas que infringen la ley, para que cada trabajador pueda desempeñar su labor y regresar a casa sano y salvo”, en declaraciones al diario estadounidense New York Post.

Riesgos más allá de la obra y antecedentes judiciales

La inseguridad que rodea al sector de la construcción también afecta a quienes no están involucrados directamente. En 2026, una mujer de 74 años murió en Brooklyn tras ser alcanzada por ladrillos desprendidos de la fachada de su vivienda durante una nevada.

En diciembre de 2019, la arquitecta Erica Tishman, vicepresidenta de una compañía de gestión, falleció por el desprendimiento de un escombro en Midtown West.

El sistema judicial registra acciones recientes frente a estos hechos: en mayo de 2023, el ex jefe de un joven fallecido en un accidente laboral fue acusado en el Bronx dos años después del hecho. En abril de ese mismo año, tres contratistas enfrentaron cargos por la muerte del ecuatoriano Segundo Huertas en 2019.

Estos episodios, documentados por el diario estadounidense New York Post, han impulsado la implementación de nuevas regulaciones y fiscalizaciones.

El aumento de controles y sanciones administrativas busca garantizar condiciones laborales seguras y la protección efectiva de los trabajadores latinos y otros sectores vulnerables en la industria de la construcción.