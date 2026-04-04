Artemis II cumple la maniobra crítica rumbo a la Luna tras problemas con el baño y el correo electrónico

El sistema sanitario Universal Waste Management System, instalado en Orion, resolvió problemas técnicos y garantiza higiene para la tripulación en vuelos prolongados. (NASA)

La tripulación de Artemis II, compuesta por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, ejecutó la maniobra de inyección translunar a bordo de la cápsula Orion. Este paso marcó el primer viaje tripulado de Estados Unidos hacia la Luna en cinco décadas.

La NASA consideró clave esta acción, que fue posible tras resolver un problema técnico en el sistema sanitario de la nave, lo que evitó la aplicación de protocolos de emergencia para residuos a bordo.

El encendido del motor principal de Orion, coordinado desde Houston, permitió alcanzar la velocidad de escape requerida para orbitar la Luna. (NASA)

Durante la primera jornada orbital, la misión enfrentó desafíos como una interrupción inesperada en las comunicaciones y dificultades técnicas en el sanitario de la cápsula. Según reportó NBC News, el centro de comando de Houston restableció la conexión en pocos minutos y descartó riesgos para la tripulación.

La solución al fallo sanitario permitió mantener la rutina prevista sin recurrir a procedimientos de contingencia.

La nave Orion realiza la maniobra clave rumbo a la Luna

La decisión de activar el motor principal se adoptó en el control de misión en Houston, luego de un breve descanso de la tripulación, que fue despertada con la canción “Green Light” de John Legend y mensajes del personal de la NASA, según consignó NBC News. El encendido, conocido como translunar injection burn, se extendió durante 6 minutos y permitió que la Orion alcanzara la velocidad de escape, quedando en la órbita que la llevará de forma irreversible alrededor de la Luna.

La maniobra ejecutada implica que, tras alcanzar la velocidad necesaria, el trayecto de la nave queda determinado principalmente por la interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna, sin necesidad de nuevas intervenciones en la propulsión. Representa el último encendido mayor del viaje antes de iniciar el retorno a la Tierra.

La nave Orion realizó exitosamente la maniobra de inyección translunar, alineándose en una trayectoria irreversible hacia la órbita lunar. (NASA)

La misión Artemis II ocurre 50 años después de la última visita de astronautas estadounidenses a la Luna. La agencia NASA busca establecer una presencia humana permanente en las inmediaciones lunares.

Voceros del control de misión citados por NBC News aseguraron que esta etapa aporta las bases tecnológicas y operativas que permitirán futuras expediciones al sistema solar.

El retorno de Estados Unidos a la Luna: claves y novedades

La cápsula Orion sigue una trayectoria irreversible que replica y moderniza los vuelos realizados hace cinco décadas, con notables mejoras tecnológicas. El sistema sanitario mejorado es vital para la autonomía y bienestar de la tripulación en viajes prolongados.

Se trata de la primera instalación de un inodoro avanzado, capaz de almacenar desechos sólidos y ventilar líquidos al espacio de manera controlada, garantizando higiene y salud para el equipo a bordo.

La misión Artemis II marca el primer viaje tripulado de Estados Unidos hacia la Luna en 50 años, liderada por NASA y con la cápsula Orion. (NASA)

Durante la misión surgieron desafíos informáticos. Wiseman, comandante del equipo, describió en contacto con NBC News: “También veo que tengo dos Microsoft Outlook y ninguno está funcionando”. La rápida intervención remota de los ingenieros de la NASA en Houston restableció los servicios y la conectividad del equipo.

El desempeño y capacidad de reacción del equipo de control y de la tripulación ante imprevistos técnicos constituyen el núcleo de la prueba representada por Artemis II. Todas las soluciones y procedimientos implementados son evaluados en tiempo real y establecerán los cimientos para la siguiente fase del programa Artemisa, enfocado en el futuro alunizaje tripulado.

Funcionamiento de los sistemas y pruebas a bordo

El Universal Waste Management System instalado en la Orion, además de resolver las necesidades sanitarias, demuestra un salto cualitativo en la gestión de recursos durante viajes largos por el espacio. Facilita almacenar desechos sólidos y expulsar líquidos fuera de la nave mediante ventilación controlada, favoreciendo mayor independencia y validando procedimientos para futuros vuelos extensos.

Durante la travesía, los astronautas aplicaron un protocolo estricto de verificación de subsistemas, asegurando que equipos sanitarios, sistemas de comunicaciones y componentes informáticos funcionaran según los exigentes parámetros requeridos para orbitar el satélite.

Informes de NBC News subrayan la complejidad superada en esta etapa, considerada la primera vez en 50 años que una nave tripulada estadounidense inicia el regreso al entorno lunar.

Artemis II inaugura una nueva era de exploración lunar

La misión Artemis II marca el retorno de una nave estadounidense tripulada a la órbita lunar tras cinco décadas. El grupo formado por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen destaca la cooperación internacional e integración de perfiles diversos en la exploración promovida por la NASA.

La operación, monitoreada y documentada por NBC News, es un banco de pruebas para tecnologías, protocolos de contingencia y la resistencia de los sistemas esenciales en el espacio profundo. Los resultados obtenidos durante Artemis II servirán como base para los procedimientos y estrategias de las próximas misiones a la Luna y el futuro arribo humano a Marte.