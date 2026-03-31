Las acciones de Grindr suben 18,9% luego del anuncio de compra de Zage Lu

Las acciones de Grindr registraron un repunte inédito en los últimos tres años, tras el anuncio de George Raymond Zage III y James Lu (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acciones de Grindr registraron un repunte inédito en los últimos tres años, tras el anuncio de George Raymond Zage III y James Lu, propietarios mayoritarios, de una oferta para adquirir el resto de la compañía y convertirla en una empresa privada.

La propuesta sitúa la valoración del 100% de la plataforma de citas LGBTQ en USD 3.500 millones, una cifra que supera ampliamente las expectativas recientes del mercado, según informó el portal Forbes.

El viernes, tras la comunicación de la oferta, las acciones de Grindr subieron 18,9% y cerraron la jornada en USD 15,06 en la bolsa de Nueva York.

A Zage Lu propusieron pagar USD 18 por acción a los accionistas minoritarios, lo que representa una prima del 51% respecto al precio previo al 10 de octubre, día en que manifestaron su intención de sacar a la empresa de la bolsa, de acuerdo con el comunicado recogido por Forbes.

A Zage Lu propusieron pagar USD 18 por acción a los accionistas minoritarios, lo que representa una prima del 51% respecto al precio previo al 10 de octubre(Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra también se sitúa un 20% por encima del mínimo que ambos inversores inicialmente habían contemplado para la operación.

La propuesta de Zage llega en un momento en el que la compañía ha mejorado sus resultados financieros, a pesar de la volatilidad de su cotización en 2024. Según el informe de Forbes, la ganancia neta de Grindr en el segundo trimestre fue de USD 17 millones, un incremento del 25% respecto al año anterior.

Este desempeño positivo contrasta con las pérdidas netas de USD 131 millones reportadas en 2023, causadas principalmente por pérdidas no monetarias vinculadas a la responsabilidad por warrants, en un año donde los ingresos alcanzaron USD 345 millones, un aumento del 33%.

Según el informe de Forbes, la ganancia neta de Grindr en el segundo trimestre fue de USD 17 millones, un incremento del 25% respecto al año anterior.

Financiamiento y estrategia de adquisición

El interés institucional en la transición de Grindr a propiedad privada se evidencia en la obtención de USD 1.000 millones en financiamiento preliminar y condicional por deuda, según confirmaron los accionistas mayoritarios la semana anterior.

Zage, conocido por haber dirigido la división asiática de Farallon Capital Management antes de fundar Tiga Investments en 2017, explicó a Forbes su posición como inversor: “He sido un comprador constante de acciones de Grindr desde su salida a bolsa, adquiriendo más de USD 200 millones en el mercado público y estoy dispuesto a aportar capital adicional en esta transacción”.

James Lu, actual presidente de la empresa, consideró en que la oferta implica “una prima significativa sobre los precios recientes y posiciona mejor a la compañía para crecer de manera enfocada como un ente privado”.

Historia de control y expansión

Desde 2020, Zage y Lu han diseñado una estructura compleja de control sobre Grindr. Ese año, junto al empresario estadounidense J. Michael Gearon Jr., crearon San Vicente Acquisition para comprar la aplicación por USD 608 millones, quedando Tiga con el 54% de la sociedad.

Más tarde, fusionaron Grindr con Tiga Acquisition, una compañía de cheque en blanco de Zage, en una operación valorada en USD 2.100 millones.

Este proceso derivó en la cotización en la Bolsa de Nueva York en noviembre de 2022, donde las acciones subieron más del 200% en su debut.

Tras este máximo, el valor bursátil corrigió cerca de un 60%, aunque sigue siendo la base de la fortuna de Zage, calculada en USD 1.500 millones, lo que lo mantiene entre las 50 personas más ricas de Singapur.

Grindr y su relevancia global en citas LGBTQ

Fundada en 2009, Grindr fue una de las primeras aplicaciones de citas geolocalizadas dirigidas a hombres gays y, en la actualidad, es la principal plataforma LGBTQ del mundo, con más de 14 millones de usuarios activos mensuales.

La oferta de compra presentada por Zage y Lu, quienes poseen el 64% del capital de Grindr, se da en un entorno donde la industria tecnológica enfrenta presión para aumentar la rentabilidad y la concentración accionaria.

Según Lu, citado en Forbes: “Esperamos mantener un diálogo constructivo con la compañía y con el resto de los accionistas para ejecutar nuestra propuesta”.

La evolución de estas negociaciones y la prima ofrecida frente a las valuaciones recientes convierten este proceso en un referente dentro del sector de aplicaciones móviles y posicionan a Zage y Lu como figuras centrales para el futuro de una de las plataformas LGBTQ más extendidas globalmente.