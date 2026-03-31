Estados Unidos

La justicia federal documenta fallido intento de ingreso de drogas a través de ventana en MDC Brooklyn

Las investigaciones judiciales detallan cómo internos y cómplices organizaron el traslado de marihuana, buprenorfina y objetos electrónicos ayudados por una cuerda lanzada desde la calle hacia el gimnasio de la prisión

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Imágenes registradas dentro del penal muestran a varios internos intentando acceder a un paquete arrojado desde el exterior (U.S Attorney's Office/Daily News)

Un video presentado como prueba en un tribunal federal de Brooklyn revela el mecanismo improvisado con el que Daryl Campbell, conocido como Taxstone, lideró la introducción de drogas, cigarrillos y teléfonos móviles en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn) el 30 de junio de 2024, mediante un sistema de cuerdas arrojadas desde la calle hasta una ventana del cuarto piso.

El caso expone la vulnerabilidad del penal federal en un año marcado por episodios de violencia extrema y homicidios, según informó el diario estadounidense New York Daily News.

La intervención judicial tras este incidente llevó a federales a solicitar 33 meses adicionales de prisión para Campbell, quien ya cumple una condena de 35 años por homicidio en el ámbito estatal. Los fiscales federales detallaron ante la Corte que la cuerda utilizada desde el exterior estaba “envuelta en cinta adhesiva, repleta de más de 100 tiras de buprenorfina sintética, 27 bolsas de marihuana, más de 400 cigarrillos, dos encendedores, un bisturí y un cable de carga de teléfonos móviles”.

De acuerdo con documentos judiciales presentados ante la Corte Federal de Brooklyn y citados por New York Daily News, los participantes del operativo —entre internos y colaboradores externos— ya se declararon culpables por los delitos imputados.

Vista aérea de una cancha interior con canasta de baloncesto y pequeños balones. Grandes ventanas iluminan la pared, y una figura trepa cerca de la canasta
El caso revela la fragilidad de los sistemas de seguridad en cárceles federales de Estados Unidos (U.S Attorney's Office/Daily News)

Videos, instrucciones y la logística del contrabando

Las grabaciones entregadas al tribunal muestran cómo Jonathan Guerrero, Ian Diez y Abel Mora idearon durante unos 20 minutos distintas maniobras para alcanzar la cuerda lanzada desde la calle hacia la ventana del gimnasio, empleando un carrito de comida, sillas y la estructura de una canasta de baloncesto.

Se observa a Guerrero escalar la improvisada torre y forcejear con la cuerda durante varios minutos, hasta caer y derribar la estructura.

El grupo reconstruyó el andamiaje y retomó el intento, aunque finalmente desistieron tras múltiples caídas y antes de la intervención del personal de custodia.

Una imagen dividida muestra una larga cuerda plateada con segmentos rojos en la parte superior y, debajo, una gran cantidad de cigarrillos y paquetes de droga
Entre los objetos hallados se encontraban drogas, cigarrillos y dispositivos electrónicos ocultos en bolsas sujetas a una cuerda improvisada (U.S Attorney's Office)

El liderazgo de Taxstone quedó registrado en mensajes de voz enviados desde un teléfono móvil en la cárcel. En uno de los audios reproducidos por New York Daily News y grabado el 19 de abril de 2024, Campbell da instrucciones: “Vamos a lanzar la cuerda desde esa reja, así que solo tienes que entrar corriendo y enganchar la cuerda porque en la punta ya hemos puesto un gancho. Solo tienes que engancharlo y salir rápido”.

En otra comunicación del mismo día, agrega: “Les avisaré cuándo acercarse en coche. Tendremos la cuerda lista y solo tendrán que bajarse y hacerlo”.

El operativo se activó cerca de las 13:45, cuando Carl Kelly, identificado como contacto externo de Campbell, arrojó la cuerda hacia la ventana del cuarto piso. Poco después, en el gimnasio del penal, los internos manipulaban el carrito, las sillas y la cuerda, mientras Mora simulaba una actividad deportiva a la vez que vigilaba.

Cámara de seguridad capta cancha interior con dos figuras borrosas, una con una pelota de baloncesto, y un aro cerca de grandes ventanas
Daryl Campbell, conocido como Taxstone, organizó el operativo desde el interior de la prisión utilizando instrucciones enviadas por mensajes de voz (U.S Attorney's Office/Daily News)

Condenas y contexto dentro del penal federal

Tras la fallida tentativa y la llegada de los custodios, las autoridades confirmaron la conexión entre la cuerda manipulada por los internos y el cable que Kelly lanzó desde la vía pública. El paquete contenía “papeles impregnados en cannabis sintético, productos derivados del opioide buprenorfina y elementos electrónicos”, según documentos judiciales a los que accedió New York Daily News.

El MDC Brooklyn fue escenario de incidentes de violencia extrema durante 2024, incluyendo una agresión grabada en video y dos homicidios dentro de sus instalaciones.

El penal acumula desde hace años denuncias por “condiciones deplorables” y “escasez crítica de personal”, situaciones que facilitaron prácticas de contrabando tanto mediante cuerdas como con la implicación ocasional de guardias, de acuerdo con la reconstrucción del propio medio.

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn enfrenta reiteradas denuncias por violencia y falta de control sobre el ingreso de objetos prohibidos (REUTERS/Brendan McDermid)
El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn enfrenta reiteradas denuncias por violencia y falta de control sobre el ingreso de objetos prohibidos (REUTERS/Brendan McDermid)

En cuanto a las consecuencias penales para los involucrados, Abel Mora recibió una condena superior a 11 años por su participación en el intento de contrabando y por dos tiroteos vinculados a pandillas.

Jonathan Guerrero fue sentenciado a 30 meses federales. Los procesados Kelly, Diez y Rodriguez esperan la determinación final de sus condenas, según información judicial recopilada por New York Daily News.

Campbell, quien admitió en septiembre su culpabilidad por conspiración para la introducción de objetos prohibidos en prisión, tiene su sentencia programada para el 29 de abril.

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