El accidente de un automóvil en una empresa portuaria deja tres fallecidos en el río Mississippi

Tres personas fallecen en un accidente tras caer un automóvil al río Mississippi desde una rampa en Columbus, Kentucky (Oficina del Sheriff del Condado de Hickman, Kentucky)

El sábado 28 de marzo, un suceso trágico sacudió la tranquilidad de Columbus, en el oeste de Kentucky. Un automóvil se precipitó desde una rampa y terminó sumergido en las aguas del río Mississippi dentro de las instalaciones de una empresa portuaria. El incidente movilizó a empleados y equipos de emergencia, que acudieron rápidamente tras escuchar un fuerte impacto. La Ingram Barge Company, empresa dedicada al transporte fluvial, fue el escenario de este accidente que dejó como saldo la muerte de tres personas.

La secuencia de los hechos comenzó cuando varios trabajadores de Ingram Barge Company, ubicada en Columbus, escucharon una fuerte colisión en el área de estacionamiento de barcazas. El estruendo alertó a quienes se encontraban en las inmediaciones, lo que motivó un aviso inmediato a las autoridades. Al acercarse a la zona, los empleados notaron que un automóvil había chocado contra una rampa y luego se precipitó al río Mississippi, desapareciendo bajo la superficie. Sin perder tiempo, los testigos alertaron a los servicios de emergencia, dando inicio a una operación de rescate en condiciones de alta complejidad por la escasa visibilidad y la fuerza de la corriente.

Al llegar los equipos de rescate, la prioridad fue localizar el vehículo sumergido y verificar si había personas atrapadas en su interior. Un buzo especializado se internó en el caudaloso Mississippi y logró llegar hasta el automóvil. Gracias a la coordinación con una grúa dispuesta en la orilla, el buzo pudo fijar los cables necesarios para sacar el vehículo del agua. La extracción fue realizada con sumo cuidado para evitar la pérdida de pruebas relevantes y preservar la integridad de los ocupantes. Una vez que el vehículo fue depositado en tierra firme, los rescatistas confirmaron la presencia de tres personas en el interior, todas ellas fallecidas al momento del hallazgo.

La confirmación del deceso de los ocupantes del vehículo constituyó el momento más delicado del operativo. Según el comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Hickman, el protocolo de rescate incluyó la participación de personal médico y forense para garantizar una identificación adecuada y el cumplimiento de los procedimientos legales. La noticia del hallazgo y la posterior recuperación de los cuerpos generó consternación en la comunidad y en las localidades de origen de las víctimas, ubicadas en distintos puntos de Kentucky. El trabajo conjunto de los servicios de emergencia permitió que la operación se desarrollara con rapidez y eficiencia, a pesar de las dificultades propias del entorno fluvial.

Las víctimas fueron identificadas como Joshua Watson, Shranda Milam y Krista Whitt, residentes de distintas ciudades de Kentucky (Oficina del Sheriff del Condado de Hickman, Kentucky)

Las autoridades informaron que las tres personas fallecidas han sido identificadas como Joshua Watson, de 42 años y residente de Louisville, Kentucky; Shranda Milam, de 38 años y residente de Wingo, Kentucky; y Krista Whitt, de 30 años y residente de Paducah, Kentucky. Cada uno de los nombres fue comunicado oficialmente por la Oficina del Sheriff tras el proceso de identificación, dando respuesta a la inquietud de familiares y allegados. La información sobre las víctimas fue difundida con cautela, respetando los tiempos de notificación a los familiares directos antes de ser informada públicamente. Estos datos permitieron a las autoridades avanzar en las tareas de investigación y aportaron claridad sobre las personas involucradas en el trágico accidente.

Investigación en curso sobre las causas del accidente

La Oficina del Sheriff del Condado de Hickman coordina la investigación sobre las causas del accidente en la rampa de barcazas (Google Maps)

La investigación sobre las circunstancias que rodearon el accidente continúa abierta bajo la dirección de la Oficina del Sheriff del Condado de Hickman. Hasta el momento, no se han divulgado detalles específicos sobre el motivo por el cual el vehículo terminó precipitándose desde la rampa hacia el río. El análisis incluye la revisión de posibles fallas mecánicas, errores humanos o condiciones adversas en la infraestructura del área de estacionamiento. Las autoridades han recabado testimonios de los empleados presentes y están revisando las grabaciones de seguridad disponibles en las instalaciones de la empresa. Las conclusiones preliminares aún no han sido publicadas y se espera que las investigaciones tomen varios días más, mientras se analizan todas las pruebas recogidas en el lugar del incidente.

Agradecimientos y participación de los cuerpos de emergencia y empresas involucradas

Durante la jornada del accidente, la respuesta de los equipos de emergencia resultó fundamental para el desarrollo de las tareas de rescate e identificación. Los funcionarios agradecieron de manera expresa la colaboración prestada por el Servicio de Emergencias Médicas del Condado de McCracken, la Policía Estatal de Kentucky, la empresa Buddy’s Wrecker Service y la propia Ingram Barge Company. Todos los socorristas del Condado de Hickman estuvieron involucrados en el operativo, aportando recursos humanos y técnicos para afrontar una situación de alta exigencia. La coordinación interinstitucional permitió ejecutar las maniobras de recuperación del vehículo y prestar asistencia a los familiares de las víctimas, quienes fueron informados de manera oportuna sobre el desarrollo de los hechos.

Información sobre la empresa Ingram Barge Company

El accidente tuvo lugar en las instalaciones portuarias de Ingram Barge Company, una empresa especializada en el transporte de mercancías por vías navegables interiores en Estados Unidos. Según información disponible en la página oficial de la organización, Ingram Barge Company moviliza carga seca y líquida a través de más de 7.200 kilómetros de ríos y canales en el país. Su presencia en el sector fluvial la convierte en uno de los actores principales en la logística y el comercio de la región, gestionando operaciones en múltiples estados y manteniendo infraestructuras críticas para el transporte nacional. La compañía no ha emitido declaraciones públicas tras el accidente y, según los reportes, tampoco respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios relacionadas con el incidente.