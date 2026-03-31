Estados Unidos

El accidente de un automóvil en una empresa portuaria deja tres fallecidos en el río Mississippi

La comunidad de Columbus permanece consternada tras la tragedia ocurrida el pasado sábado 28 de marzo, donde un vehículo sumergido fue hallado con tres personas sin vida durante una operación de rescate coordinada por autoridades y especialistas en la zona

Guardar
Tres personas fallecen en un accidente tras caer un automóvil al río Mississippi desde una rampa en Columbus, Kentucky (Oficina del Sheriff del Condado de Hickman, Kentucky)
Tres personas fallecen en un accidente tras caer un automóvil al río Mississippi desde una rampa en Columbus, Kentucky (Oficina del Sheriff del Condado de Hickman, Kentucky)

El sábado 28 de marzo, un suceso trágico sacudió la tranquilidad de Columbus, en el oeste de Kentucky. Un automóvil se precipitó desde una rampa y terminó sumergido en las aguas del río Mississippi dentro de las instalaciones de una empresa portuaria. El incidente movilizó a empleados y equipos de emergencia, que acudieron rápidamente tras escuchar un fuerte impacto. La Ingram Barge Company, empresa dedicada al transporte fluvial, fue el escenario de este accidente que dejó como saldo la muerte de tres personas.

La secuencia de los hechos comenzó cuando varios trabajadores de Ingram Barge Company, ubicada en Columbus, escucharon una fuerte colisión en el área de estacionamiento de barcazas. El estruendo alertó a quienes se encontraban en las inmediaciones, lo que motivó un aviso inmediato a las autoridades. Al acercarse a la zona, los empleados notaron que un automóvil había chocado contra una rampa y luego se precipitó al río Mississippi, desapareciendo bajo la superficie. Sin perder tiempo, los testigos alertaron a los servicios de emergencia, dando inicio a una operación de rescate en condiciones de alta complejidad por la escasa visibilidad y la fuerza de la corriente.

Al llegar los equipos de rescate, la prioridad fue localizar el vehículo sumergido y verificar si había personas atrapadas en su interior. Un buzo especializado se internó en el caudaloso Mississippi y logró llegar hasta el automóvil. Gracias a la coordinación con una grúa dispuesta en la orilla, el buzo pudo fijar los cables necesarios para sacar el vehículo del agua. La extracción fue realizada con sumo cuidado para evitar la pérdida de pruebas relevantes y preservar la integridad de los ocupantes. Una vez que el vehículo fue depositado en tierra firme, los rescatistas confirmaron la presencia de tres personas en el interior, todas ellas fallecidas al momento del hallazgo.

La confirmación del deceso de los ocupantes del vehículo constituyó el momento más delicado del operativo. Según el comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Hickman, el protocolo de rescate incluyó la participación de personal médico y forense para garantizar una identificación adecuada y el cumplimiento de los procedimientos legales. La noticia del hallazgo y la posterior recuperación de los cuerpos generó consternación en la comunidad y en las localidades de origen de las víctimas, ubicadas en distintos puntos de Kentucky. El trabajo conjunto de los servicios de emergencia permitió que la operación se desarrollara con rapidez y eficiencia, a pesar de las dificultades propias del entorno fluvial.

Las víctimas fueron identificadas como Joshua Watson, Shranda Milam y Krista Whitt, residentes de distintas ciudades de Kentucky (Oficina del Sheriff del Condado de Hickman, Kentucky)
Las víctimas fueron identificadas como Joshua Watson, Shranda Milam y Krista Whitt, residentes de distintas ciudades de Kentucky (Oficina del Sheriff del Condado de Hickman, Kentucky)

Las autoridades informaron que las tres personas fallecidas han sido identificadas como Joshua Watson, de 42 años y residente de Louisville, Kentucky; Shranda Milam, de 38 años y residente de Wingo, Kentucky; y Krista Whitt, de 30 años y residente de Paducah, Kentucky. Cada uno de los nombres fue comunicado oficialmente por la Oficina del Sheriff tras el proceso de identificación, dando respuesta a la inquietud de familiares y allegados. La información sobre las víctimas fue difundida con cautela, respetando los tiempos de notificación a los familiares directos antes de ser informada públicamente. Estos datos permitieron a las autoridades avanzar en las tareas de investigación y aportaron claridad sobre las personas involucradas en el trágico accidente.

Investigación en curso sobre las causas del accidente

La Oficina del Sheriff del Condado de Hickman coordina la investigación sobre las causas del accidente en la rampa de barcazas (Google Maps)
La Oficina del Sheriff del Condado de Hickman coordina la investigación sobre las causas del accidente en la rampa de barcazas (Google Maps)

La investigación sobre las circunstancias que rodearon el accidente continúa abierta bajo la dirección de la Oficina del Sheriff del Condado de Hickman. Hasta el momento, no se han divulgado detalles específicos sobre el motivo por el cual el vehículo terminó precipitándose desde la rampa hacia el río. El análisis incluye la revisión de posibles fallas mecánicas, errores humanos o condiciones adversas en la infraestructura del área de estacionamiento. Las autoridades han recabado testimonios de los empleados presentes y están revisando las grabaciones de seguridad disponibles en las instalaciones de la empresa. Las conclusiones preliminares aún no han sido publicadas y se espera que las investigaciones tomen varios días más, mientras se analizan todas las pruebas recogidas en el lugar del incidente.

Agradecimientos y participación de los cuerpos de emergencia y empresas involucradas

Durante la jornada del accidente, la respuesta de los equipos de emergencia resultó fundamental para el desarrollo de las tareas de rescate e identificación. Los funcionarios agradecieron de manera expresa la colaboración prestada por el Servicio de Emergencias Médicas del Condado de McCracken, la Policía Estatal de Kentucky, la empresa Buddy’s Wrecker Service y la propia Ingram Barge Company. Todos los socorristas del Condado de Hickman estuvieron involucrados en el operativo, aportando recursos humanos y técnicos para afrontar una situación de alta exigencia. La coordinación interinstitucional permitió ejecutar las maniobras de recuperación del vehículo y prestar asistencia a los familiares de las víctimas, quienes fueron informados de manera oportuna sobre el desarrollo de los hechos.

Información sobre la empresa Ingram Barge Company

El accidente tuvo lugar en las instalaciones portuarias de Ingram Barge Company, una empresa especializada en el transporte de mercancías por vías navegables interiores en Estados Unidos. Según información disponible en la página oficial de la organización, Ingram Barge Company moviliza carga seca y líquida a través de más de 7.200 kilómetros de ríos y canales en el país. Su presencia en el sector fluvial la convierte en uno de los actores principales en la logística y el comercio de la región, gestionando operaciones en múltiples estados y manteniendo infraestructuras críticas para el transporte nacional. La compañía no ha emitido declaraciones públicas tras el accidente y, según los reportes, tampoco respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios relacionadas con el incidente.

Temas Relacionados

KentuckyRío MississippiColumbusEstados UnidosEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

La defensa de Tyler Robinson solicita aplazar la audiencia por el asesinato de Charlie Kirk

El equipo legal del acusado justifica su solicitud señalando la complejidad del expediente, la dificultad para evaluar la fiabilidad de los análisis forenses y la necesidad de procesar cientos de miles de archivos digitales

La defensa de Tyler Robinson solicita aplazar la audiencia por el asesinato de Charlie Kirk

Confirman la identidad de un banquero desaparecido en California desde 1999 tras hallar un hueso en la playa

El análisis forense permitió dar respuestas a la familia y cerrar uno de los casos sin resolver más antiguos de la región

Confirman la identidad de un banquero desaparecido en California desde 1999 tras hallar un hueso en la playa

10 trabajos bien remunerados en sectores liderados por mujeres en Estados Unidos

El acceso a posiciones mejor remuneradas aumentó para el personal femenino, impulsado por su liderazgo académico y profesional. Aunque, informes recientes indicaron que las diferencias económicas con sus pares masculinos continúan siendo significativas

10 trabajos bien remunerados en sectores liderados por mujeres en Estados Unidos

La policía encontró pastillas de opioides en los bolsillos de Tiger Woods luego de su accidente vial

Los agentes que intervinieron tras el vuelco del vehículo del célebre golfista hallaron medicamentos controlados entre sus pertenencias, además de observar comportamientos atípicos durante la evaluación en el lugar del siniestro

La policía encontró pastillas de opioides en los bolsillos de Tiger Woods luego de su accidente vial

Descubren 24 nuevas especies y una superfamilia animal en el fondo del Pacífico

Un equipo de científicos halló sorprendentes formas de vida en la Zona Clarion-Clipperton, justo cuando crece el interés por explotar sus metales y la biodiversidad aún es un misterio

Descubren 24 nuevas especies y una superfamilia animal en el fondo del Pacífico

TECNO

Adiós a las direcciones de correo electrónico vergonzosas: Google revela cómo cambiar tu Gmail

Adiós a las direcciones de correo electrónico vergonzosas: Google revela cómo cambiar tu Gmail

La inteligencia artificial desafía los límites humanos y obliga a repensar el futuro laboral y social

Nintendo pone fin a importante función de la Switch 2 que era gratis: ahora deberás pagar

Airbnb ahora te lleva del aeropuerto al hospedaje: así funciona el nuevo servicio

Nueva función de Apple te permite ocultar tu correo a las aplicaciones, pero no a la policía

ENTRETENIMIENTO

Cuánto ganará J.K. Rowling por la serie de Harry Potter

Cuánto ganará J.K. Rowling por la serie de Harry Potter

Así era Michael Landon detrás de cámaras: la broma pesada que repetía en “La familia Ingalls”

Britney Spears retomó sus extravagantes bailes en redes sociales tras su arresto

Netflix confirma la fecha de estreno de la segunda temporada de “Avatar: La leyenda de Aang”

Channing Tatum reconoció atravesar “altibajos emocionales” durante su recuperación de cirugía de hombro

MUNDO

Israel intensificó las operaciones contra Irán y Hezbollah para desarmar al régimen y asegurar su frontera norte

Israel intensificó las operaciones contra Irán y Hezbollah para desarmar al régimen y asegurar su frontera norte

El grupo terrorista Hezbollah tomó un pueblo cristiano en el sur del Líbano desde donde lanza ataques hacia Israel

Irán intensificó la guerra cibernética contra Israel y Estados Unidos en una escalada sin precedentes

Zelensky acusó a Rusia de buscar que la guerra en Irán se prolongue para desviar la atención de Ucrania

Una avalancha humana en un templo de India dejó ocho muertos y varios heridos