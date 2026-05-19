Estados Unidos

Estados Unidos restringió el ingreso de viajeros de algunos países por el brote de ébola en África central

El país suspenderá durante 30 días la entrada de no ciudadanos estadounidenses provenientes de zonas afectadas mientras refuerza el rastreo sanitario ante el avance del virus hemorrágico en la República Democrática del Congo

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La OMS declara emergencia internacional por el brote de ébola en África central, mientras los CDC endurecen restricciones migratorias. (REUTERS/Arlette Bashizi)
La OMS declara emergencia internacional por el brote de ébola en África central, mientras los CDC endurecen restricciones migratorias. (REUTERS/Arlette Bashizi)

Estados Unidos reforzó este lunes sus controles sanitarios ante el avance del ébola en África central, tras confirmarse que un ciudadano estadounidense contrajo el virus por exposición laboral en la República Democrática del Congo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote como emergencia sanitaria internacional.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron que suspenderán temporalmente la entrada al país de personas sin pasaporte estadounidense que hayan transitado por la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días. La medida, emitida bajo el Título 42 de la ley de salud pública, estará vigente durante 30 días y contempla excepciones para militares, personal diplomático y sus familias.

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En paralelo, la embajada de Estados Unidos en Kampala suspendió todos los servicios de visado y notificó a los solicitantes afectados.

Las autoridades sanitarias coordinan con aerolíneas nacionales e internacionales y con funcionarios en los puertos de entrada para identificar a pasajeros que pudieran haber estado expuestos al virus. Los CDC refuerzan el rastreo de contactos, las pruebas de laboratorio y la preparación hospitalaria en todo el territorio.

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Brote de ébola contabiliza ya 91 fallecidos sospechosos y 350 casos en zonas fronterizas del Congo, según autoridades de salud. (EFE/Hugh Kinsella)
Brote de ébola contabiliza ya 91 fallecidos sospechosos y 350 casos en zonas fronterizas del Congo, según autoridades de salud. (EFE/Hugh Kinsella)

En una rueda de prensa, Satish Pillai, responsable de la respuesta al ébola de los CDC, informó que el trabajador desarrolló síntomas durante el fin de semana y dio positivo el domingo por la noche. Las autoridades gestionaban su traslado a Alemania para recibir tratamiento. Pillai añadió que otras seis personas serían evacuadas para observación médica.

Hay aproximadamente 25 personas trabajando en la oficina de campo de los CDC en la República Democrática del Congo. La agencia evalúa además el envío de un coordinador técnico superior adicional para reforzar la respuesta sobre el terreno.

“En este momento, los CDC consideran que el riesgo inmediato para la población general de Estados Unidos es bajo”, indicó la agencia en un comunicado, aunque advirtió que ajustará las medidas según evolucione la situación.

El brote, que comenzó a finales de abril, se concentra en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, áreas de intenso movimiento poblacional próximas a las fronteras con Uganda y Sudán del Sur. Según el ministro de Salud congoleño, Samuel-Roger Kamba, se sospecha que 91 fallecidos están vinculados al aumento de casos, con alrededor de 350 casos sospechosos registrados. La OMS contabiliza 88 fallecidos.

Estados Unidos se retiró de la OMS este año mientras el ébola avanza en África central y expertos critican la respuesta de Washington como insuficiente. (REUTERS)
Estados Unidos se retiró de la OMS este año mientras el ébola avanza en África central y expertos critican la respuesta de Washington como insuficiente. (REUTERS)

La mayoría de los afectados tienen entre 20 y 39 años, y más del 60% son mujeres. Fuera de la República Democrática del Congo, Uganda confirmó dos casos en Kampala —incluida una persona fallecida— y Sudán del Sur registró uno en el estado de Equatoria Occidental, cerca de la frontera congoleña. No existe vacuna ni tratamiento específico para la cepa responsable de esta propagación de fiebre hemorrágica.

Matthew Kavanagh, director del Centro de Política y Asuntos de Salud Global de la Universidad de Georgetown, describió las restricciones de viaje como más una farsa que una medida eficaz de salud pública y calificó la respuesta general de Washington como “decepcionante”. En brotes anteriores, la coordinación entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), los CDC y organizaciones sin fines de lucro financiadas por Estados Unidos permitió una contención rápida.

Esta vez, señaló: “llevamos semanas con un brote y solo nos enteramos después de cientos de casos y una propagación importante, incluso a la capital de Uganda”.

Funcionarios de la Casa Blanca han eludido responder preguntas sobre el impacto de los recortes a USAID en los esfuerzos de vigilancia y control. Estados Unidos se retiró formalmente de la OMS este año bajo la presidencia de Donald Trump.

(Con información de EFE y AFP)

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