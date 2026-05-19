Cuatro personas murieron y 17 resultaron heridas por un ataque de Rusia con misiles y drones en Ucrania. (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/REUTERS)

Al menos cuatro personas murieron el martes en el norte de Ucrania por ataques rusos con misiles y drones, según autoridades locales. El presidente Volodímir Zelensky advirtió sobre posibles nuevas ofensivas de Moscú desde el norte. En la región de Chernígov, Rusia lanzó un misil balístico contra el centro de Priluki, una ciudad situada a unos 150 kilómetros al este de Kiev.

El gobernador regional Viacheslav Chaus declaró que “ya sabemos que dos personas murieron. Al menos otras 17 resultaron heridas, entre ellas un niño de 14 años”. Chaus informó que el ataque dañó un centro comercial y un supermercado, y divulgó fotografías de edificios dañados con ventanas destrozadas.

PUBLICIDAD

La ciudad de Priluki, en la región de Chernígov, sufrió un ataque ruso con misil balístico que dejó víctimas y daños materiales. (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/REUTERS)

Las autoridades de la región nororiental de Sumy informaron de la muerte de dos personas por un ataque de drones ruso en un pueblo cerca de la frontera. El gobernador regional Oleg Grigorov indicó que Moscú golpeó una “infraestructura civil” en la localidad de Glujiv. Explicó que “dos hombres de 58 y 52 años murieron”, y que otras cuatro personas resultaron heridas. Cuando Rusia lanzó su invasión en 2022, sus tropas entraron en Ucrania desde distintos puntos, incluidas las fronteras con las regiones de Chernígov y Sumy. Ucrania las hizo retroceder en las primeras semanas de la guerra y, desde entonces, las regiones han estado bajo ataque de Rusia. En los últimos días, Zelensky ordenó a sus tropas que reforzaran las fronteras septentrionales de Ucrania, acusando a Moscú de preparar nuevos ataques desde Bielorrusia, lo que el Kremlin ha desestimado.

Un ataque aéreo ruso dañó infraestructuras portuarias en la ciudad ucraniana de Izmail en la madrugada del martes. Izmail, situada en la región de Odesa y sede del mayor puerto ucraniano del río Danubio, es un lugar estratégico que sufre ataques con frecuencia. Las autoridades locales informaron que “las instalaciones portuarias de la ciudad de Izmail han resultado dañadas”, y agregaron que casi todas las armas de ataque aéreo fueron destruidas. No hubo víctimas ni daños importantes. Imágenes mostraron a bomberos apagando un incendio en un edificio con ventanas destrozadas.

PUBLICIDAD

Una serie de ataques con misiles y drones ha afectado a civiles e infraestructuras clave en ciudades como Priluki, Glujiv e Izmail, según informaron los gobiernos regionales y el presidente Zelensky (REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

En la ciudad nororiental de Kharkiv, dos personas fueron rescatadas y una podría seguir atrapada bajo los escombros tras un ataque con drones rusos, según el alcalde Ihor Terejov. También ocurrieron ataques con drones en las regiones de Dnipropetrovsk, Mikoláiv y Zaporizhzhia, informaron las autoridades locales.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobyanin, dijo que se habían derribado cuatro drones que se dirigían a la capital y que se desplegaron los servicios de emergencia. El ataque se produjo después de un ataque con drones ucranianos contra Moscú el fin de semana, tras el cual Rusia lanzó ataques con misiles y drones contra las ciudades ucranianas de Odesa y Dnipró, que causaron daños en edificios residenciales y dejaron decenas de heridos.

PUBLICIDAD

Kharkiv y otras regiones ucranianas reportaron ataques con drones rusos, dejando personas atrapadas y causando más daños. (REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

En la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, una mujer murió y dos personas resultaron heridas como consecuencia de un ataque ucraniano el lunes por la noche, según el cuartel general operativo de Kursk. La región de Rostov, en el sur de Rusia, y Yaroslavl, al noreste de Moscú, también han sido objeto de ataques con drones, junto con otras zonas del centro de Rusia, informaron las autoridades regionales. En Yaroslavl, donde Rusia cuenta con infraestructura de refinería de petróleo, “una instalación industrial” resultó dañada tras el ataque con drones y los servicios de emergencia trabajaban para extinguir el incendio, según el gobernador Mijaíl Yevrayev.

Ucrania ha tratado de privar a Rusia de ingresos energéticos. Zelensky escribió en la red social X que, en los últimos meses, la capacidad de refinería rusa ha caído un 10% y se han cerrado pozos de petróleo. Señaló que “Putin ha acumulado, por supuesto, un fondo de guerra, pero sin duda no es suficiente para luchar indefinidamente”.

PUBLICIDAD