Donald Tusk anunció la detención de un georgiano por el asesinato del caricaturista ruso Robert Kuzovkov

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk. (REUTERS/ARCHIVO)

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, informó este jueves sobre la detención de un ciudadano georgiano como sospechoso del ataque que resultó en la muerte del caricaturista ruso y crítico del Kremlin, Robert Kuzovkov, conocido como ‘Semion Skrepetski’. El crimen tuvo lugar el lunes en la ciudad de Biala Podlaska. Según Tusk, la detención fue realizada por la Policía de Lublin y la Agencia de Seguridad Interna (ABW). El sospechoso portaba un pasaporte georgiano y las autoridades aún trabajan para confirmar su identidad real.

La Policía de Lublin detalló que el individuo, de 36 años según el documento que portaba, fue capturado la mañana del jueves cerca de Varsovia. Las investigaciones continúan para esclarecer si los datos del pasaporte reflejan su verdadera identidad. La Fiscalía ha asumido la investigación, según la agencia PAP.

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Un hombre identificado por medios polacos como Robert Kuzovkov y por la fiscalía como Robert K., de acuerdo con las leyes polacas de privacidad, que según dijeron era un artista con el pseudónimo Semyon Skrepetsky, posa para una foto con una de sus obras junto a la embajada rusa en Berlín, Alemania, el viernes 12 de junio de 2026, cuatro días antes de morir baleado en Biala Podlaska, Polonia, según autoridades polacas. (Vasily Krestyaninov/SOTA via AP)

El lunes por la mañana, Kuzovkov caminaba por una urbanización en Biala Podlaska cuando fue abordado por un sujeto que le disparó repetidas veces. La autopsia reveló cinco orificios de entrada y dos de salida en cabeza, pecho y espalda. La víctima, residente en Polonia desde 2021, era conocida por sus retratos satíricos de la clase dirigente rusa.

En los primeros momentos de la investigación, dos ciudadanos bielorrusos fueron detenidos, pero posteriormente liberados al no encontrarse pruebas directas en su contra.

Robert Kuzovkov vivía en Polonia desde 2021, rechazó protección oficial y participó en Berlín en actos contra los crímenes de guerra rusos en Ucrania.

Este miércoles, en rueda de prensa, Tusk calificó el hecho como un “asesinato político”, señalando que “todo apunta” a esa motivación por la reconocida oposición pública de la víctima al Kremlin y al presidente ruso, Vladimir Putin. Tusk advirtió: “Esto es terrorismo de Estado”, en caso de confirmarse que la orden provino de Moscú.

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El mandatario polaco subrayó la dificultad del caso: “Si hay un sicario, lamentablemente no es fácil identificar a esa persona”. Reiteró que los servicios de seguridad polacos harán todo lo posible para esclarecer los hechos.

Robert Kuzovkov, conocido como ‘Semion Skrepetski’, un gran crítico de Putin a través de su trabajo artístico.

Robert Kuzovkov era un caricaturista ruso conocido por sus obras críticas que retrataban a los líderes rusos como corruptos y autoritarios. Desde su llegada a Polonia en 2021, participó en eventos y manifestaciones en Berlín destinados a denunciar los crímenes de guerra rusos en Ucrania ante la opinión pública occidental.

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Tusk reveló que se había ofrecido protección a Kuzovkov, pero este optó por rechazarla. La motivación del ataque, según las autoridades, estaría ligada a su actividad política y artística opuesta al régimen ruso.

El asesinato de Robert Kuzovkov, perpetrado el lunes 15 de junio de 2026 en Biala Podlaska, ha generado preocupación por la seguridad de los disidentes rusos en Europa. La policía y la fiscalía polaca mantienen abierta la investigación, mientras la comunidad internacional sigue el caso de cerca.

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