Cómo tener internet en los estadios con trucos sencillos: modo avión, 3G y más

La conexión a internet en un estadio durante el Mundial 2026 puede fallar por la saturación de las redes móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asistir a un partido de fútbol, como puede ser uno en el Mundial 2026, la experiencia de conexión a internet puede ser frustrante porque muy seguramente el teléfono perderá la señal a internet, siendo muy complicado usar redes sociales o búsquedas en páginas web.

Detrás de este fenómeno existe una explicación técnica concreta y, a la vez, soluciones sencillas que pueden marcar la diferencia.

Por qué tu celular no tiene internet en un estadio

El motivo principal por el que los teléfonos dejan de funcionar correctamente en estadios no está relacionado con fallos del dispositivo, sino con la infraestructura de las redes móviles y la cantidad de usuarios conectados al mismo tiempo.

PUBLICIDAD

Las antenas instaladas por las operadoras en una zona determinada tienen una capacidad limitada. Cuando la demanda supera esa capacidad, la red se satura.

La saturación en un partido de fútbol reduce la velocidad de conexión y puede impedir el acceso a internet y las llamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, si una antena está configurada para soportar hasta mil dispositivos, pero en el estadio hay decenas de miles de personas intentando acceder a internet de manera simultánea, la saturación es inevitable.

PUBLICIDAD

Esta sobrecarga se traduce en velocidades de conexión reducidas, interrupciones o incluso la imposibilidad de acceder a la red y realizar llamadas. Además, la situación empeora cuando los asistentes intentan subir fotos y videos, enviar mensajes o utilizar aplicaciones de transporte.

El colapso de la red afecta especialmente a aplicaciones de mensajería, redes sociales y servicios bancarios móviles, incrementando el malestar entre quienes buscan comunicarse o compartir su experiencia.

PUBLICIDAD

Cómo tener cobertura a internet durante un partiod de fútbol en un estadio

A pesar de los desafíos que presenta la infraestructura, existen métodos sencillos para intentar recuperar la conectividad y mejorar la experiencia en eventos masivos.

Activar y desactivar el modo avión ayuda a que el teléfono busque una antena con mejor cobertura a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los más efectivos es activar el modo avión en el teléfono durante unos segundos y luego desactivarlo. Este procedimiento obliga al dispositivo a desconectarse de la red y buscar la antena con mejor cobertura disponible en ese momento.

PUBLICIDAD

Otra recomendación útil consiste en desactivar y volver a activar los datos móviles, permitiendo que el teléfono se reconecte a la red. También puede resultar beneficioso cambiar manualmente entre redes 4G y 5G, o incluso optar por la red 3G, menos congestionada en muchos casos.

En dispositivos Android, se accede a través de “Ajustes”, “Redes móviles” y “Tipo de red preferida”, donde se puede elegir la red 3G, 4G o 5G según convenga.

En iOS, el proceso es similar: se ingresa a “Ajustes”, “Datos móviles”, “Opciones” y “Voz y datos”, seleccionando el tipo de red deseado.

Si bien la velocidad puede ser menor en estas bandas, la menor cantidad de usuarios conectados puede traducirse en una conexión más estable.

Durante los eventos, conviene evitar el envío de archivos pesados o videos en los momentos de mayor congestión. Además, mantener el celular con suficiente batería es fundamental, ya que algunos dispositivos reducen su rendimiento cuando la carga es baja.

PUBLICIDAD

Evitar el envío de videos y archivos pesados en momentos de alta demanda ayuda a conservar una conexión más estable durante el partido de fútbol. (Imagen ilustrativa Infobae)

Contar con un dispositivo actualizado, habilitado para Wi-Fi y datos móviles, y con un plan de datos activo, facilita el acceso a internet y el uso de aplicaciones esenciales durante el evento. Llevar una batería portátil o power bank garantiza que el teléfono permanezca operativo en todo momento.

Un hotspot móvil personal también puede ser de ayuda si la red principal colapsa y se dispone de un plan de datos generoso.

La descarga previa de mapas del área y de la información relevante del evento, como horarios y ubicaciones, reduce la dependencia de una conexión en tiempo real y permite acceder a datos clave aun sin señal. Buscar zonas abiertas o acercarse a los puntos de acceso Wi-Fi instalados por los organizadores suele mejorar la calidad de la señal.

PUBLICIDAD