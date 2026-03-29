La primera escuela sin docentes abre en Chicago impulsada por inteligencia artificial

Una nueva propuesta educativa basada en inteligencia artificial redefine la experiencia escolar y plantea preguntas sobre el futuro de la enseñanza personalizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una escuela privada para estudiantes de primaria y secundaria abrirá sus puertas en el centro de Chicago en el otoño: el proyecto consiste en la apertura de un nuevo campus de la red Alpha School en el Loop, que tiene como característica el aprendizaje a través de software de inteligencia artificial y prescinde de docentes. El costo anual de la matrícula es de USD 55.000, según informó Chicago Tribune.

El campus inicia operaciones con una capacidad aproximada para 100 estudiantes y replicará el modelo fundado en Austin, Texas, en 2014 por la empresaria educativa MacKenzie Price. Desde entonces, la red creció hasta alcanzar casi 24 sedes en Estados Unidos, con una matrícula cercana a los 1.000 alumnos en total.

Price explicó a Chicago Tribune que el proyecto busca reducir el aburrimiento y la ineficiencia en el aula a través de plataformas adaptativas asociadas a firmas educativas como Khan Academy y Membean, lo que permite implementar una personalización del aprendizaje.

Price también defendió la orientación del modelo, afirmando que la inteligencia artificial puede ser la vía para desbloquear el mayor recurso no explotado del mundo: el potencial humano. El método sustituye las clases magistrales por dos horas diarias de instrucción individualizada en áreas centrales y talleres prácticos en robótica o actividades físicas guiadas por denominados “guides” o guías, quienes supervisan y motivan, aunque no cuentan con acreditación docente formal.

La red privada Alpha School extiende su modelo innovador a más ciudades, apostando por la tecnología como motor central del aprendizaje (@alphaschool_2hrlearning)

Alpha School presenta resultados y surgen cuestionamientos sobre su modelo sin docentes

Los responsables de Alpha School aseguran que los estudiantes alcanzan regularmente el percentil 99 en las pruebas MAP Growth, un test nacional de evaluación de rendimiento escolar utilizado en millones de evaluaciones escolares a nivel nacional por la organización independiente Northwest Evaluation Association.

A pesar de estos datos, el profesor asociado de filosofía y especialista en ética educativa en Loyola University Chicago, Joe Vukov, manifestó a Chicago Tribune su preocupación por la pérdida de vínculos humanos y el sentido histórico de la educación.

Por su parte, Victor Lee, docente en la escuela de educación de la universidad de élite Stanford University, objetó la falta de investigaciones externas que respalden este enfoque y advirtió: “Hay muchísimo que los maestros hacen más allá de lo que puede lograr el software más avanzado”.

La escuela enfatiza la personalización del aprendizaje apoyándose en testimonios como el de Sarah Cone, capitalista de riesgo que inscribió a su hija de ocho años en la sede de Manhattan. Cone relató a Chicago Tribune que su hija “avanzó dos grados en lectura y matemáticas” durante el primer semestre, atribuyendo su progreso al currículo adaptativo de Alpha.

El sistema permite que la aplicación ajuste el ritmo hasta lograr dominio en cada materia antes de avanzar, explicó Price. Los talleres orientados por guías no buscan sustituir completamente a los docentes, sino que presentan una función diferente. Como subrayó Price: “No estamos reemplazando docentes. El rol simplemente está cambiando”.

La figura tradicional del maestro es reemplazada por plataformas digitales y guías que acompañan a los estudiantes sin impartir clases convencionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceso y financiamiento: costos, apoyos y la discusión nacional sobre los vouchers educativos

La escuela generó debate público por su elevado costo de matrícula y la ausencia de validación independiente de sus resultados académicos. Los críticos señalan que el acceso está restringido a familias de altos ingresos. Según Price, esto representa un desafío que intentan revertir incrementando el apoyo financiero, y detalló a Chicago Tribune que más del 40 % de los alumnos de la sede original en Texas reciben ayuda económica.

En la última fase de expansión, Alpha solicitó autorización para operar como escuela charter en 10 estados, lo que habría permitido matrícula gratuita. Solo en uno obtuvieron autorización bajo ese formato; en los demás, permanecen como instituciones privadas.

El debate sobre la integración de la inteligencia artificial en la educación es tema nacional, impulsado por el programa federal de vouchers educativos de Estados Unidos promovido por la administración de Donald Trump. En Illinois, el gobernador JB Pritzker evalúa la adhesión a la iniciativa, que establecería créditos fiscales equivalentes al 100% por donaciones a entidades que otorgan becas educativas.

Defensores como Price sostienen que amplía las opciones familiares y da acceso a mejores experiencias educativas para niñas y niños de bajos recursos. En contraste, quienes se oponen argumentan que estos planes desvían fondos necesarios para la educación pública.

Así lo enfatizó Pankaj Sharma, secretario tesorero de la Illinois Federation of Teachers, quien calificó de inaceptable dejar en manos privadas una educación sin docentes y con altos costos.

La expansión de los vouchers y el respaldo a la diversidad de modelos educativos marcan la agenda federal durante el gobierno republicano (AP Foto/Alex Brandon)

Expansión, financiación y perfil de la comunidad Alpha

Aunque Price y Alpha School afirman operar sin inclinación política ni vínculos directos con la administración Trump, Chicago Tribune identificó que Price donó más de 2 millones de dólares desde 2023 a candidatos republicanos y comités de acción política enfocados en la expansión escolar privada, lo que generó críticas acerca del perfil institucional de Alpha y un posible sesgo en sus políticas de admisión.

La demanda, sin embargo, continúa creciendo: casi una docena de nuevos campus Alpha abrirán en el próximo ciclo escolar, confirmaron fuentes de la organización a Chicago Tribune. Entre quienes planean inscribir a sus hijos está el financiero Blake Mohseni, quien prevé anotar a su hija cuando cumpla cuatro años, argumentando que el desarrollo de su capacidad intelectual es el mayor patrimonio que puede ofrecerle y confiando en el modelo Alpha para ello.

El auge de la educación basada en inteligencia artificial marca una etapa crucial en el debate educativo en Estados Unidos, enfrentando la promesa de flexibilidad tecnológica con las preguntas abiertas sobre equidad, eficacia pedagógica y el futuro del rol docente.