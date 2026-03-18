Copa Mundial 2026: la FIFA prohíbe estacionar y hacer celebraciones previas en el MetLife Stadium

El acceso al MetLife Stadium solo será posible en tren o autobús, eliminando la entrada de vehículos particulares completamente en días de partido (REUTERS/Brian Snyder)

La FIFA ha anunciado la prohibición tanto del estacionamiento como de las celebraciones previas a los partidos en el MetLife Stadium para la Copa Mundial de 2026.

Según comunicó la organización, el transporte público será la única vía de acceso para los más de 80.000 espectadores previstos en cada encuentro, una medida que elimina totalmente la llegada en automóvil particular y cualquier tipo de actividad recreativa en el exterior del recinto.

El objetivo es optimizar la movilidad y reducir los riesgos logísticos de colapso vial, dado el flujo intenso de asistentes en uno de los estadios con mayor uso para eventos deportivos y musicales en el noreste de Estados Unidos, de acuerdo con el canal local News 12 New Jersey.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el MetLife Stadium, el acceso solo será posible por transporte público, mediante trenes y autobuses que operarán cada 30 segundos en las cuatro horas previas a los partidos.

No se permitirá la entrada de vehículos particulares ni las reuniones conocidas como “tailgating” en los estacionamientos, lo que redefine la logística y el ambiente previo a cada encuentro.

Estas restricciones buscan garantizar la eficiencia desplazando a los asistentes exclusivamente por medios colectivos y evitar el colapso vial, causado por la concentración simultánea de vehículos particulares, según explicaron las autoridades de Nueva Jersey al canal local News 12 New Jersey.

En una decisión inédita para eventos de esta magnitud, el Departamento de Transporte de Nueva Jersey pondrá en marcha un operativo especial: trenes y autobuses saldrán cada 30 segundos durante las cuatro horas previas a cada partido, facilitando un acceso obligatorio y coordinado.

El llamado TransitWay, un carril exclusivo para autobuses, estará habilitado desde Nueva York directamente hasta la autopista Turnpike, y así se evitarán los habituales atascos en el área del Garden State, según detalló Chris Feinthel, subcomisionado de Operaciones del Departamento de Transporte de Nueva Jersey, al canal local News 12 New Jersey.

La decisión de la FIFA rompe con una de las costumbres más extendidas en la cultura deportiva estadounidense: las reuniones en los estacionamientos con barbacoas y celebraciones previas a los partidos, conocidas como tailgating. Tradicionalmente, el asfalto del MetLife Stadium se transforma en un punto de encuentro social antes de los grandes eventos.

Sin embargo, esta práctica estará completamente prohibida durante el certamen, según la investigación del canal local News 12 New Jersey.

El acceso en automóvil particular será prácticamente imposible, salvo para un número muy reducido de plazas en el centro comercial American Dream, adyacente al estadio.

Estas plazas, cuyo coste asciende a USD 225 por partido, representan la única excepción a la restricción general: para la final, todos los cupos ya están agotados, informa el canal local News 12 New Jersey. La medida privilegia el uso masivo y coordinado del transporte colectivo, obligando a los asistentes a reorganizar sus hábitos de desplazamiento.

Kris Kolluri, director ejecutivo de la Autoridad de Autopistas de Nueva Jersey, explicó al canal local News 12 New Jersey que existe un plan de contingencia para responder ante posibles fallos en el sistema ferroviario o en las rutas principales de autobuses.

La Autoridad de la Autopista Turnpike ha destinado USD 4 millones a una flota adicional de 85 autobuses de emergencia para asegurar el retorno de los espectadores hacia Nueva York si ocurre algún incidente en el Corredor Noreste.

Cambios en la experiencia mundialista y el impacto en la región

La Autoridad de la Autopista Turnpike destina USD 4 millones a una flota extra de 85 autobuses para contingencias en la Copa Mundial FIFA 2026 (Crédito Conmebol)

La magnitud del operativo de transporte y la prohibición del tráfico particular modificarán la vida cotidiana de quienes residen y trabajan en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.

De los 8 partidos que acogerá el MetLife Stadium, 3 se disputarán entre semana, por lo que las autoridades de transporte público recomiendan activamente el teletrabajo esos días, con el objetivo de evitar la saturación de sistemas viales y ferroviarios.

Si bien la prohibición de las reuniones en el estacionamiento implica un cambio profundo en la experiencia de los aficionados, no desaparecerán las festividades asociadas a la Copa Mundial.

Según el canal local News 12 New Jersey, se prevé la instalación de grandes zonas de aficionados y eventos especiales para ver los partidos tanto en Manhattan como en Jersey City y, eventualmente, en áreas del propio estacionamiento del estadio, adaptado para otros usos durante el torneo.

Estas modificaciones mantienen el espíritu festivo, aunque trasladan las celebraciones a espacios accesibles solo en transporte público.

El nuevo dispositivo logístico obligará a los asistentes a planificar sus desplazamientos con antelación, utilizando servicios electrónicos de pago, como la app OMNY y la plataforma NJ Transit, para acceder a trenes y autobuses de forma eficiente.

Las autoridades resaltan la necesidad de dejar el automóvil en casa y recurrir únicamente a las alternativas de transporte coordinadas, dado que la movilidad colectiva será esencial para el desarrollo habitual de la Copa Mundial.

El desafío logístico para el Mundial en Nueva Jersey

Las festividades de la Copa Mundial trasladarán las zonas de fanáticos a Manhattan, Jersey City y áreas adaptadas en el MetLife Stadium, solo accesibles en transporte público (FIFA.com)

La infraestructura de transporte diseñada para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el área del MetLife Stadium impone un reto para las autoridades regionales.

La densidad poblacional y la complejidad de los desplazamientos en el corredor Nueva York-Nueva Jersey requieren soluciones integradas que garanticen tanto la seguridad como la fluidez en el acceso y salida de los más de 80.000 asistentes previstos por partido.

La inversión en carriles exclusivos para autobuses, la asignación de fondos para contingencias y la coordinación entre distintas agencias estatales son parte de las acciones para evitar colapsos logísticos y episodios de congestión que ya se han registrado en otros grandes eventos.

Según el portal de estadísticas alemán Statista, el MetLife Stadium es uno de los recintos deportivos con mayor afluencia de público en Estados Unidos, un dato que aumenta la presión sobre los sistemas de transporte y obliga a extremar la organización.

Las autoridades remarcan que estas restricciones representan una adaptación necesaria ante un evento internacional de gran escala. El objetivo es garantizar que el flujo de personas sea ordenado, seguro y eficiente, minimizando el impacto en la vida diaria de la región y dando respuesta a los desafíos logísticos de organizar la Copa Mundial en una de las zonas más densamente pobladas del país.

La reconfiguración del acceso y la modificación de las celebraciones asociadas al fútbol internacional señalarán una edición del torneo marcada por la transformación de la movilidad y la adecuación de las tradiciones deportivas a las exigencias contemporáneas de seguridad y eficiencia.