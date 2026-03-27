Estados Unidos

Una ecografía mal interpretada puso en peligro la vida de una embarazada en Texas

La falta de personal médico titulado y la carencia de controles rigurosos dificultan la pronta detección de emergencias obstétricas en comunidades sin recursos

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Primer plano del vientre de una mujer embarazada con gel y una sonda de ecografía. Se ven las manos del personal médico y un monitor mostrando la imagen de un feto.
La falta de personal médico en centros de ayuda a embarazadas en Texas aumenta el riesgo de diagnósticos erróneos y complicaciones graves en mujeres gestantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una consulta en un centro de ayuda a embarazadas en Texas marcó el destino de Amanda González, quien confió en que su embarazo evolucionaba sin problemas tras recibir un informe tranquilizador del personal, según detalló Dallas News. “La sonografista marcó el embarazo como intrauterino y me repitió varias veces que era un embarazo sano”, recordó la paciente sobre esa visita.

Una mujer en Texas acudió a un centro de ayuda a embarazadas para obtener información sobre su embarazo y recibió un diagnóstico equivocado que la expuso a riesgos graves. El personal, sin formación médica universitaria ni licencia para emitir diagnósticos clínicos, realizó una ecografía y concluyó erróneamente que no había complicaciones, lo que llevó a la paciente a demorar la búsqueda de atención hospitalaria cuando surgieron síntomas preocupantes.

La directora del centro aseguró en una llamada que “no había nada de qué preocuparse”, tal como relató González. González se acercó al centro en busca de asesoría sobre el desarrollo de su gestación. Recibió servicios gratuitos y confió en que el personal le ofrecería orientación profesional sobre su salud.

La atención recibida en el centro de ayuda a embarazadas

Durante la revisión, los integrantes del centro informaron a González que todo avanzaba bien, basándose únicamente en los resultados de una ecografía. No identificaron señales de alerta en el examen ni remitieron a la paciente a un experto en ginecología.

Vista parcial de varias mujeres embarazadas sentadas en una sala de espera de un centro en Texas, con carteles informativos y folletos. Solo se ven sus cuerpos y manos.
El caso de Amanda González refleja las consecuencias de confiar en diagnósticos emitidos por personas sin titulación sanitaria en centros de asistencia gratuitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atención estuvo a cargo de personas sin titulación médica, lo que redujo la capacidad para reconocer posibles complicaciones. “Clientes reconocen que estos estudios son solo de carácter educativo, no hay nada que corregir”, respondió por mensaje el doctor Lourell Sutliff, ginecólogo vinculado al centro, ante la consulta sobre posibles cambios en el protocolo para evitar otros casos similares.

González abandonó el centro convencida de que su estado era normal, pero sin un seguimiento profesional. Según trascendió, ninguna de las personas que atendieron a la joven contaba con autorización para emitir diagnósticos médicos.

Complicaciones no detectadas y consecuencias médicas

Semanas después, la paciente experimentó dolores intensos y sangrado, lo que la llevó a buscar atención en un hospital. Un proveedor de servicios médicos certificó la existencia de complicaciones graves que no fueron detectadas por el centro durante la visita inicial.

Primer plano de manos femeninas sosteniendo una ecografía con la imagen de un feto. Al fondo, una persona con bata y el logo de Texas en la pared.
Especialistas advierten que la ausencia de controles profesionales en estos centros puede retrasar tratamientos y poner en peligro la salud reproductiva de las pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Alicia Cleaver, quien la atendió posteriormente, fue contundente: “Definitivamente, no había nada en el útero”.

De acuerdo al relato recogido por Dallas News, la situación puso en riesgo la vida de González y requirió hospitalización. Especialistas en ginecología advierten que la ausencia de personal sanitario capacitado puede retrasar tratamientos y poner en peligro la salud reproductiva de las pacientes. “Podríamos haber evitado la cirugía”, lamentó la paciente.

Debate sobre los centros de ayuda a embarazadas en Texas

Desde la entrada en vigor de leyes más restrictivas sobre el aborto en Texas, los centros de ayuda a embarazadas han asumido un papel más relevante en la asistencia a mujeres con recursos limitados. Sin embargo, diversos especialistas advierten sobre los riesgos de recibir atención en estos centros debido a la falta de personal médico calificado y a la ausencia de estándares clínicos.

La doctora Rachel Jensen, especialista en obstetricia, advirtió: “No se puede permitir que la atención gratuita sea de baja calidad y derive en resultados peligrosos”.

Voceros especializados citados por Dallas News resaltaron la importancia de garantizar el acceso a información médica precisa y tratamientos adecuados para prevenir complicaciones graves. Las organizaciones que gestionan estos centros defienden su utilidad. Amy O’Donnell, directora de Texas Alliance for Life, sostuvo: “Se ha demostrado que las ecografías salvan vidas”.

Sin embargo, historias como la de González evidencian el peligro potencial en casos críticos.

Pese a las dificultades, la paciente considera fundamental haber conocido finalmente su diagnóstico real, lo que le permitió solicitar ayuda especializada y salvaguardar su salud. “No creo que hubiera llegado viva al lunes”, concluyó.

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