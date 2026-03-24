Una mujer es arrestada en Orlando tras agredir a una embarazada, atacar a una mujer mayor y morder a un policía

La confrontación en una avenida de Orlando terminó con tres personas agredidas y una detención registrada en video (@OrlandoPolice)

Una mujer de Orlando, identificada como Mandolyn Ann Shaffer-Brockwell, de 37 años, fue arrestada luego de ser captada en video durante un incidente de supuesta furia al volante, en el que habría agredido a una conductora embarazada, atacado a una mujer mayor que intentó intervenir y mordido a un agente policial durante el arresto.

El caso, reportado por la cadena de noticias Fox News, ocurrió el 23 de febrero y tuvo lugar cerca del Mall at Millenia, según información del Departamento de Policía de Orlando, la autoridad policial local.

La mujer fue identificada por las autoridades poco después del incidente y enfrenta cargos graves por los hechos ocurridos (Orlando Police Department)

La imputada enfrenta cargos por agredir a una mujer mayor, a un policía y por asalto agravado

El reporte de Fox News detalla que Shaffer-Brockwell enfrenta cargos por agresión a una persona de 65 años o más, agresión agravada contra un funcionario policial, robo con asalto a un vehículo y resistencia violenta a la autoridad.

La policía difundió una fotografía de las lesiones sufridas por la víctima de mayor edad, en la que se observan hematomas y rasguños en el rostro.

La secuencia de hechos comenzó cuando Shaffer-Brockwell habría detenido su vehículo varias veces frente al automóvil de la mujer embarazada, obligándola a cambiar de carril en un intento de evadirla, conforme al testimonio recogido por las autoridades y citado por la cadena de noticias Fox News.

La intervención de una testigo de avanzada edad dejó como saldo marcas visibles en el rostro y la necesidad de atención médica (Orlando Police Department)

La discusión escaló cuando Shaffer-Brockwell descendió de su auto, se aproximó al otro vehículo, se subió al capó y, tras forzar la puerta del conductor, habría lanzado varios golpes al rostro de la conductora.

La mujer atacada declaró a la policía que su hijo también se encontraba en el interior del auto durante el episodio. La agresora gritó: “Vuelve a tocar la bocina, p...”, según consta en el informe al que accedió Fox News.

conductora atacada se encontraba en etapa de gestación y viajaba acompañada de su hijo menor al momento del altercado (Orlando Police Department)

Testigos, intervención policial y resistencia

La intervención de una mujer de edad avanzada, testigo del altercado, derivó en una segunda agresión. El parte policial indica que la implicada la increpó con la frase: “Vuelve a tu maldito auto”, antes de golpear y arañar el rostro de la testigo. La fotografía difundida por la policía de Orlando muestra lesiones visibles debajo de uno de los ojos de la víctima.

Uno de los afectados proporcionó la descripción física y vehicular de Shaffer-Brockwell, lo que permitió a las fuerzas de seguridad localizarla rápidamente, según informó la policía a la cadena de noticias. El intento de arresto se tornó violento cuando la acusada opuso resistencia; la cámara corporal del agente registró el momento en que mordió la muñeca del policía al intentar evitar ser esposada.

Durante el forcejeo, Shaffer-Brockwell expresó su malestar insultando de forma reiterada al oficial. En el intercambio, registrado por el dispositivo, se escucha la advertencia del agente: “No me muerdas”, y la respuesta de la imputada: “Quítate de encima, c...”. Finalmente, el oficial logró reducirla y la trasladó bajo custodia.

El intento de mediar de una tercera persona desencadenó un nuevo episodio violento durante el conflicto vial (Orlando Police Department)

El Departamento de Policía de Orlando, la autoridad policial local, confirmó a la cadena de noticias Fox News que las acciones de Mandolyn Ann Shaffer-Brockwell reúnen elementos suficientes para los cargos presentados y demuestran una cadena de agresiones.

Las cuales fueron iniciadas a partir de un conflicto vehicular que derivó en la afectación de una conductora embarazada, una testigo mayor y un agente de la ley durante el procedimiento de arresto.