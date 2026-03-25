Estados Unidos

El ruido nocturno de Harlem desvela a residentes de Nueva Jersey

Los habitantes de Edgewater, Fort Lee y Cliffside Park denuncian noches interrumpidas por música que, según autoridades, cruza el Hudson desde Harlem o proviene de embarcaciones de fiesta, generando creciente malestar en la zona

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Residentes de Edgewater, Fort Lee y Cliffside Park presentan un aumento de quejas por ruidos nocturnos cerca del río Hudson (REUTERS/Eduardo Munoz)
Residentes de Edgewater, Fort Lee y Cliffside Park presentan un aumento de quejas por ruidos nocturnos cerca del río Hudson (REUTERS/Eduardo Munoz)

Las quejas por ruidos nocturnos en varias localidades de Nueva Jersey han alcanzado un nuevo pico, con residentes de Edgewater, Fort Lee y Cliffside Park informando noches interrumpidas por música que, según sostienen, se origina en Harlem, al otro lado del río Hudson.

Durante los fines de semana, el estruendo suele comenzar alrededor de las 23:30 y se prolonga hasta la madrugada. En febrero, la situación se agravó cuando la policía de Edgewater recibió cientos de denuncias por la misma causa, de acuerdo con las autoridades locales.

El Departamento de Policía de Edgewater confirmó a Fox News Digital que identificaron el origen del sonido en Harlem, Nueva York, y notificaron al precinto correspondiente de la Policía de Nueva York (NYPD) para trasladar la queja.

Según las autoridades, estos incidentes tienden a aumentar en los meses cálidos, cuando embarcaciones de fiesta cruzan el Hudson con música amplificada.

Incremento de quejas y disputa sobre la fuente

En los últimos meses, residentes de Edgewater, Fort Lee y Cliffside Park han presentado un número creciente de quejas por ruido nocturno que, conforme indica la policía local, provendría de Harlem o de embarcaciones de fiesta en el río Hudson.

Las autoridades locales identifican que la música fuerte detectada en Nueva Jersey podría tener origen en Harlem o en embarcaciones de fiesta (REUTERS/Bing Guan)
Las autoridades locales identifican que la música fuerte detectada en Nueva Jersey podría tener origen en Harlem o en embarcaciones de fiesta (REUTERS/Bing Guan)

Las autoridades municipales de Edgewater han reportado la situación al NYPD, aunque el origen exacto del sonido está bajo discusión entre vecinos y expertos en acústica.

La discusión sobre la verdadera fuente del ruido se trasladó a redes sociales y grupos vecinales. Muchos residentes insisten en que se trata de un club nocturno en Harlem, mientras que el alcalde de Edgewater, Michael J. McPartland, sostiene que las embarcaciones de fiesta podrían ser responsables.

McPartland detalló a Fox News Digital que el municipio enfrenta desde hace años problemas por cruceros nocturnos con música amplificada.

Explicó que en años anteriores ya había contactado al NYPD para buscar soluciones y que, en general, Nueva York ha colaborado ante este tipo de denuncias.

El alcalde remarcó que los condominios junto al río son los principales afectados. Añadió que los parques del Alto Manhattan suelen permitir fiestas hasta altas horas, lo que contribuye al ambiente ruidoso en la ribera.

La jurisdicción compartida entre Nueva York y Nueva Jersey complica la aplicación de normativas y posibles acciones legales ante el conflicto por ruido (iStock)
La jurisdicción compartida entre Nueva York y Nueva Jersey complica la aplicación de normativas y posibles acciones legales ante el conflicto por ruido (iStock)

Confusión vecinal y factores acústicos

En el grupo de Facebook que reúne a vecinos de Edgewater, Fort Lee y Cliffside Park, la frustración es notoria.

Algunos participantes aseguran que la música proviene de un restaurante con club al aire libre en Harlem, aunque otros advierten que ese local cerró hace dos años, generando incertidumbre sobre la fuente real del problema.

Varios residentes describen el sonido como un golpeteo que parece instalarse en sus propios jardines, mientras otros perciben música constante durante toda la noche.

Un elemento relevante es cómo se propaga el ruido sobre el agua: “El sonido viaja más fácilmente sobre el agua que a través del bosque o sobre césped”, explicó Bennett Brooks, presidente de Brooks Acoustics Corporation, a Fox News Digital.

Brooks indicó que un viento moderado puede desviar la trayectoria del sonido y dificultar determinar su origen. También expresó dudas sobre si Harlem es el único foco, sugiriendo que la fuente podría estar más cerca de Nueva Jersey.

El debate entre los residentes continúa ante la duda de si el ruido proviene de un club nocturno en Harlem, embarcaciones o una fuente más cercana a Nueva Jersey (iStock)
El debate entre los residentes continúa ante la duda de si el ruido proviene de un club nocturno en Harlem, embarcaciones o una fuente más cercana a Nueva Jersey (iStock)

Normativas, jurisdicción y desafíos legales

La resolución del conflicto se ve obstaculizada por la jurisdicción compartida entre Nueva York y Nueva Jersey.

Brooks recalcó que, cuando la fuente potencial está en otro estado, aplicar las normativas resulta más complejo y puede requerir acuerdos interestatales o procedimientos legales si se logra identificar el origen con precisión.

El código de ruido de la ciudad de Nueva York, actualizado en 2007, establece límites rigurosos para distintas fuentes: la música amplificada no puede superar los 42 decibelios dentro de las viviendas y, entre las 22:00 y las 7:00, el sonido en la calle debe mantenerse dentro de los 7 decibelios por encima del ruido ambiente.

Las autoridades neoyorquinas argumentan que el bullicio regular en zonas concurridas dificulta detectar infracciones.

Además, en entornos urbanos, el sonido rebota entre los edificios, lo que complica identificar de manera precisa su procedencia.

El debate sobre si el ruido proviene de Harlem, de embarcaciones de fiesta o de otra fuente local continúa mientras las noches ruidosas persisten en la ribera del Hudson.

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