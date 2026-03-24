Un jugador de cornhole sin piernas ni brazos es acusado de disparar mortalmente a un hombre mientras conducía

El arresto de un atleta adaptado destacado por su historia de superación sacude al deporte estadounidense y plantea nuevos debates sobre la representación de la discapacidad (@daytonjwebber)

Un accidente fatal durante una discusión al interior de un vehículo terminó con un arresto que conmocionó al mundo del deporte adaptado en Estados Unidos: Dayton Webber, conocido por ser el primer cuadriamputado en competir a nivel profesional en la American Cornhole League, fue acusado de asesinar de un disparo a Bradrick Michael Wells mientras conducía en Maryland.

La situación impactó no solo a la liga deportiva, sino también a la opinión pública, debido al perfil de Webber como referente de superación personal en ámbitos deportivos inclusivos, un hecho que la propia liga calificó como “un asunto extremadamente grave”, según una declaración recogida por NBC News.

Poco después del incidente, las autoridades localizaron el cadáver de Wells, de 27 años, en el jardín de una residencia en Charlotte Hall, una zona situada aproximadamente a 22 kilómetros al este de La Plata, ciudad de residencia de ambos implicados; un dato confirmado por la oficina del sheriff del condado de Charles e informado por el medio estadounidense USA Today. Webber fue detenido en Charlottesville, Virginia, al ser identificado en un hospital donde buscaba atención médica por una condición no especificada.

Oficiales del condado de Albemarle arrestaron a Webber al recibir el alta médica, con cargos de fugitivo de la justicia y a la espera de extradición para enfrentar imputaciones por homicidio en primer y segundo grado, detalló NBC News.

Este deporte, popular en Estados Unidos, consiste en lanzar bolsas rellenas hacia una plataforma inclinada con un agujero, y cuenta con ligas profesionales y figuras emergentes (American Cornhole League)

Las horas críticas tras el disparo: reconstrucción de los hechos

El domingo 22 de marzo de 2026, según reportó el departamento del sheriff de Charles County al medio local WDBJ 7, cuatro personas viajaban juntas y mantenían una relación previa.

Testigos que iban en el asiento trasero aseguraron a la policía que Webber detuvo el vehículo tras el disparo y les pidió que le ayudaran a sacar el cuerpo de Wells. Los pasajeros se negaron y descendieron del auto para solicitar auxilio a la policía de La Plata. Este grupo de testigos constituye el eje sobre el cual la fiscalía construye su caso, como informaron varios medios estadounidenses.

Webber, de 27 años, huyó del lugar con la víctima aún en el automóvil, lo que precipitó un operativo policial a lo largo de diversas jurisdicciones. La búsqueda culminó aproximadamente dos horas después, cuando un residente de Charlotte Hall alertó al 911 sobre un cuerpo en su jardín. Las autoridades confirmaron que el fallecido era Bradrick Michael Wells, también de 27 años.

La investigación policial se centra en el testimonio de los pasajeros y en el recorrido realizado por el vehículo tras el disparo, pieza clave para reconstruir la secuencia de los acontecimientos (@daytonjwebber)

De símbolo de tenacidad a acusado de homicidio

La figura de Dayton James Webber trasciende por sus logros deportivos. Según un perfil publicado por ESPN en agosto de 2024, Webber perdió brazos y piernas con solo 10 meses de edad, tras sufrir una infección bacteriana que le dejó únicamente 3% de probabilidades de sobrevivir. El propio Webber explicó en el medio estadounidense TODAY en 2023 que la amputación total de sus extremidades fue el resultado de una grave infección por estreptococo neumonía en sangre.

Pese a la adversidad física, aprendió a escribir, conducir karts y finalmente alcanzar la elite del cornhole, disciplina en la que compite de manera profesional. Su canal de YouTube, verificado por el medio estadounidense NBC News, contiene vídeos en los que aparece disparando armas de fuego. Uno de los títulos señala: “No hands no feet shooting (Tiros sin usar las manos ni los pies)”, aludiendo explícitamente a su discapacidad.

La American Cornhole League lo llegó a calificar como “un ejemplo brillante de nuestro lema: cualquiera puede jugar, cualquiera puede ganar”, según se recoge en un video y declaraciones del año 2023.

La trayectoria de Webber, admirada por la comunidad deportiva, queda ahora marcada por un proceso judicial que contrasta con la imagen previa de inspiración y resiliencia (Charles County Sheriff's Office )

El proceso judicial en marcha

Tras ser localizado en Virginia, Webber está actualmente bajo custodia y espera ser extraditado a Maryland. Las autoridades detallaron que se le imputarán cargos por homicidio en primer y segundo grado y otros asociados. El caso pone en el centro del debate la situación de personas con discapacidades y su representación en los medios y el deporte.

Hasta el momento, la defensa pública de Charles County y los abogados previos de Webber, quienes anteriormente lo representaron en asuntos de conducción con licencia restringida, no emitieron comentarios, de acuerdo con NBC News.

La American Cornhole League manifestó que continuará informando cuando lo considere apropiado, sosteniendo que sus pensamientos están con la familia y los seres queridos de Bradrick Michael Wells, frase citada por USA Today.