One Beverly Hills asegura USD 4.300 millones y se consolida como el mayor proyecto inmobiliario de Los Ángeles

El megaproyecto One Beverly Hills asegura USD 4.300 millones en financiamiento y redefine el perfil urbano de la ciudad

La obtención de USD 4.300 millones en financiamiento garantiza el avance de One Beverly Hills, el megaproyecto inmobiliario que cambiará el perfil urbano de la ciudad con las torres más altas de su historia.

El complejo, que comenzó a construirse verticalmente a finales de 2025, prevé su apertura para 2028 y consolidará a Beverly Hills como epicentro global del lujo inmobiliario y hotelero.

One Beverly Hills es el mayor emprendimiento de su tipo en la ciudad californiana y se ubica en un terreno de 7 hectáreas en la intersección de Wilshire y Santa Monica.

El desarrollo incluirá residencias exclusivas y un hotel Aman, el primero de la firma suiza en la Costa Oeste de Estados Unidos.

La sociedad promotora, compuesta por la londinense Cain y Eldridge Industries de Miami, informó que la incorporación de marcas como Aman y Dolce & Gabbana, junto a las sólidas ventas de condominios, incrementaron la confianza de los prestamistas, entre los que destacan J.P. Morgan y VICI Properties.

El complejo One Beverly Hills contará con las torres más altas de la historia de Beverly Hills y abrirá sus puertas en 2028 (Los Angeles Times)

El financiamiento obtenido está estructurado en un préstamo senior de USD 2.800 millones y un crédito mezzanine de USD 1.500 millones, según detalló Jonathan Goldstein, director ejecutivo de Cain.

“La demanda que observamos, tanto de compradores residenciales como de marcas globales, demuestra la singularidad del proyecto y el atractivo constante del mercado de Beverly Hills”, afirmó Goldstein.

El avance financiero refuerza la viabilidad de un desarrollo que aspira a posicionarse como nuevo referente urbano y arquitectónico en el sur de California.

El proyecto contempla la construcción de dos torres residenciales de 28 y 31 pisos, que albergarán menos de 200 condominios, todos gestionados bajo los estándares y servicios de Aman.

De acuerdo con la revista Forbes, Aman es considerada “la marca de resorts más destacada del mundo”, con una clientela entre la que figuran Bill Gates, Mark Zuckerberg y George y Amal Clooney.

La alianza entre Cain y Eldridge Industries impulsa un desarrollo inmobiliario de lujo en un terreno de 7 hectáreas en California (RIOS)

Infraestructura y oferta comercial de alto nivel

One Beverly Hills contará con hasta 45 tiendas y restaurantes exclusivos, incluyendo una boutique de Dolce & Gabbana, el restaurante mexicano-japonés Los Mochis y el mercado italiano Casa Tua Cucina.

El diseño del complejo prevé 1.800 plazas de estacionamiento subterráneo para residentes y visitantes, en línea con los estándares de movilidad y confort de ciudades globales.

El desarrollo se integra de manera directa con dos íconos hoteleros: el Beverly Hilton, famoso por ser sede de la ceremonia de los Globos de Oro, y el Waldorf Astoria Beverly Hills.

El plan maestro incluye la renovación de estas propiedades históricas y su conexión con las nuevas edificaciones, creando un corredor de lujo y hospitalidad sin precedentes en la región.

Jardines botánicos y enfoque sostenible

Uno de los elementos centrales del proyecto es la incorporación de 3,4 hectáreas de jardines botánicos, concebidos para reflejar la biodiversidad propia del sur de California.

One Beverly Hills integrará y renovará los icónicos hoteles Beverly Hilton y Waldorf Astoria, creando un corredor de hospitalidad única (Tripadvisor)

Más de 200 especies de plantas y árboles, entre las que se destacan palmas, robles, sicómoros, suculentas y olivos, formarán parte de estos espacios verdes de acceso público y privado.

La sostenibilidad es un pilar fundamental de One Beverly Hills. Toda la vegetación será irrigada exclusivamente con agua reciclada, recolectada tanto de lluvias como del uso doméstico de los residentes.

Este método de gestión hídrica busca minimizar el consumo y fomentar la adaptación de especies al clima mediterráneo local, en una región marcada por la escasez de recursos naturales.

El ritmo de obra y la positiva respuesta del mercado consolidan las expectativas de que One Beverly Hills redefinirá el concepto de lujo residencial y hotelero en la ciudad, uniendo tradición arquitectónica, innovación y sostenibilidad en un enclave de alto impacto internacional.

La llegada de marcas globales, el respaldo financiero y la integración urbana y ambiental posicionan al complejo como uno de los desarrollos más ambiciosos de la década en el sur de California.