La crisis es peor de lo que parece: los precios del petróleo no cuentan la verdadera historia del mercado

La guerra entre Irán y Estados Unidos impulsa el precio del petróleo Brent un 50%, superando los 110 dólares por barril. (REUTERS/Stringer)

Tras tres semanas de guerra con Irán, la brecha entre el precio de los futuros del petróleo y la oferta, que determina los precios para los consumidores en la práctica, se ha ampliado considerablemente.

El precio de referencia mundial del Brent se ha disparado cerca de un 50%, hasta alcanzar los 110 dólares por barril, debido al cierre casi total del estrecho de Ormuz y a los ataques contra instalaciones energéticas en Oriente Medio, que están estrangulando el suministro. Pero el precio de casi cada barril físico está aumentando aún más, ya que la escasez de suministro eleva los precios de productos que los consumidores utilizan directamente, como la gasolina, el diésel y el combustible para aviones.

Las refinerías en Asia, la región con mayor consumo, están comprando cargamentos a miles de kilómetros de distancia a precios exorbitantes con respecto al Brent, en un intento por asegurar el suministro disponible. Las empresas de transporte por carretera comienzan a sentir el impacto del aumento del precio del combustible y algunas partes del mundo están reduciendo la compra de combustibles para barcos. Con el precio del combustible para aviones por encima de los 200 dólares por barril, las principales aerolíneas europeas afirman que los pasajeros tendrán que asumir los costes adicionales.

La discrepancia entre los contratos de futuros —respaldados por cientos de miles de millones de dólares en transacciones diarias— y el petróleo físico se debe en parte a los agresivos intentos de Estados Unidos por controlar los precios, incluso mediante el suministro de reservas de emergencia. La realidad es que la economía global está sufriendo un impacto inflacionario mayor de lo que sugieren los futuros, lo que está ejerciendo una gran presión sobre los bancos centrales y la administración Trump antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. “Si observamos los mercados de papel, vemos que se han desconectado por completo de los mercados físicos”, afirmó Jeff Currie, director de estrategia de vías energéticas en Carlyle Group Inc. “Nos enfrentamos a una enorme crisis de suministro”.

Este gráfico ilustra la divergencia en los precios del Crudo Brent, Crudo Omán y Combustible jet europeo, mostrando un alza pronunciada de los dos últimos a finales de 2025 y principios de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis de precios podría agravarse considerablemente. Los gigantes de Wall Street, Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc., afirmaron esta semana que, de continuar el conflicto, los futuros podrían alcanzar máximos históricos en las próximas semanas, superando los 147,50 dólares registrados en 2008. Es inusual que los precios del petróleo físico y de los futuros se mantengan tan alejados durante largos periodos.

Estas predicciones se deben a lo que la Agencia Internacional de Energía describió como la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia. Goldman Sachs estima que el flujo de unos 17 millones de barriles diarios de petróleo a través del Golfo Pérsico se ve afectado por el conflicto.

El cierre del estrecho de Ormuz y los ataques a instalaciones energéticas en Medio Oriente generan la mayor interrupción de suministro de petróleo de la historia. (REUTERS/Amr Alfiky)

El Brent se acercó a los 120 dólares en dos ocasiones durante las últimas dos semanas, un nivel no visto desde 2022, lo que presiona a Washington para que calme el mercado.

El jueves, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró a Fox Business que, pocos días después de anunciar una liberación masiva de reservas, Estados Unidos podría considerar otra, a pesar de las dudas sobre su viabilidad logística.

A continuación, hizo comentarios que dejaron atónitos a los ya exhaustos operadores petroleros: Estados Unidos podría levantar algunas sanciones al petróleo iraní, a pesar de estar en guerra con Teherán. Los operadores de todo el mundo, que durante años han tenido que abordar las transacciones con Irán con la máxima cautela, expresaron su exasperación ante la noticia. Otras medidas para controlar los precios incluyen el levantamiento de las sanciones al petróleo ruso en alta mar, y ha habido intensas especulaciones entre los operadores sobre una posible intervención de Estados Unidos en los mercados de futuros, algo que Bessent ha negado. La creciente volatilidad también ha limitado el tamaño de las posiciones que los operadores pueden tomar, ya que encarece la operación. Si bien esto ha contribuido a mantener un techo en los futuros, su impacto es limitado en comparación con la perturbación en Ormuz.

Un gráfico muestra la drástica disminución del tráfico de barcos comerciales, tanto de entrada como de salida, a través del Estrecho de Ormuz entre finales de febrero y mediados de marzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estados Unidos prácticamente ha agotado sus recursos para frenar el alza de los precios, dada la incertidumbre que existe, si no se abre el estrecho y no se elimina la posibilidad de daños materiales”, declaró Christof Ruhl, asesor global de Crystal Energy y ex economista de BP Plc, en una entrevista con Bloomberg TV. “Así que no hay mucho que puedan hacer”.

Los signos de estrés también se están intensificando.

Las navieras de contenedores están añadiendo recargos por combustible, y las enormes fluctuaciones de precios en los mercados de combustible marítimo están provocando que algunos compradores de combustible para buques pospongan grandes pedidos debido a las variaciones de precios.

En Estados Unidos, el precio minorista de la gasolina se acerca rápidamente a los 4 dólares por galón y el del diésel ha superado los 5 dólares. En Alemania, un vendedor de gasóleo para calefacción afirmó que la gente solo compra “cuando es absolutamente necesario” debido a los altos precios, mientras que las aerolíneas han cancelado algunos vuelos ante el aumento vertiginoso del precio del combustible para aviones.

Las refinerías asiáticas adquieren petróleo a precios muy superiores al Brent, ante la escasez global y la subida del combustible para aviones y diésel. (REUTERS/Stringer)

“Los movimientos en los mercados energéticos repercuten en nuestros costes casi de inmediato”, declaró Pavel Kveten, director ejecutivo de Girteka Logistics, una de las principales empresas de transporte por carretera de Europa. El combustible representa aproximadamente el 30 % de los costes de transporte de la empresa, añadió.

Como muestra de la intensa búsqueda de barriles de crudo, el precio de referencia del crudo de Omán en Oriente Medio superó los 162 dólares por barril esta semana. El crudo Murban de los Emiratos árabes Unidos superó los 145 dólares. Con el aumento vertiginoso de los precios, los compradores asiáticos han adquirido la mayor cantidad de petróleo estadounidense en tres años, buscando alternativas a los flujos procedentes de Oriente Medio, que cada vez parecen más propensos a sufrir recortes prolongados.

Por ahora, la guerra no muestra señales de amainar, ya que el conflicto está a punto de entrar en su cuarta semana. Funcionarios iraníes se han mostrado reacios incluso a hablar de la reapertura del estrecho de Ormuz, centrados en sobrevivir a la ofensiva estadounidense-israelí, según declaró el viernes una persona con contactos directos de alto nivel con Teherán.

“Prevemos pocas mejoras para la creciente crisis energética, ya que cada vez más instalaciones energéticas son atacadas”, afirmó Helima Croft, analista de RBC Capital Markets LLC, en una nota. “Funcionarios del gobierno han dedicado incontables horas a intentar convencer a los participantes del mercado de que la interrupción será breve, ya que la guerra pronto terminará. Sin embargo, nada apunta a una intervención limitada en este momento”.

(Bloomberg)