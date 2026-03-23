El condado de Santa Clara anuncia el cierre progresivo del Reid-Hillview

El Aeropuerto Reid-Hillview (RHV) cerrará para el 2028. Fuente: Country of Santa Clara

El aeropuerto Reid-Hillview, enclavado en San José, cerrará sus operaciones en 2028 como resultado de una decisión de las autoridades del condado de Santa Clara orientada a transformar el uso del suelo en una de las zonas urbanas más solicitadas del estado.

Según información del periódico en español La Opinión, este cambio en la planificación urbana responde tanto a preocupaciones sanitarias, provocadas específicamente por la exposición al plomo, como a la presión creciente por dar respuesta a la crisis de vivienda en California.

De acuerdo con los estudios encabezados por el Departamento de Salud Pública del condado de Santa Clara, citados por el diario estadounidense, se detectaron niveles elevados de plomo en niños residentes en las inmediaciones del aeropuerto, situación atribuida al uso de combustible en aeronaves pequeñas.

Este dato, sumado al impacto del ruido y la polución generados por la actividad aeroportuaria, fue determinante para que la Junta de Supervisores del condado impulsara el cierre. Además, el replanteo urbano del predio del Reid-Hillview abre la puerta a viviendas accesibles y espacios comunitarios, una medida con foco en la población hispana local.

La decisión de clausurar el Reid-Hillview Airport afectará de diferentes maneras a la población. Foto: savereidhillview.org

El cierre del aeropuerto no será inmediato: el proceso se desarrollará de manera progresiva hasta 2028. Las autoridades del condado puntualizaron al diario que las etapas intermedias incluyen la reducción paulatina de operaciones y la participación comunitaria en la definición del destino final de los terrenos.

Este espacio presenta un potencial estratégico para atender la demanda habitacional y sumar infraestructuras verdes y de acceso público en barrios circundantes de San José.

Cuáles serán los cambios del cierre del aeropuerto

La decisión de clausurar el Reid-Hillview Airport afectará de diferentes maneras a la población. Por un lado, los vecinos anticipan un descenso en la exposición al ruido y la contaminación, además de mejoras en el entorno ambiental.

Para el sector aeronáutico local, la desaparición de la infraestructura implica la pérdida de un recurso clave para el entrenamiento de pilotos y la operación de vuelos privados, lo que puede repercutir en el empleo y las actividades económicas vinculadas a sus servicios.

El Aeropuerto Reid-Hillview presenta un potencial estratégico para atender la demanda habitacional y sumar infraestructuras verdes y de acceso público en barrios circundantes de San José.

El impacto sobre comercios y el mercado laboral figura entre los principales puntos de análisis del documento “Impacto del cierre de Reid-Hillview”, citado en el informe de La Opinión.

Tendencia nacional y antecedentes

El caso del Reid-Hillview se enmarca en una tendencia observable en Estados Unidos: la reevaluación del uso de pequeños aeropuertos urbanos. Según el periódico, ciudades como Santa Mónica avanzan con planes similares, transformando antiguos predios aeroportuarios en parques y desarrollos residenciales tras extensas disputas con residentes y autoridades.

Esta situación responde a dos factores centrales: el encarecimiento del suelo en mercados inmobiliarios y la necesidad urgente de generar más opciones habitacionales y de servicios en zonas densamente pobladas.

El aeropuerto fue inaugurado en 1939, cuando San José se hallaba en la periferia y el predio estaba alejado de zonas residenciales. El crecimiento urbano impulsado por el desarrollo de Silicon Valley integró este enclave al tejido urbano, originando un conflicto entre infraestructura heredada y las prioridades urbanísticas actuales, según indica el reportaje de La Opinión.

El proceso observado en San José ilustra la transformación del paisaje urbano en Estados Unidos. Con tres ciudades californianas, según el informe “Impacto del cierre de Reid-Hillview”, entre las más costosas del mundo, la gestión estratégica del suelo se consolida como eje de la planificación de las grandes urbes.

Otros países han optado por alternativas, como la construcción de un aeropuerto flotante con capacidad para 80 millones de pasajeros, según informó el mismo documento.

En términos de repercusión directa, el cierre del aeropuerto de Reid-Hillview, basado en la combinación de motivos ambientales y presión social, altera la dinámica de la aviación local en California y habilita un proceso de urbanización enfocado en la llegada de viviendas, parques y nuevas infraestructuras al centro de San José.