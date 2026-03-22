Qué cambios traerá la organización del Mundial 2026 para el fútbol en Estados Unidos

Christian Pulisic y otros futbolistas estadounidenses aumentan la visibilidad global al competir en las principales ligas europeas (Mandatory Credit: Alex Gallardo-Imagn Images)

La organización del Mundial 2026 en Estados Unidos marca el inicio de una nueva era para el fútbol en ese país, que aspira a consolidarse como potencia internacional tanto en selecciones como en el crecimiento de la MLS.

A treinta años del primer Mundial disputado en suelo estadounidense, expertos y exjugadores coinciden en que el evento y un desempeño destacado del Team USA podrían transformar el panorama futbolístico nacional.

El Mundial 2026 representa una oportunidad estratégica para impulsar el interés por el fútbol y consolidar las estructuras deportivas.

Según analistas del sector, el torneo llega en un momento en que la liga local, la MLS, ha ganado notoriedad y sus clubes atraen cada vez más figuras internacionales.

El desempeño de la selección estadounidense y el legado del evento serán determinantes para convertir la atención mediática en un crecimiento sostenido del deporte.

El Mundial 2026 en Estados Unidos busca consolidar al fútbol como potencia internacional y elevar la proyección de la MLS (CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Nathan Ray Seebeck)

Expectativas crecientes y el desafío de la MLS

Alexi Lalas, exdefensa y referente de la selección en el Mundial 1994, sostiene que el país “no puede conformarse con expectativas mínimas”.

Lalas remarca que la infraestructura creada en las últimas décadas ha elevado el nivel de los futbolistas estadounidenses y que un resultado inferior a los octavos de final en 2026 sería considerado un revés.

Stu Holden, exvolante y actual consultor, plantea como meta que la selección alcance los cuartos de final, una instancia alcanzada solo una vez en los últimos 90 años.

El Mundial de 1994 marcó el inicio de la MLS, que desde 1996 ha experimentado un crecimiento sostenido en asistencia y proyección internacional.

La llegada de figuras como David Beckham, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic y, más recientemente, Lionel Messi en 2023, ha incrementado el atractivo de la liga.

La liga MLS registra récord de asistencia en 2023, impulsada por la llegada de figuras internacionales como Lionel Messi (EFE/ Angel Colmenares)

En la primera jornada de este año, la MLS estableció un récord de asistencia, con más de 387.000 personas en los estadios.

Auge, visibilidad y nuevos aficionados

El fútbol ocupa actualmente el tercer lugar en popularidad en Estados Unidos, superando al béisbol, según Bettina Garibaldi, portavoz del comité organizador del Mundial para Nueva York/Nueva Jersey.

Nuria Tarré, directora de marketing del Manchester City y del City Football Group, indica que 100 millones de estadounidenses ya muestran interés por el fútbol, y 32 millones siguen de cerca al club inglés.

El evento futbolístico se presenta como una oportunidad estratégica para transformar la popularidad y las infraestructuras del fútbol estadounidense (AP Foto/Jeff Dean)

El reto, según Tarré, es transformar a los espectadores ocasionales en seguidores comprometidos con equipos locales.

El crecimiento del interés se refleja también en la proyección internacional de futbolistas estadounidenses. Jugadores como Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun compiten en ligas europeas de alto nivel, contribuyendo a la visibilidad global del fútbol estadounidense y sirviendo de referente para las nuevas generaciones.

Éxito femenino y lecciones para el desarrollo

El fútbol femenino ha alcanzado mayores logros históricos en Estados Unidos, dejando momentos icónicos como la celebración de Brandi Chastain tras el título mundial de 1999.

Para Carli Lloyd, bicampeona del mundo, el verdadero éxito de un Mundial radica en su capacidad para inspirar a jóvenes y consolidar la cultura futbolística nacional.

El fútbol femenino estadounidense destaca por sus títulos mundiales y figuras icónicas como Carli Lloyd (REUTERS/Edgar Su/File Photo)

Sin embargo, exjugadores como Jozy Altidore advierten sobre los retos pendientes. Altidore señala que las canteras europeas, como La Masia del FC Barcelona, siguen siendo modelos difíciles de alcanzar, y que la formación de talentos en Estados Unidos aún depende en gran medida de experiencias en el extranjero.

Inversión, formación y futuro

Especialistas y exjugadores coinciden en la necesidad de una política integral de inversiones en infraestructuras, equipamiento y formación de entrenadores.

También consideran fundamental ampliar la difusión televisiva de la MLS y exigir mayores estándares a los jóvenes futbolistas, evitando la sobreprotección para estimular la aparición de talentos excepcionales.

El Mundial 2026 representa una oportunidad sin precedentes para que el fútbol estadounidense logre un salto de calidad. El desafío será capitalizar la atención internacional y el entusiasmo local para convertir el evento en un motor de desarrollo sostenido, posicionando a Estados Unidos como referente futbolístico global tanto en la élite masculina como en la femenina.